Honza Dědek oslavil 15. výročí své talkshow 7 pádů. Hosty byli Štěpán Kozub i Marie Rottrová

Autor: Metro.cz
  13:00
Talkshow 7 pádů Honzy Dědka, která je dnes nejsledovanějším pořadem svého žánru na televizi Prima a na YouTube ji odebírá čtvrt milionu lidí, oslavila patnácté výročí. Začínala přitom v pražském Divadle Viola před publikem, které by se dalo spočítat na prstech dvou rukou.
Honza Dědek oslavil 15 let existence své talkshow 7 pádů ve Švandově divadle. Mezi gratulanty byli Petr Jablonský, Jiří Krhut, Josefína Prachařová, Tomas Sean Pšenička, František Prachař, Robin Ferro či Štěpán Kozub. | foto: Teki Shine

Oslava narozenin proběhla v pražském Švandově divadle a nesla se v duchu retrospektivy i humoru. Speciální díl, který televize Prima odvysílá v úterý 12. května, nabídl přehlídku hostů napříč žánry. Dorazili herci Štěpán Kozub a Petra Nesvačilová, hudebník Jiří Krhut nebo imitátor Petr Jablonský.

Večer nabídl také kuriózní situace. Například když Honza Dědek přiměl Františka Prachaře a Tomase Seana Pšeničku rozseknout svůj dlouhodobý spor Slavia vs. Sparta... Na závěr večera dorazila také zpěvačka Marie Rottrová, která během rozhovoru přijala výzvu od Jiřího Krhuta a Štěpána Kozuba ke společné písni Kolovrátek. Tu speciálně pro tuto příležitost složil právě Krhut.

7 pádů v číslech

  • Od roku 2011 vzniklo 513 dílů, ve kterých vystoupilo 2 176 hostů.
  • Na platformě YouTube má pořad čtvrt milionu sledujících a bezmála 250 milionů zhlédnutí
  • Show se natáčí nejen pro televizi, jezdí také na zájezdy po divadlech, nebo na letní turné po zámcích. Podle údajů pořadatelů ji takto každý rok vidí 30 tisíc lidí.

Od sedmi diváků k milionům zhlédnutí

Historie pořadu se začala psát v lednu 2011. Start v Divadle Viola byl však rozpačitý. Do hlediště tehdy dorazilo sedm diváků. Moderátor tehdy zpovídal Vojtu Kotka, Jiřího Štěpničku a Ondřeje Černého. Za uplynulých patnáct let se pořad stěhoval po několika scénách. Kromě Violy to byla Malostranská beseda, Palác Akropolis a nyní Švandovo divadlo.

Zajímavostí podle moderátora je, že nebýt úspěchu na internetu, show by se do televize pravděpodobně nikdy nedostala. Na obrazovky Primy totiž zamířila až v roce 2020, do té doby byla na platformě YouTube, kde má v současnosti bezmála 250 milionů zhlédnutí.

Během oslavy 7 pádů Honzy Dědka pogratuloval imitátor Petr Jablonský hostiteli mnoha hlasy známých osobností.

Klíčem je poctivá příprava

Honza Dědek, původem hudební novinář, který prošel redakcemi Rock & Pop, MF DNES či Reflex, sází na detailní rešerše. Příprava na jeden rozhovor mu zabere zhruba celý den. „Kromě čtení rozhovorů, nakoukávání filmů a studia biografických knih to v případě hostů z civilních profesí obnáší i seznamování se s jejich oborem. Maximální připravenost považuji za základ dobrého rozhovoru,“ vysvětluje Dědek.

Honza Dědek vyrazí na letní tour 7 pádů. Přiveze Lábuse i Poullain na české zámky

Jak sám říká, jeho práce je pro něj vysněná. „Vždycky mě bavilo zpovídat lidi – ptát se a dozvídat, slyšet jiné názory, zajímavé postřehy, životní příběhy a osobní zkušenosti. Ta pestrost lidských osudů je zkrátka fascinující. A mohu být šťastný, že se mi tuhle profesi daří dělat už pětatřicet let,“ dodává Honza Dědek, který během své novinářské kariéry zpovídal jména jako Iggy Pop, Lou Reed, Mel Gibson, Ridley Scott nebo kapely Rolling Stones, Sex Pistols či R.E.M.

Inspirace z USA a sny o Jágrovi

K vytvoření vlastní talkshow ho vedla touha po okamžité reakci publika, která mu u psaní do časopisů chyběla. Inspiroval se u amerických mistrů oboru, jako jsou David Letterman nebo Jay Leno.

Přestože za svou kariéru vyzpovídal i světové hvězdy jako Iggyho Popa, Mela Gibsona či členy Rolling Stones, stále má seznam lidí, kteří v jeho křesle zatím neusedli. „Vysněných hostů by byla celá řada, takže jen namátkou – Jaromír Jágr, Petr Nárožný, Pavel Kříž, Lukáš Vaculík nebo Stanislav Majer. Jsem ale optimista a věřím, že jednou třeba někdo z nich přijde,“ uzavírá moderátor.

