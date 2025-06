Když se řekne úspěšná žena, jaký obraz vám naskočí jako první a jaký byste si přála, aby naskočil vašim dcerám nebo mladším kolegyním?

Úspěšná žena je podle mě ta, která je sama sebou. Ono to zní jako citát z motivačního deníčku, ale nežijeme ve vzduchoprázdnu. Máme tu rodinu, kamarády, společnost, sociální sítě a každý z nich od nás něco chce, něco očekává. A protože jsme se narodily s vnitřním kompasem na péči a vztahy, tak se často stane, že nevíme, jestli to, co děláme, chceme my, nebo jestli to jen chce naše okolí. Být sama sebou a být s tím v pohodě, nechat se v tom uvidět, přijmout se nebo si dovolit to zkoušet, to je podle mě to, o co jde. Pak přijde klid, úcta, respekt sama k sobě. A přesně tenhle obraz bych si přála, aby se promítal v hlavách mé dcery nebo kolegyň, když se řekne úspěšná žena. Ne ta s jazykem na vestě, ale ta, co ví, kdo je a že za to stojí.

Vnímáte, že ženy mají v byznysovém prostředí jiné neviditelné „nároky“, než si samy připouštějí?

Ano. Chceme být všechno. Krásné, přitažlivé, ale ne tak moc, aby si někdo nemyslel, že jsme jen ty hezké věci, co se hodí mužům k saku. Chceme být chytré, vzdělané, protože to má šmrnc, ale ne zas moc, aby se třeba někdo necítil ohrožený. A zároveň, protože jsme holčičky, na které je spoleh a které pečlivě plní úkoly, chceme taky zazářit. Mít výsledky. Být pochválené. Takže v tom nějak bruslíme a každá máme tak trochu vlastní taktiku. A to je v pořádku. Ale je fajn si tohle celé jednou začas připomenout a zasmát se.

Co vám pomohlo přestat dokazovat něco okolí a začít tvořit svět podle vlastních pravidel?

Vždycky jsem toužila po pochvale. Uznání. Chtěla jsem slyšet: Jseš dobrá! Sakra dobrá! Až když mi došlo, že to všechno vlastně dělám jen kvůli sobě – ne kvůli těm druhým, ne kvůli publiku, ne proto, aby si mě někdo všimnul nebo mě ocenil – až tehdy se něco zlomilo. A já byla připravená jít svojí cestou. Ne hned, ne bez pádu. Nebylo to, že se jedno ráno probudíte a víte. Byly v tom velké chyby, ztráty, zklamání. Ale právě díky tomu jsem dnes klidnější, vyrovnanější. A ta moje cesta? Je moje. I když je někdy strastiplná, i když mě z ní svírá strach a musím se chvíli přemlouvat, než do toho neznáma šlápnu, jdu. A jsem na sebe hrdá. Protože to chce odvahu. A já ji mám.

Kdy naposledy jste si dovolila být nepřipravená, spontánní nebo bez plánu?

Mám ráda plán. Mám ráda kontrolu. Když někam jdu, chci mít jasno i v tom, jak z toho ven. Ale zjistila jsem, že to někdy brzdí. Že se některé věci prostě promyslet nedají. A tak se v tom cvičím, v tom nevědět a jít. Prostě tam vlezu. A spoléhám na to, že mám dost životní zkušenosti, že se dokážu zorientovat a něco ze sebe vydolovat. Něco, co pomůže. A někdy se to povede a to je pak, jako když vlezu do chladné vody – nejdřív to bolí a pak je to slast. V práci, když mám schůzky nebo důležitá jednání, tam chci být vždy připravená, nechci zdržovat tým, chci rozumět detailům a rozhodovat informovaně a s respektem k ostatním.

Existuje nějaký stereotyp o ženách, který vás naposledy opravdu překvapil?

Stereotypy tu budou pravděpodobně navždy. A možná to není úplně špatně, protože občas je fajn mít se čeho chytit. Ale některé mě vážně točí. Třeba když si na mě nějaký týpek dovoluje, protože jsem ženská. A když mi někdo řekne paninko, mám chuť střílet. Co mě nejvíc mrzí, je, že tohle říkají i ženy. Že ženská má být doma a starat se, nemá si hrát na něco víc. Že by se neměla cpát do mužských věcí a profesí. A já říkám – holky, když chcete být hasičky, tak buďte. Když vás baví hokej, běžte na led. Nečekejme. Není čeho se bát. Protože když už si tu svobodu vezmeš, je to ten nejlepší pocit na světě.

Co podle vás mladým ženám dnes nejvíc škodí a co by jim naopak mohlo dodat odvahu věci dělat po svém?

Baví mě sledovat mladé ženy kolem sebe. Jsou chytré, dravé, mají energii a nebojí se ptát na otázky, proč ne. Ale stejně jako my si i ony v sobě nesou vnitřní boj – jak být svá a zároveň mít vztah, být trochu pečující, trochu cool, trochu nezávislá, a co dál. Stejný vnitřní šum. Co mě na nich baví, je určitě jejich odvaha, která je často schovaná za velké sebevědomí, ale když je člověk pozná, tak ví, že tam uvnitř je malá dušička, stejně jako byla v nás, jen je více schovaná. A to je naprosto v pořádku, důležité je, že do toho jdou. I s tou dušičkou. A to se počítá. Řekla jsem „ano“ věcem, o kterých jsem uvnitř věděla, že mě budou bolet – a ony pak bolely. A tak jsem se naučila, že slovo ne může být často mnohem laskavější než předstírané ano.