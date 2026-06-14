Jezdíte rádi na kole, ale zmínka o Rakousku vyvolává mrazení v zádech? Kopce, alpské velehory? Zapomeňte, náš jižní soused je přímo cyklistickým rájem.
V přehledu pětadvaceti nejoblíbenějších a zážitkově nejvytříbenějších cyklistických tras, které nabízejí rakouské turistické centrály, jsme napočítali jen pět okruhů, jež označují jako „těžké“. Jinak v kolonce náročnosti převažují označení „lehké, až středně náročné“ a podobně.
Jižní Morava vás oslní
Buďme upřímní, v době, kdy se na silnicích i cyklotrasách a cyklostezkách, hlavně ve zvlněném terénu, prohání stále více vyznavačů cykloturistiky na kolech s baterií, je výmluva na kopce, jak se říká, mimo mísu.
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Výhodou rakouského cyklotoulání pro našince je, že se nemusí do Rakouska na týden nastěhovat a složitě se tam přesouvat, ale naše dlouhá jižní hranice s touto zemí umožňuje plynule navázat na cyklotrasy na naší straně, především na jižní Moravě. Jestli pak kolo otočíte po desítkách kilometrů kvalitně značených okruhů zpět do Česka, nebo už doma naložíte vybavení na nosič a prodloužíte si mapování Rakouska ze sedla kola, je jen na vás.
Adrenalin či procházka?
Austria Tourism připravuje každý rok ucelený přehled nejzajímavějších cyklistických destinací v zemi s podrobným popisem zajímavostí, možností ubytování, a především poznávání. Tvůrci tras proto myslí na schopnosti cyklistů, od těch, kteří se rádi jen kochají, až po ty, kteří potřebují pořádnou dávku adrenalinu.
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Infrastruktura s nimi drží krok: promyšlené bikeparky, perfektně značené trasy, stylové kavárny, horské chaty a restaurace, kde nabízejí přesně to, co hladoví bikeři po čtyřech hodinách v sedle potřebují. V popisech jednotlivých okruhů nejsou jen nejvhodnější místa k ubytování a kulinářské tipy. Lákadlem může být také možnost přírodního koupání v rakouských jezerech. Upozornění směřují na historické unikáty, které jsou nám blízké i proto, že jsme přece jen měli s Rakouskem několik staletí společné dějiny.
Nakrmte sviště