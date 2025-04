Sněhurka, Disneyho dosud nejkontroverznější hraná předělávka nejenže stála údajně mnohem víc než uváděných 270 milionů dolarů, ale její obecně katastrofální přijetí a odboj veřejnosti možná zapříčiní něco víc než jen pár personálních změn.

Woke Sněhurka

Projekt od počátku vznikal v obecné nedůvěře, jelikož značná část publika nefandí kategorické struktuře novodobé studiové tvorby nakloněné ideologickým, potažmo notně solidárním vlivům, obsaženým v jediném výrazu „woke“. Zástupci nejrůznějších sociálních či genderových menšin pronikají do rolí a fikčních světů, kde dle mnoha konzervativců a puritánských diváků nemají co pohledávat. Oheň na střeše přiživilo Sněhurčino obsazení herečkou kolumbijského původu Rachel Zegler. Ta navíc odsoudila původní animák jako šíleně stereotypní, snad i vulgární v přístupu k ženské hrdince, a veřejnost se sešikovala do tuplované nenávisti. Disneymu se s další „ideologickou agitkou“ přál krach a Zegler, která v zákulisí potrápila i svého mocného zaměstnavatele, se po premiéře stala nejvděčnějším hromosvodem potměšilosti internetu.

Rutinní a zaměnitelná

Jak moc Sněhurka vlastně vybouchla? V kinech je sice sotva dva týdny, ale přijetí v tomto období bývá do budoucnosti naprosto směrodatné – nikdo nepředpokládá, že se z filmu režiséra Marca Webba (Amazing Spider-Man) s dosud nejhorším výkonem Gal Gadot v roli Zlé královny vyklube prvotně nepochopený skvost typu Blade Runnera nebo Klubu rváčů. Sněhurka totiž bude mít na základě diváckých reakcí nakročeno k těm nejhůře hodnoceným filmům všech dob. Film na největší světové databázi IMDb nastřádal přes 250 tisíc hlasů a průměrné hodnocení dělá 1,6 z 10. Taková ostuda není zcela objektivní a rozhodně se projevuje následek takzvaného reviewbombingu, kdy nenávistní lidé hromadně udělují nulu ještě před zhlédnutím nebo zcela bez potřeby projekce. Co naplat, že ve skutečnosti je Sněhurka veskrze rutinní a zaměnitelnou pohádkou, veřejnost dává svůj názor najevo bohužel i bez patřičného zhlédnutí.

Andrew Burnap a Rachel Zeglerová v pohádce Sněhurka (2025)

Jedná se o efekt, který ale ekonomicky založený Hollywood nemůže déle ignorovat. Sněhurka ostatně v kinech nevydělá žádné peníze, zatím si došla pro 143 milionů dolarů globálně. Nebude tedy ani půlmiliardovým, natožpak miliardovým filmem, jímž by vzhledem k rozpočtu, své značce a propagaci být měla. New York Times přišel s informacemi, podle nichž se rozpočet často přetáčeného a odkládaného filmu vyšplhal až na 350 milionů dolarů – rýsuje se tedy obrovský propadák, který si snad vyžádá obměnu celkové studiové strategie.

Boj o přežití

Moderní společenské tendence sice dohánějí také streamovací tvorbu, která ale nečelí existenční krizi. To kina se musí vzpamatovat a vymanit se z „módu boje o přežití“, kde se dle zdrojů z různých společností nachází celý Hollywood. Disney je podle odpůrců Mekkou woke kultury a reprezentace menšin, která se ale na blockbusterové úrovni nejeví lukrativní. A to je ještě slabé slovo. Magazín The Mail v tomto směru upozorňuje, že zvlášť po kauze Sněhurky a při současné nejisté budoucnosti Warner Bros. Pictures v Hollywoodu propuká hmatatelná úzkost.

Rachel Zeglerová v pohádce Sněhurka (2025)

„Když se na konci roku 2017 rozběhlo hnutí #MeToo a v květnu 2020 protesty po smrti George Floyda, každé studio ve městě naskočilo na woke vlnu,“ řekl Disneyho insider deníku The Mail. „O pět let později se teď všichni zoufale snaží zachránit sebe i Hollywood. Nelze podcenit strach za zavřenými dveřmi. Připomíná to boj o přežití.“

Každoročně vzniká řada projektů věnovaných specificky afroamerické komunitě, LGBTQ+ a dalším menšinám, které ale nepřitahují pozornost. Problém nastává u velkofilmů, jimiž se dřív vyprávěly univerzální příběhy s nejjistějším kasovním potenciálem. Ty jsou nyní v očích veřejnosti svázané s takřka mytickými pravidly o diverzifikovaném castingu, z čehož se do jisté míry stal směrodatný prvek také na Oscarech. Finanční výsledky jsou přitom tristní, celá koncepce se ocitá pod palbou a všichni propadají panice ve snaze zvrátit současný kolizní kurz.