„Holubi“, ani ti dobří, se do kapes nevracejí. Mladí Češi mají o látkových kapesnících jasno

Filip Jaroševský
Tereza Šimurdová
Filip Jaroševský, Tereza Šimurdová
  5:00
„Fuuuj! Ty používáš látkovej kapesník? A to ti mám začít říkat Pan nudlička?“ Pokud jste někdy nebyli svědkem podobné dehonestace používání klasických látkových kapesníků, nejspíš je vaše sociální bublina až nadlidsky nekritická. Deník Metro využil záminku v podobě častějšího smrkání kvůli jarním pylům k tomu, aby si posvítil na jedno z překvapivě třaskavých témat.

Látka, nebo celulóza? Jarní smrkací evergreen umí rozdělit společnost na dvě nesmiřitelné půle. | foto: Metro.cz

Preferujete papírové, či látkové kapesníky? A kterou z těchto dvou druhů hygienických pomůcek lidé podle vás vnímají jako ekologičtější?

Bavlna v nemilosti

V běžné západní společnosti včetně Česka jsou v současnosti hlavním standardem papírové kapesníky. Látkový kapesník je zejména mezi mladšími lidmi často vnímán jako relikt minulosti – něco, co používali spíše rodiče nebo prarodiče. Nejrozšířenější názor je ten, že bavlněné kapesníky mnozí považují za nehygienické, protože jejich zastánci si podle kritiků ukládají bakterie spolu s „nudlemi“ a „holuby“ zpátky do kapsy.

Smrkáte raději do:

celkem hlasů: 1

Zároveň se ale objevuje menší ekologický trend návratu k látkovým kapesníkům. Zatímco smrkání do nich je nyní pro mnohé spíše „out“, šetrnost k životnímu prostředí je naopak velmi trendy. Jak to tedy je?

Co na to mladí lidé?

Abychom měli pro účel tohoto článku nějaká vlastní data, respektive zjištění, oslovili jsme prostřednictvím sociálních sítí pětici čtenářů deníku Metro pod třicet let, aby nám zodpověděli jednoduchou dvojici otázek: Preferují látkové, či papírové kapesníky? A proč tomu tak podle nich je? Z odpovědí respondentů, které si můžete v celé délce přečíst v boxu níže, vyplývá, že všichni preferují používání papírových kapesníků před látkovými. Hlavním důvodem je vyšší hygiena a praktičnost, protože papírové kapesníky lze po použití ihned vyhodit. Látkové kapesníky si někteří respondenti spojují spíše s dětstvím nebo se starší generací a v běžném životě se s nimi setkávají jen zřídka. Přestože si někteří uvědomují jejich ekologickou výhodu díky možnosti opakovaného použití, tato skutečnost pro ně není dostatečným důvodem k jejich používání.

Popeláři fandí látce

S poměrně zajímavým názorem na problematiku „látka versus celulóza“, tedy hmota, ze které se papírové kapesníky obvykle vyrábějí, přispěchal pro deník Metro mluvčí největší svozové společnosti v hlavním městě – Alexandr Komarnický. Z pohledu popelářů totiž nejde jen o to, zda je někdo považuje za hygienické, či nikoli. V popelnicích totiž látkové kapesníky, na rozdíl od těch papírových, končívají jen zřídka.

Pamatujete na Amerika hledá topmodelku? Dokument Netflixu otevírá debatu o reality shows

„Nejprve si ujasněme, že ač si spousta lidí myslí opak, použité papírové kapesníky rozhodně nepatří do tříděného odpadu. Z hygienických důvodů patří jen a pouze do směsného komunálního odpadu, tedy do běžné černé popelnice nebo kontejneru. Papírové kapesníky jsou totiž po použití zpravidla znečištěné biologickým materiálem a zároveň mají velmi krátká a narušená vlákna. To znamená, že nejsou vhodné pro další recyklaci papíru a mohou zhoršovat kvalitu vytříděné suroviny,“ vysvětluje Komarnický.

Pracovníci Pražských služeb se při svozu i při dotřiďování odpadu občas setkávají s tím, že musejí dávat na třídicích linkách stranou posmrkané chuchvalce celulózy.

„Papírové kapesníky se někdy objevují zejména v kontejnerech na papír. Přesná čísla ale v tomto případě k dispozici nemáme, protože tvoří pouze část znečištění vytříděných složek odpadu a při analýzách se obvykle sledují širší skupiny než jednotlivé drobné předměty,“ krčí rameny Komarnický.

Eko stránka věci

Z pohledu životního prostředí může být podle zástupců svozové firmy opakovaně použitelný výrobek obecně výhodnější než jednorázový. „Látkové kapesníky lze prát a používat opakovaně, takže nevzniká tolik odpadu jako u jednorázových. Na druhou stranu je potřeba zohlednit také spotřebu vody, energie a pracích prostředků při praní. V praxi tak záleží na tom, jak často a jakým způsobem se kapesníky perou a jak dlouho vydrží v používání,“ uzavírá Komarnický.

Smrky smrk. Co preferují čtenáři?

  • Adéla Veselá: Z pohledu ekologie a udržitelnosti mi používání látkových kapesníků dává smysl a vlastně se mi ten princip líbí. Osobně si je ale spojuji spíše s dětstvím nebo se starší generací. V běžném životě se s nimi v současnosti setkávám jen výjimečně a ani bych vlastně nevěděla, kde je koupit.
  • Terezie Nováková: Používám výhradně jen papírové kapesníky, upřímně ani žádné látkové nevlastním. Mám na ně takovou tu klasickou vzpomínku z dětství, kdy prarodiče vytáhli látkový posmrkaný zaschlý kapesník a utírali mi s ním nos. Takže si dnes vážím těch papírových. Paradoxně je problém v tom, že si papírové kapesníky často zapomenu vzít nebo koupit, takže to často řeším tak, že si někde naberu ubrousky nebo toaletní papír, když mám rýmu. Obecně mi ale papírové přijdou hygieničtější a vzhledem k tomu, že bych ty látkové musela prát, asi by to stejně dopadlo tak, že bych u sebe žádný neměla, určitě zrovna když by byl nejvíc potřeba.
  • Bára Pošvářová: Látkové kapesníky jsou určitě ekologičtější, ale přijde mi to nechutné. Používám papírové.
  • Adam Jeníček: Používám papírové kapesníky, které mohu kdykoli vyhodit. Upřímně ale jsem hovado, a i když mám poslední, stejně do něj smrkám, jako kdyby byl látkový. Ale zase látkový pak nechci házet do pračky, když je celý od mých soplů, je to divné.
  • Kristýna Mrázová: Preferuji papírové kapesníky i hlavně kvůli dětem. Vysmrkám, utřu, vyhodím a nemusím prát. Látkové kapesníky jsou ekologičtější, díky znovupoužitelnosti.
Témata: kapesník

