Hollywood se do Česka vrací. Asociace producentů ale varuje před další stopkou

Autor: Metro.cz
  17:30
Sledovat Metro na Googlu
Pavel Talankin, autor filmu Pan Nikdo proti Putinovi

Pavel Talankin, autor filmu Pan Nikdo proti Putinovi | foto: Bontonfilm

Z filmu Pan Nikdo proti Putinovi
Běžný den na základní škole v ruském Karabeši. Ze snímku Pan Nikdo proti...
Režisér dokumentárního snímku Pan Nikdo proti Putinovi David Borenstein (vlevo)...
Žáci v dokumentárním filmu Pan Nikdo proti Putinovi zpívají vlastenecké písně a...
10 fotografií
Po letech nejistoty se česká audiovize znovu nadechla. Vyšší pobídky přivedly do země zahraniční štáby a odvětví hlásí rekordní obrat. Jenže peníze na pobídky už znovu došly a filmaři varují, že úspěšný návrat může být jen dočasný.

Současná situace v české audiovizi ukazuje, jak zásadní vliv mají filmové pobídky na stabilitu celého trhu. Podle výsledků Asociace producentů v audiovizi (APA) navýšení pobídek vytáhlo tuzemskou audiovizi z avizovaného propadu v roce 2024, kdy objem výroby klesl pod úroveň roku 2021 na 9,9 miliard. V roce 2025 už dosáhl obrat celé audiovize na 11,3 miliard, což je nárůst o 14,5 procent oproti minulému roku.

Ovšem ani historicky nejvyšší rozpočet Státního fondu audiovize, který byl v minulém roce 2,4 miliardy (z toho až 1,6 mld. na filmové pobídky), nepokryl dluh z minulých let, a především ohromnou poptávku ze zahraničí. Od konce března 2026 je navíc opět uzavřeno podávání nových žádostí o zápis do pobídkového systému.

Z filmu Pan Nikdo proti Putinovi

Obraty zahraniční produkce, českých filmů i seriálů a reklamy

Hlavním důvodem, proč meziročně vzrostly obraty o 14,5 procent, je nepochybně nárůst zahraniční produkce, která stoupla zhruba o více než 1 mld. (o 20 procent) z 5,5 miliard na více než 6,6 miliard. Výroba českých filmů a seriálů zaznamenala velice mírný nárůst o necelých 6 procent z téměř 1,9 miliard na téměř 2 miliard, v součtu jde konkrétně o 110 milionů. Reklama navýšila o 202 milionů, celkově z původních téměř 2,5 na 2,7 miliard. V současné době APA sdružuje 177 nezávislých producentských společností, což tvoří 90 procent trhu.

„Česká audiovize se nachází v silné startovní pozici. Reforma Státního fondu audiovize by měla stabilizovat systém pobídek, navýšit jejich objem a posílit podporu původní domácí tvorby. Nově také vytváří závazek VOD platforem investovat do lokálního obsahu. Rozvíjející se domácí televizní tvorba a investice soukromých televizí zvyšuje prostupnost českého audiovizuálního obsahu do zahraničí. Zejména zahraniční koprodukce a prodeje představují totiž další zásadní potenciál růstu české audiovize. Pobídkový systém je dočasně zastavený, podle našich informací by mělo dojít k jeho znovuotevření během léta,“ říká předseda APA Vratislav Šlajer.

Cukr, bič, ufoni a staré filmy. Colin Farrell znovu spojuje noir detektivku s odvážným sci-fi mixem

Zároveň upozorňuje: „Alarmující je ale situace kolem veřejnoprávních médií. Vládní novela zákona rušící koncesionářské poplatky pro ČT (a ČRo) vytváří velkou nejistotu. A to nejen ohrožením nezávislosti médií veřejné služby, která by byla podřízena státnímu rozpočtu, ale také hrozícím návratem k rozpočtu před rokem 2024 a snížením financování ČT o jednu až dvě miliardy ročně.“

Výhled české audiovize

Reformovaný Státní fond audiovize (SFA) otevřel v září 2025 první výzvy, do října 2026 v rámci prvního roku fungování rozdělí na podpoře téměř dvojnásobek z předchozích let, na podporu vývoje a výroby cca 550 milionů. Jedná se o klíčovou a dlouho potřebnou podporu pro domácí tvorbu, která nově zahrnuje i tvorbu televizní. Celkový systém se po reformách SFA a financování ČT stabilizoval, znejistilo ho však zastavení pobídek a zejména nová nejistota ohledně financování veřejnoprávní televize.

