Letní série začíná 22. června na zámku Hluboká a během následujících dní zavítá do Slatiňan, Kravař a na Slezskoostravský hrad. Další zastávky zahrnují zámek Kozel ve Šťáhlavech, Blatnou, Poděbrady, barokní areál Kuks a zámek Mělník. Poslední představení bude 6. července na zámku Manětín.
Mezi potvrzenými hosty už jsou například herec Jiří Lábus či herečka Chantal Poullain, moderátoři Aleš Cibulka a Michal Jagelka, herec Maxmilián Kocek, který se poslední dobou proslavil jak spartakiádní vrah v sérii Metoda Markovič, fotbalista Petr Švancara, bavič Petr Jablonský či herci Iva Hüttnerová, Adéla Gondíková, Petra Nesvačilová, Dana Morávková, Josef Dvořák, Václav Kopta, Jaromír Nosek, Tomáš Měcháček, Vladimír Polívka či Denis Šafařík.