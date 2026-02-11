Nejde o velké překvapení, přesto je to pro Prahu dobrá zpráva. Netflix chystá projekt podle světového bestselleru Tajemství všech tajemství, v němž profesor Robert Langdon pátrá po vrahovi v okolí Staroměstského náměstí, skrývá se v Klementinu a míří i na Folimanku. Seriál by tak měl Prahu ukázat bez náhražek a filmových triků.
Kritika knihy, velká šance pro město
Kniha sice podle části kritiků nepracuje s pražskou historií příliš přesvědčivě, samotná adaptace by ale jinde než v české metropoli vznikat nemohla. Projekt showrunnera Carltona Cuseho, jednoho z klíčových tvůrců seriálu Ztraceni, má ambici stát se další globální reklamou na Prahu. Filmaři by za služby v Česku měli utratit stovky milionů korun.
Obsazení zatím zůstává tajemstvím, stejně jako přesný termín začátku natáčení. Produkce pracuje s krycími názvy, což je u projektů Dana Browna standard. Podobně utajený je i další velký zahraniční projekt, který se v Praze chystá – thriller What Happens at Night.
Scorsese už je ve městě
Jeho režisér Martin Scorsese už je v Praze k vidění, často i v doprovodu dcery Francescy. Čeká se na příjezd hlavních hvězd Leonarda DiCapria a Jennifer Lawrence. V metropoli se mezitím stále natáčí minisérie Věk nevinnosti, jejíž štáb byl nedávno spatřen na náměstí Míru a Janáčkově nábřeží. Čtvrtá řada seriálu Nadace pak vzniká v ateliérech.
Silný rok pro filmový průmysl
Rok 2026 se tak rýsuje jako jeden z nejsilnějších pro český audiovizuální průmysl. Takto vysokoprofilový projekt, jakým je What Happens at Night, u nás dosud nevznikal. Až tedy příště zahlédnete škodovku s logem Úřadu pro zahraniční styky a informace, je dost možné, že někde poblíž právě běhá Robert Langdon.