Pokud přijde ČT o jednu až dvě miliardy, jak vyplývá z vládního návrhu novely měnící financování médií veřejné služby, dojde k propadu v investici do původní domácí filmové a televizní tvorby, podle odhadu APA o osm set milionů až jednu miliardu. Bude se to týkat filmových debutů, kvalitní televizní tvorby s mezinárodním přesahem, dokumentů, animace a tvorby pro děti a mládež. To by se projevilo v horizontu příštích tří až pěti let nejen výrazným poklesem obratu české audiovize, ale i oslabením její mezinárodní konkurenceschopnosti, nástupu tolik potřebného nového talentu i nových žánrů. Zároveň by došlo ke stagnaci již rozběhnuté filmové a animované tvorby, kterou by měla ČT podle schváleného memoranda aktivně podporovat.

Fantom opery se vrací. Nový film nebude muzikál a slibuje temnou podívanou

Naopak potěšující je stabilizovaný objem investice soukromých televizí a úspěchy jejich digitálních platforem, které dávají příležitost řadě zajímavých diváckých projektů a posilují kvalitu české audiovizuální tvorby. To ale při výpadku investic ČT nepokryje veškerý potenciál české tvorby, zejména koprodukční a výše zmiňované formáty, jako jsou dokument a animace.

Zahraniční produkce

Česká vláda sice v letech 2023 a 2024 navyšovala roční alokaci na pobídky, ale šanci na stabilitu trhu dávala teprve požadovaná transformace Státního fondu kinematografie. Ta přinesla od ledna 2025 mj. navýšení pobídek na 25 až 35 procent (vyšší procenta pro animaci a digitální produkci) a zapojení VOD platforem do financování systému. Audiovizuální průmysl se tak v rámci zahraničních zakázek v roce 2025 opět mírně nadechl, což pomohlo zastavit odliv zahraničních produkcí do konkurenceschopnějších evropských destinací, kde lze získat zpět často více než 30 procent vynaložených prostředků. Tento pozitivní trend v ČR byl přerušen rozhodnutím Státního fondu audiovize z 27. března 2026, kdy došlo k pozastavení systému těchto pobídek z důvodu vyčerpání finančních prostředků alokovaných pro daný rok.

Od Trnky po Marvel. Česká animace znovu dokazuje, že patří ke světové špičce

Zastavení podávání nových žádostí negativně ovlivní výsledky audiovize za rok 2026, v dlouhodobějším horizontu i za rok 2027. Důležité je také připomenout, že filmový průmysl neživí z většiny filmaře. Podle dat SFA a APA směřuje 60 procent všech prostředků utracených například zahraničními produkcemi na území ČR do navazujících nefilmových odvětví. APA oceňuje dialog s vedením SFA a jeho snahu o nalezení cesty, jak znovu co nejrychleji systém otevřít.

Zahraniční projekty natáčené v ČR

V minulém roce se po navýšení pobídky v České republice realizovaly především malé a středně velké projekty. Mezi nejvýznamnější patřil film Resident Evil, seriály The Age of Innocence pro Netflix či Ride or Die pro Amazon MGM Studios, které servisně zajišťovala česká produkční společnost Stillking. Vznikla i řada projektů pro evropské televizní vysílatele a streamovací platformy, například třetí řada seriálu Empress pro německý Netflix produkovaná společností Mia Film. Současně byly v průběhu roku zahájeny přípravy velkých mezinárodních projektů, jejichž natáčení se rozbíhá v roce 2026. Patří mezi ně pokračování sci-fi ságy Foundation, seriál Monarch: Legacy of Monsters pro Apple TV+ nebo filmová adaptace posledního románu Dana Browna Tajemství všech tajemství.

Dalšími významnými projekty, které natáčely zahraniční filmové a televizní produkce v uplynulém roce na území ČR jsou sci-fi seriál Blade Runner 2099 (Amazon MGM Studios), fantasy seriál The Wheel of Time (Amazon Prime Video) nebo celovečerní film Frankenstein (dokončovací práce pro Netflix).

