Hornaté Rakousko nabízí cyklotrasy i po rovině. Náš jižní soused je luxusní zemí pro kolaře

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  9:30
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S Rakouskem nás spojuje leccos. Dávná historie i obdobná vína, ale především společná hranice. Už kousek za ní nabízejí naši sousedé doslova cyklistický ráj. Hustá síť stezek a cyklotras umožní objevovat Rakousko ze sedla bicyklu v klidném tempu i během adrenalinových zážitků ve stínu alpských velikánů.
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Jak je na kvalitně připravených cyklotrasách zvykem, odbočky z hlavní cesty vedou výletníky k místům, kde se nabízejí jedinečná panoramata. Například Klosterneuburg severně od Vídně. Na počátku prvního tisíciletí to byl římský tábor. | foto: Austria Tourism

Jezdíte rádi na kole, ale zmínka o Rakousku vyvolává mrazení v zádech? Kopce, alpské velehory? Zapomeňte, náš jižní soused je přímo cyklistickým rájem.

V přehledu pětadvaceti nejoblíbenějších a zážitkově nejvytříbenějších cyklistických tras, které nabízejí rakouské turistické centrály, jsme napočítali jen pět okruhů, jež označují jako „těžké“. Jinak v kolonce náročnosti převažují označení „lehké, až středně náročné“ a podobně.

Vyhlídky jsou vybírané pečlivě, aby zanechávaly hluboký dojem.

Jižní Morava vás oslní

Buďme upřímní, v době, kdy se na silnicích i cyklotrasách a cyklostezkách, hlavně ve zvlněném terénu, prohání stále více vyznavačů cykloturistiky na kolech s baterií, je výmluva na kopce, jak se říká, mimo mísu.

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Výhodou rakouského cyklotoulání pro našince je, že se nemusí do Rakouska na týden nastěhovat a složitě se tam přesouvat, ale naše dlouhá jižní hranice s touto zemí umožňuje plynule navázat na cyklotrasy na naší straně, především na jižní Moravě. Jestli pak kolo otočíte po desítkách kilometrů kvalitně značených okruhů zpět do Česka, nebo už doma naložíte vybavení na nosič a prodloužíte si mapování Rakouska ze sedla kola, je jen na vás.

Trasy pro cyklisty, především v okolí Dunaje, nebývají náročné. Jsou koncipovány tak, aby nabídly i místa k odpočinku či přenocování.

Adrenalin či procházka?

Austria Tourism připravuje každý rok ucelený přehled nejzajímavějších cyklistických destinací v zemi s podrobným popisem zajímavostí, možností ubytování, a především poznávání. Tvůrci tras proto myslí na schopnosti cyklistů, od těch, kteří se rádi jen kochají, až po ty, kteří potřebují pořádnou dávku adrenalinu.

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Infrastruktura s nimi drží krok: promyšlené bikeparky, perfektně značené trasy, stylové kavárny, horské chaty a restaurace, kde nabízejí přesně to, co hladoví bikeři po čtyřech hodinách v sedle potřebují. V popisech jednotlivých okruhů nejsou jen nejvhodnější místa k ubytování a kulinářské tipy. Lákadlem může být také možnost přírodního koupání v rakouských jezerech. Upozornění směřují na historické unikáty, které jsou nám blízké i proto, že jsme přece jen měli s Rakouskem několik staletí společné dějiny.

Nakrmte sviště

  • Dovolenou můžete v Rakousku rozjet a dokončit třeba v Maďarsku nebo na Slovensku. Rakouské cyklostezky navazují všemi směry.
  • Trasa po Stopách železné opony startuje v Gmündu a končí v Bratislavě. Měří 430 kilometrů a kopíruje českou a slovenskou hranici.
  • Pro zkušené bikery na horských kolech je určený patnáctikilometrový trail od horní stanice Kaiserburg k dolní stanici Bad Kleinkirchheim ve spolkové zemi Korutany. Patří k nejdelším a nejpřístupnějším flow trailům v Evropě a je hodnocená jako středně obtížná.
  • Dachsteinský 230 kilometrů dlouhý okruh má hodnocení „těžký“. Nabízí však jedinečný zážitek. Tím je krmení svišťů. Čeká na vás přímo na trase ve Filzmoosu. Sviště můžete pozorovat z bezprostřední blízkosti. Krmení se doporučuje arašídy.

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