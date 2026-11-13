Hollywood čeká další otřes. James Gunn a Peter Safran končí v čele komiksového DC

Metro.cz
Kinobox   8:30
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James Gunn, režisér nového Supermana | foto: Warner Bros, IGNMetro.cz

Další hollywoodský otřes má na svědomí korporátní obr Skydance, pod jehož křídla nově spadá Warner Bros. Discovery. Z čela komiksových studií DC po pouhých čtyřech letech odcházejí James Gunn a Peter Safran, kteří stáli za restartem slavné superhrdinské značky. Jejich místo zaujme muž s bohatými zkušenostmi z konkurenčního Marvelu.

Co vedlo k nečekané změně, jaká bude budoucnost DC a zůstanou Gunn se Safranem alespoň u jeho filmových projektů? Více o tématu přináší Jakub Vopelka z webu Kinobox.cz.

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Připojili se roku 2022 a rýsovali filmové i televizní plány na dekády dopředu, teď ale James Gunn a Peter Safran nečekaně končí v čele komiksových studií DC poté, co domovská společnost Warner Bros. Discovery spadla pod korporátní obludu Skydance. Oba tvůrce, kteří restartovali superhrdinskou ságu Warnerů novým Supermanem, Supergirl či seriálem Lanterns, nahrazuje Jeremy Latcham, člověk s letitými zkušenostmi z Marvelu. Budoucnost rozporuplně načaté epochy je nyní nejistá.

Nový šéf přichází z Marvelu

Studio Skydance úředně převzalo Warner Bros. Discovery začátkem října a mělo se za to, že Gunn se Safranem ve společné funkci výkonných ředitelů DC setrvají. Od prvního prosince je nicméně vystřídá zkušený Latcham, jenž se v Marvelu od roku 2004 vypracoval v pravou ruku Kevina Feigeho a s režírujícím Gunnem vytvářel i úspěšné Strážce Galaxie. Nastupující inženýr se v kreativní lize Batmana se Supermanem bude zodpovídat přímo Davidu Ellisonovi stojícímu v čele Skydance, který ve vyjádření ocenil přínos odstupující dvojice a prověřenou náhradu vřele uvítal. „James a Peter odstartovali novou éru DC Studios a provedli ho obdobím skutečné proměny, kdy znovu položili základy a vybudovali plán projektů, na který jsme nesmírně pyšní,“ uvedli společně v prohlášení Ellison a spoluředitel Ynon Kreiz. „Jsme vděční za jejich vášeň, přínos a odhodlání pro tuto legendární značku.“

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K Latchamovi pak mocná mediální dvojka poznamenala: „Jeremy je dlouholetým tvůrčím partnerem obou a máme naprostou důvěru, že James a Peter zajistí hladký a benevolentní přechod a budou v této práci pokračovat s péčí. Těšíme se na spolupráci s Jeremym na budování další generace vyprávění DC a na posílení našeho závazku vůči fanouškům.“

Gunn zůstává, korporátní práci ale oplakávat nebude

Gunn se Safranem sice končí jako CEO, avšak v kreativní sféře pod hlavičkou Skydance ještě nějaký čas zůstanou. Režisér a scenárista Sebevražedného oddílu, jenž loni využil životní příležitosti také k natočení vlastního autorského Supermana, ostatně v prohlášení na Instagramu naznačil, že korporátní práce nakonec nebyla zrovna jeho parketou.

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„Mít plný přístup k těmto postavám a moci s nimi dělat, co jsme chtěli, byl splněný sen. Nevěděl jsem, jestli tu práci chci, když mi ji nabídli, ale prostě jsem si nemohl nechat ujít tu jedinečnou příležitost. Jsem rád, že jsem ji přijal,“ napsal Gunn, jenž si spolupráci se Safranem nemohl vynachválit. A stejně tak smekl před týmem lidí, kteří pomohli také Supergirl a nedávného Clayface dostat do kin.

Horší to bylo s dalšími vrstvami vyplývající zodpovědnosti. „To, co věděli jen mí nejbližší, je, že můj čas ve studiu DC Studios byl za poslední čtyři roky přinejmenším náročný,“ pokračoval Gunn. „Nelíbí se mi občas korporátní povaha té práce. Díky Peterovi, že na sebe vzal největší nápor. Vždycky tvrdě pracuji, ale jako filmař jsem si alespoň mohl dopřát krátké přestávky na odpočinek, a ty jsem za poslední čtyři roky ukradl sobě i svým blízkým.“

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Muž zítřka stále na cestě

Nic z toho ale zatím neznamená, že Gunn se Safranem v DC kompletně vyklidí pozice. „V létě nám vychází Man of Tomorrow. A právě jsme se zapojili do dalšího projektu DC, který píšu, a uvidíme, kam to půjde po něm. A samozřejmě postavy, které jsme založili, budou žít dál,“ ubezpečil Gunn.

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DC potřebuje další velký hit

Minimálně protřelý scenárista, podepsaný už pod hranou sérií Scooby Doo z počátku tisíciletí, si tak možná ulevil. Se Safranem za sebou nechali kus práce, avšak jejich přebudování komiksové franšízy po odpískání „vesmíru Zacka Snydera“ zatím není hodnoceno úplně pozitivně. Superman měl ještě solidní tržby, ale letošní Supergirl finančně i kriticky shořela. Levnější, hororový Clayface si nyní vede dobře, ale Ellison potřebuje těžší kalibr, aby mohl konkurovat Marvelu s jeho obnovovanými Avengers, k nimž se v prosinci v Doomsday přidají i X-Meni či Fantastická čtyřka.

Dosud největší monopolní zásah do struktury Hollywoodu v tomto století ještě pár změn přinese.

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