Reklama

Po loňském výrazném oživení reklamního trhu pokračoval růst i v roce 2025, jeho tempo však bylo znatelně pomalejší. Zatímco v roce 2024 se celkový objem reklamní produkce po předchozím poklesu zvýšil přibližně o 400 milionů korun a poprvé překonal hranici 2,5 miliard korun, letos vzrostl už jen o něco více než 200 milionů na celkových 2,7 miliard korun. Toto číslo v podstatě kopíruje vzestup cen na trhu a při započtení stále se zvyšujících režijních nákladů tak reálné zisky společností fakticky klesají. Zpomalení přichází v době zásadních proměn celého reklamního průmyslu. Produkční společnosti stále silněji pociťují dopady nástupu generativní umělé inteligence i rostoucího podílu agenturních in-house produkcí, které postupně přebírají část zakázek.

Od Schwarzeneggera po Momou. Jak filmové plakáty upravují těla akčních legend?

V detailním rozboru je patrné, že v důsledku těchto trendů a celkové globalizace trhu dochází k reálnému poklesu počtu reklamních zadavatelů. Současně se významná část marketingových rozpočtů přesouvá z televizní reklamy do jiných komunikačních kanálů, zejména do digitálních médií a sociálních sítí, což vede ke snižování objemu zakázek realizovaných v televizní produkci. Tyto trendy představují významnou hrozbu pro nezávislé produkční společnosti i pro otevřenou kreativní soutěž na trhu a lze očekávat, že jejich vliv bude v dalších letech dále sílit a v následujících letech se dá očekávat spíše propad. AI aktuálně transformuje řadu oborů.

Regiony

České a moravské regiony podpořily audiovizi dosud nejvyšší částkou přes 109 milionů korun. Nejvíce prostředků plynulo z programu Filmových voucherů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace. Ústecký program byl pro vyčerpání prostředků uzavřen na začátku roku. I přes velký zájem producentů bohužel nebude díky rozhodnutí vedení kraje pokračovat a ani nedofinancuje již natočené projekty. Ústecký region přitom dlouhodobě patří mezi nejvyhledávanější lokace pro české i zahraniční štáby. Moravskoslezský kraj chce naopak v programu pokračovat, což by znamenalo další desítky milionů korun pro filmové i televizní projekty natáčené v regionu. Nově se krátce po festivalu otevírá program Filmových voucherů také v Karlovarském kraji.

Pavel Talankin, autor filmu Pan Nikdo proti Putinovi
Z filmu Pan Nikdo proti Putinovi
Běžný den na základní škole v ruském Karabeši. Ze snímku Pan Nikdo proti Putinovi.
Režisér dokumentárního snímku Pan Nikdo proti Putinovi David Borenstein (vlevo) s tvůrcem a kameramanem Pavlem Talankinem.
10 fotografií

Alokaci má zhruba 27 milionů korun a pravidla obdobná jako ve výše zmíněných krajích. Na mapu podpory se s 19 miliony korun vrátil Jihomoravský kraj a Město Brno, které po omezení činnosti Jihomoravského nadačního fondu vytvořily společný program podpory audiovize v rámci dotačních programů kraje. V loňském roce se otevřely nové programy také v Olomouckém a Pardubickém kraji, které doposud udělovaly pouze individuální dotace. Další kraje, jako například Vysočina, zvýšily objem prostředků ve svých výzvách. Z mapy Česka tak bez dotačního programu zůstávají jen Středočeský a Liberecký kraj, které však do filmové produkce jednotlivě také finančně vstupují.

AgoraEU

Evropská unie předložila návrh na program AgoraEU, který má od roku 2028 sjednotit podporu kultury, médií a občanské společnosti v rámci nového víceletého rozpočtu EU, jejž nyní komentují členské státy unie. APA předložila v březnu MK ČR stanovisko k tomuto návrhu programu a zároveň nabídla odbornou součinnost při dalším projednávání tohoto programu a při definování konkrétních vyjednávacích požadavků pro jednání v Radě EU. Asociace například podporuje zachování samostatného, stabilního a dostatečně chráněného pilíře MEDIA+ nebo navrhuje posílit ochranu nezávislých producentů, obnovit důraz na kulturní rozmanitost, zajistit minimální rozpočtovou alokaci pro MEDIA+ a rozšířit podporu na produkci i distribuci.

