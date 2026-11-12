Hollywood znovu ždíme Hunger Games. Má 6. film ještě co nabídnout?

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  10:00
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V Hunger Games: Úsvit sklizně také hrají zleva: Kieran Culkin, Jesse Plemons,...

V Hunger Games: Úsvit sklizně také hrají zleva: Kieran Culkin, Jesse Plemons, Ralph Fiennes, Glenn Close a Elle Fanning. | foto: FORUM FILM CZ

Rachel Zegler a Tom Blyth v Hunger Games: balada i ptácích a hadech
Tom Blyth a Rachel Zegler ve filmu Hunger Games: Balada o ptácích a hadech
Záběr z filmu Hunger Games: Vražedná pomsta
Snímek z filmu Hunger Games: Balada o ptácích a hadech
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Filmová série Hunger Games se vrací do kin se šestým dílem nazvaným Úsvit sklizně. Nový prequel představí mladého Haymitche Abernathyho a znovu otevře otázku, zda má slavná dystopická sága ještě co nabídnout, nebo Hollywood jen dál těží její úspěšnou značku.

Série o skupině mladých lidí, kteří se v dystopické budoucnosti ocitají v brutálních hrách na život a na smrt, před lety vydělala obrovské peníze, nastartovala několik hereckých kariér a postupně zmizela ze scény. Hollywood ale na své miliardové značky jen tak nezapomíná.

Hladové hry jsou zpět

O sérii snímků ze světa Hunger Games, jejichž poslední filmový zástupce se podíval do kin před zhruba třemi lety, se již namluvilo a napsalo mnohé. Čtyři filmy z původní série vznikly v době, kdy přebírala dolary ovoněnou štafetu po tehdy v kinech finišující sáze Stmívání a pomalu se loučícím Harrym Potterovi. Po osmileté přestávce pak v roce 2023 dorazil do kin snímek Hunger Games: Balada o ptácích a hadech. Šlo o prequel, tedy snímek odehrávající se 64 let před událostmi prvního dílu z roku 2012. Nyní do kin přichází šestka, jejíž příběh se odehrává 24 let před událostmi prvních Hladových her.

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Ve středu již nestojí emancipovaná bojovnice Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) ani mladý záporák Coriolanus Snow (Tom Blyth). Úsvit sklizně vypráví příběh mladého Haymitche Abernathyho, budoucího mentora zmiňované Katniss, a jejího parťáka Peetyho Mellarka. Film jde premiérově do kin příští čtvrtek 19. listopadu. V tuzemsku, konkrétně v Praze na Chodově, pak premiéru doprovodí i výstava s názvem Hunger Games: Vstupte do světa Kapitolu, která bude inspirována tímto filmem. Otázkou ovšem zůstává, jaké to bude vracet se do známých vod již pošesté?

První hladové hry

První díl Hunger Games zavedl diváky v roce 2012 do neblahé budoucnosti, v níž Spojené státy zpustošila válka a jejich území je rozděleno na sektory. Každý z nich pravidelně vysílá do takzvaných hladových her dva zástupce, dívku a chlapce, kteří se v brutální reality show, respektive moderních gladiátorských hrách, utkají o holý život. Lid dostává svůj pomyslný chléb a hry, příbuzní soutěžících trnou a obyvatelé chudých sektorů se bojí, aby z osudí příště nepadlo právě jejich jméno.

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Malou revoluci rozpoutá šestnáctiletá Katniss Everdeen, která se dobrovolně nabídne, že ve hře zastoupí mladší sestru. Spolu s Peetym (Josh Hutcherson) se navíc odmítne na konci navzájem zabít. Lid jásá, vrchnost už méně.

Vražedná pomsta a vzdor

Režisér Francis Lawrence, který sérii převzal po Garym Rossovi, udělal z druhých Hunger Games s podtitulem Vražedná pomsta zajímavější, drsnější a temnější podívanou. Posun od teenagerské sci-fi k temnějšímu filmu pro diváky, kteří chtějí víc než jen adaptaci oblíbeného bestselleru, se dařil i v následujícím pokračování rozděleném na dvě části: Síla vzdoru 1. část a Síla vzdoru 2. část. Za povedenější je přitom považována ta druhá, tedy čtvrtý film série.

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A jakže to celé vlastně tehdy dopadlo? Zlo bylo nakonec potrestáno, Katniss našla klid v Peetyho náručí, založili rodinu a příběh se uzavřel. Protože šlo o průměrný náctiletý biják, který do cíle dojel tak trochu na volnoběh, po dalším filmovém pokračování nikdo příliš nevolal. A tak tomu bylo až donedávna.

První prequel původní série

Přírůstek do série Hunger Games s podtitulem Balada o ptácích a hadech (2023) se odehrával více než šedesát let před událostmi původních filmů. Divákům přibližoval minulost Coriolana Snowa, budoucího vládce země Panem. Ten jako mladík dostal za úkol mentorovat jednoho z vyvolených, kteří měli bojovat o přežití. Připadla mu Lucy Gray (Rachel Zegler), dívčí zástupkyně chudého dvanáctého kraje a zdánlivý outsider. Zatímco v aréně probíhal boj na život a na smrt, Coriolanovy city k Lucy Gray ho postavily před nelehký výběr: dodržovat pravidla, nebo dát přednost vlastnímu pudu sebezáchovy. Boj o přežití nakonec odhalil, kdo je ptáček a kdo had čekající na příležitost zaútočit.

Kritici tehdy hovořily o laciném dojení už notně vyždímané značky. Jiní naopak oceňovali zajímavě vykreslený svět, do kterého se po letech rádi vrátili.

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Znovu a nejlépe?

Nejnovější díl série Hunger Games se točí kolem již zmiňovaného mladého Haymitche Abernathyho. Příběh začíná během 50. ročníku Hladových her, známého jako druhé Čtvrtohry, kdy Kapitol vyšle do arény dvojnásobný počet splátců. Haymitch se zde zaplete do odporu proti režimu prezidenta Snowa. Zatímco bojuje o vlastní přežití, rozhodne se riskovat a pokusit se zničit systém zevnitř. Jeho činy se stanou jedním z prvních impulzů k povstání.

Režie se opět ujal Francis Lawrence. Hlavní role ztvárňují Joseph Zada, Ralph Fiennes, Glenn Close a další.

Výstava v Praze

  • Od 18. do 22. 11 se v pražském Westfieldu Chodov uskuteční výstava Hunger Games: Vstupte do světa Kapitolu.
  • Návštěvníci uvidí originální kostýmy, Cornucopii z 50. ročníku her a vyzkoušejí si interaktivní atrakce včetně tvorby vlastního plakátu. Česko bude jednou z mála zemí, které výstavu hostí.
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