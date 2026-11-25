Hity kapely Holki zněly od devadesátých let v rádiích i na velkém množství akcí. Letos se ale skupina ve složení Kateřina Brzobohatá, Nikola Matoušková a Radana Labajová rozhodla pro radikální krok.
Na nedávno vydaném albu Desetkrát (Live Session) převlékly své písně do nových aranží a přidaly živou kapelu, se kterou už i chvíli vystupují. O tom, jaká to byla změna a jak k tomu došlo, se všechny členky kapely rozpovídaly v rozhovoru pro deník Metro.
Co vás k tomuto rozhodnutí přivedlo? Kdy a jak se celý nápad zrodil?
Nikola Matoušková: Myšlenka už vznikla před několika lety od lidí kolem nás, ale my jsme ji stále zavrhovaly, protože naše písničky nejsou vhodné pro kapelu. Pak jsem to řekla svému kolegovi kytaristovi v hudební škole, on se toho nebál, řekl, že udělá první aranžmá a my se rozhodneme. Moc se nám to líbilo a šly jsme do toho.
Vaše hity dostaly nové aranže a s živou kapelou znějí jinak. Jak velká změna je to pro vás samotné? A jak na novou podobu vašich písní reagují fanoušci?
Radana Labajová: Je to pro nás velká změna, ale vystoupení nabraly úplně jinou energii, moc nás to baví. Fanoušci reagují smíšeně, někteří chtějí pořád slyšet ty staré Holki na halfplayback, ale začínají si zvykat. Od lidí z branže máme vesměs pozitivní reakce a to nás těší!
Představte nám vaši kapelu? Věnují se i jiným hudebním projektům a stylům? A co pro ně znamenalo přijmout nabídku hrát právě se skupinou Holki?
Nikola Matoušková: Naši kapelu tvoří dva mladí kluci, kteří by mohli být skoro naši synové. Jde o basáka a bubeníka. A dva kluci v našem věku – kytarista a klávesák. Ano, věnují se i jiným hudebním projektům, ať je to hraní v kapelách, nebo divadlo. Nevím, co pro ně znamenalo přijmout naši nabídku, ale jsou s námi pět let, pořád je s nimi sranda, tak doufáme, že je to baví.
A jak často vás mohou fanoušci s kapelou slyšet?
Kateřina Brzobohatá: S kapelou jezdíme převážně v létě na festivaly a různé slavnosti, v zimě bychom se do klubů ani nevešli. Ale občas s námi kluci nějaký ten vánoční stromeček rozsvítí.
Jaké to je vystupovat s kapelou oproti halfplaybacku? Je něco, co si užíváte víc?
Radana Labajová: Jak už jsem zmínila, je tam jiná energie, je nás tam víc, umí to být větší zábava i pro nás. A vyměnily jsme podpatky za tenisky, ať se můžeme víc hýbat.
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Kultovní kapela devadesátek, takový byl Lunetic. Asi jsme pořád trochu blázni, říkají členové kapely
Takže fanoušci se můžou těšit hlavně na energii?
Všechny: Přesně tak, a také, když přijdou na koncert, můžou porovnat, která verze se jim líbí víc.