Úspěchy animace

Česká animace v roce 2025 dosáhla velkých úspěchů a znovu potvrdila své dlouholeté stabilní a silné postavení na mezinárodní scéně. Nejvýraznějších triumfů dosáhl celovečerní koprodukční animovaný film Pohádky po babičce, když získal nominaci na Evropské filmové ceny v kategorii Nejlepší celovečerní animovaný film a Nejlepší evropský film, dále krátký film I Died in Irpin, který získal cenu Best of the Best na „evropských animovaných Oscarech“ Emile Awards a dostal se i do užšího výběru pro Oscary v kategorii Nejlepší krátký animovaný film. Výrazného mezinárodního uznání se dočkal snímek Hurikán, jenž byl zařazen do oscarového shortlistu opět v kategorii krátkého filmu.

Ryan Gosling ve filmu The Gray Man

Dařilo se i dalším projektům včetně koprodukčního filmu Joko, když získal cenu za nejlepší hudbu na prestižním festivalu v Annecy a obdržel nominace na Evropských animačních cenách. Bodovaly krátké animované filmy z FAMU, mezi nimi film Vlček, který se dostal mezi finalisty výběru na Studentské Oscary v kategorii animace.

Úspěchy film a dokument

Největším mezinárodním úspěchem české kinematografie za rok 2025 se stal koprodukční dokument Pan Nikdo proti Putinovi oceněný Oscarem za nejlepší celovečerní dokumentární film. Film měl světovou premiéru na festivalu Sundance 2025, kde získal Zvláštní cenu poroty v kategorii World Cinema Documentary Competition, obdržel například i britskou cenu BAFTA. Jde o mimořádný úspěch, protože představuje první český dokument (dánsko-česká koprodukce) oceněný Oscarem a jeden z nejvýraznějších počinů české kinematografie v novodobé historii. Úspěšný byl i koprodukční hraný film DJ Ahmet, který měl premiéru v soutěžní sekci na festivalu Sundance.

Úspěchy si připsal i koprodukční snímek Je to ve hvězdách (Wishing on a Star) uváděný na prestižních zahraničních festivalech včetně festivalu v Benátkách. Česká republika má pravidelně zástupce na áčkových a dalších filmových festivalech po celém světě, nejvýraznější úspěch zaznamenal film Karavan, který vrátil po více než 30 letech české tvůrce do soutěžní sekce (Un Certain Regard ) v Cannes. Mezinárodní pozornost získal i další koprodukční projekt Franz nominovaný na Evropské filmové ceny v několika kategoriích.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Internet se baví rekonstrukcí náměstí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, se otevřelo po několikaleté rekonstrukci. Přibyly nové vodní prvky, mladé stromky či mobilní...

Kam za filmy pod širým nebem? Těchto 8 pražských kin nabízí promítání zcela zdarma

Kinobus

Kam v Praze vyrazit za atmosférou promítání pod širým nebem a neplatit přitom vstupné? Vybrali jsme osm míst, kde během letních večerů ožijí velká plátna. Letos filmové fanoušky potěší tradiční...

Vypečené pražské semafory. Našli jsme v Praze přechod pro chodce, kde by uspěl jen Usain Bolt

Usain Bolt se pražských přechodů pro chodce bát nemusí. Zvládne za vteřinu...

Spěcháte a zelený panáček ne a ne se rozsvítit. Neustálým nervózním mačkáním čudlíku se sice snažíte proces urychlit, ale urychlíte houby. Jen vám stoupá tlak a hromadí se nervozita. Máme pro vás pár...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Renault Trafic Wavecamper mění dodávku v plnohodnotný dům na kolech

Z Traficu dům na cestách: Wavecamper nabízí spaní, vaření i nezávislost

Renault Trafic patří už více než čtyřicet let mezi nejvyhledávanější užitkové vozy a díky své univerzálnosti se z něj stal i oblíbený základ pro obytné přestavby. Nový Wavecamper jsme vzali na...

Od běžné řidičky k ikoně pražských historických tramvají. Karolína Hubková slaví 13 let

Karolína Hubková vydala před pár lety svůj Deník tramvajačky knižně. Řídit...

Karolína Hubková je nejznámější pražskou „dámou na kolejích“. Její příběhy vyšly také knižně a už třináct let rozdává cestujícím úsměvy z kabiny tramvaje. Dnes je neodmyslitelně spojená s...

