Čeští hokejisté si zapsali první výhru v olympijském turnaji! Do utkání s Francií vstoupili dobře, na konci třetiny totiž vedli po gólech Martina Nečase a Michala Kempného 2:0. Druhá třetina však Čechům nevyšla podle představ a dokonce v jednu chvíli prohrávali 2:3. Vyrovnával David Patrňák a divokou druhou třetinu uzavřel gólem na 4:3 Matěj Stránský. Na dobrý konec druhé třetiny Češi navázali z kraje té třetí, když zvyšoval na 5:3 Filip Chlapík, který byl na olympiádu nominovaný až dodatečně. Záhy se prosadil i kapitán Roman Červenka, který skóre upravil na konečných 6:3.
„Takové zápasy jsou… Musíme brát vítězství, Švýcaři je porazili 4:0, taky jim nijak nenasypali, hráli s nimi rovnocenně. Takové týmy se vzepnou k výkonům, že hrají na hranici sebeobětování. V momentě, kdy povolíme, jsou soupeři schopní to okamžitě využít. Od půlky druhé třetiny jsme se naštěstí vrátili zpátky do hry. Určitě je to poučení. Proti těžším soupeřům by se nám tohle asi nestalo, ale projevila se trochu naše česká mentalita,“ zhodnotil místy dramatický zápas trenér reprezentace Radim Rulík.
Tým ze země galského kohouta skončil na loňském mistrovství světa bez jediného vítězství poslední a opustil elitní skupinu. Na olympijské soupisce je jen jeden hokejista z NHL - útočník Alexandre Texier z Montrealu. Při posledním vzájemném duelu v roce 2018 na MS v Kodani Češi vyhráli 6:0, když dva góly dal Pastrňák a jeden Nečas.
7. den ZOH 2026: Do akce jde Jílek, Adamczyková i hokejové týmy. Problém je termínová kolize
Český tým se už v neděli střetne s reprezentací Švýcarska. Ta v úvodním zápasu deklasovala právě Francii 4:0.
Program olympijského turnaje mužů
|ZÁPASY
|DATUM / VÝSLEDEK
|Slovensko – Finsko
|4:1
|Švédsko – Itálie
|5:2
|Švýcarsko – Francie
|4:0
|ČESKO – Kanada
|0:5
|Lotyšsko – USA
|1:5
|Německo – Dánsko
|3:1
|Finsko – Švédsko
|4:1
|Itálie – Slovensko
|2:3
|Francie – ČESKO
|3:6
|Kanada – Švýcarsko
|Pátek 13. února, 21:10
|Švédsko – Slovensko
|Sobota 14. února, 12:10
|Německo – Lotyšsko
|Sobota 14. února, 12:10
|Finsko – Itálie
|Sobota 14. února, 16:40
|USA – Dánsko
|Sobota 14. února, 21:10
|Švýcarsko – ČESKO
|Neděle 15. února, 12:10
|Kanada – Francie
|Neděle 15. února, 16:40
|Dánsko – Lotyšsko
|Neděle 15. února, 19:10
|USA – Německo
|Neděle 15. února, 21:10
|Osmifinále 1
|Úterý 17. února, 12:10
|Osmifinále 2
|Úterý 17. února, 12:10
|Osmifinále 3
|Úterý 17. února, 16:40
|Osmifinále 4
|Úterý 17. února, 21:10
|Čtvrtfinále 1
|Středa 18. února, 12:10
|Čtvrtfinále 2
|Středa 18. února, 14:10
|Čtvrtfinále 3
|Středa 18. února, 16:40
|Čtvrtfinále 4
|Středa 18. února, 21:10
|Semifinále 1
|Pátek 20. února, 16:40
|Semifinále 2
|Pátek 20. února, 21:10
|O bronz
|Sobota 21. února, 20:40
|Finále
|Neděle 22. února, 13:40
Vše, co potřebujete k olympiádě vědět ZDE: Program ZOH 2026,Zajímavosti ze zimních olympijských her, Rychlobruslení na zimní olympiádě 2026, Olympijské bizáry, Čeští hokejisté jako kmeti a Stadiony a sportoviště ZOH 2026