Velké požáry na Tachovsku. S hašením lesa pomáhal také vrtulník

S velkým požárem pole bojují v úterý odpoledne desítky profesionálních i...

S velkým požárem pole bojovali v úterý odpoledne desítky profesionálních i dobrovolných hasičů nedaleko Kšic na Tachovsku. Požár se zde rozšířil na ploše přibližně 12 hektarů. Hasiči stále likvidují...

7. července 2026  18:12,  aktualizováno  8. 7. 9:32

Rekordní ME v cheerleadingu v Praze přivítalo přes 10 000 účastníků

8. července 2026  9:30

Požár rozvaděče u roubenky způsobil hlemýžď, ulitu našli mezi fázemi

Požár skříně s elektrickým rozvaděčem (7. července 2026)

Ve venkovní rozvodné skříni s elektrickým rozvaděčem u roubenky v Horním Maršově na Trutnovsku vypukl požár. Když ho hasiči uhasili, zjistili, že to způsobilo tělo hlemýždě zahradního.

8. července 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Globus jako Černý Most? Kolony se přesunuly z centra jinam, řešení by bylo

Provoz za vyústěním severovýchodního obchvatu v Trnové (8. července 2026)

Severovýchodní obchvat Pardubic, který je v provozu od loňského prosince, výrazně ulevil centru města. Odvedl totiž značnou část dopravy z opravovaného Wonkova mostu, křižovatky před hlavním nádražím...

8. července 2026  9:22,  aktualizováno  10:08

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

NUDZ spustí kampaň zaměřenou na duševní zdraví v těhotenství a po porodu

ilustrační snímek

Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) spustí na sociálních sítích novou kampaň, tentokrát zaměřenou na duševní zdraví v těhotenství a po porodu. Duševní obtíže...

8. července 2026  7:45,  aktualizováno  7:45

Luhačovice a investor se přou o stavební uzávěru v lázeňském městě. Rozhodne soud

Zastupitelé Luhačovic rozhodli o koupi poštovní budovy z konce 20. let minulého...

Stavební uzávěrou v Luhačovicích, kterou chce tamní radnice ochránit historické centrum lázeňského města od nevhodné zástavby, se zabývá brněnský krajský soud. Žalobu k němu poslal investor, který...

8. července 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

V Dejvicích budete luštit šifry, bádat a zachraňovat výzkum antivirotik. Zapojte se také

Outdoorová hra Mise Retrovirus přibližuje výzkum antivirotik.

Pátrání po zmizelém profesorovi, luštění tajných zpráv i hledání převratného léčiva. To přináší outdoorová hra Mise Retrovirus, která se odehrává v kulisách Dejvic.

8. července 2026

Veletrh CBME China 2026 ve dnech 15.–17. 7. určuje svou další kapitolu pro miminka a děti

8. července 2026  8:54

Světlá přebírá sokolovnu. Ze symbolické koruny ale cena vyšplhala do milionů

Starost o historickou budovu, k níž náleží i tři volejbalové kurty a hřiště na...

Už tři roky jedná radnice ve Světlé nad Sázavou se zástupci České obce sokolské o převodu tamní sokolovny. Debaty se vlečou a mění, ze symbolické koruny se cena vyšplhala na čtyři miliony. Přesto by...

8. července 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

U Znojma uhořel muž. Skládka na Brněnsku je stále v plamenech, dva zranění hasiči

Jihomoravští hasiči likvidují požár skládky u Bratčic na Brněnsku. (8. července...

Jihomoravští hasiči mají za sebou mimořádně náročnou noc. U Bratčic na Brněnsku dál likvidují rozsáhlý požár skládky, kvůli němuž vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu. Na místě se během zásahu...

8. července 2026  7:02,  aktualizováno  8:28

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Evropa chrání děti v autě různě. O bezpečnosti rozhodují centimetry

8. července 2026  8:15

Pád člověka do kolejiště zastavil část metra A, mladík nepřežil

Zásah IZS v tunelu pražského metra A

Kvůli pádu člověka do kolejiště dnes ráno nejezdilo zhruba hodinu a půl na lince A metro mezi stanicemi Dejvická a Želivského. Zhruba dvacetiletý muž srážku s projíždějící soupravou ve stanici...

8. července 2026  6:52,  aktualizováno  7:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.