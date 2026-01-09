Dobrým filmem Uzel zla nazvat úplně nelze. Spíše jde o žánrovou
hříčku. Ale o tom až za chvíli. Uzel zla nesměl chybět v naší
internetové rubrice Strážce streamu.
Haluza v lese
Český mysteriózní horor na svém začátku pojednává především o Veronice a Mirkovi, kteří potřebují oživit svůj vztah. A protože Veronika je
milovnicí hororů, Mirek jí k Valentýnu koupí účast na zájezdu po
stopách mysteriózních vražd. Snímek natočil režisér Jan Haluza, který
spolu s Jakubem Volákem stojí i za scénářem, před kameru se postavili herečky a herci Sabina Rojková, Janek Gregor, Ivan Lupták,
Valérie Zawadská, Ivana Uhlířová, Petr Uhlík, Jan Jankovský, Nelly
Řehořová, Miroslav Kumhala, Jakub Volák a Miloš Kameník. Kdo z nich
tento děsivý zájezd nakonec přežije, vám prozrazovat nehodlám. Spíše
si pojďme položit otázku, zda tento filmový zážitek přežijete vy.
|
Od únikovky k mrtvolám
Uzel zla začíná jako jakási relativně originální variace na únikovou
hru přesunutou do pohraničních lesů zahalených do mlhy. Skupina
fanoušků vyráží historickým autobusem do zapadlé vesnice, kde je čeká
lesní hřbitov, opuštěná továrna i podezřelí místní obyvatelé. Hlavně
jeden konkrétní a očividně v postprodukci dodabovaný dědek. Úvod má
hutnou atmosféru a vzbuzuje naději, že se žánr po dlouhé době dočká
důstojného zástupce. Relativně nedávného Krvavého Johanna se mi totiž
nepovedlo ani dokoukat. Ale o tom jindy.
Máme tu ansámbl archetypálních postav – tedy žárlivce, koketu,
submisivní ženskou, agresora, otravného teplého youtubera, znalce
hororů i královnu českého dabingu Valérii Zawadskou v roli zapšklé
vesnické babky, kterou v reálu (doufejme) rozhodně není. Právě práce s
postavami a jejich reakcemi na mnohdy dost podivné klišovité dění
okolo nich drží film v první půli pohromadě a funguje lépe než samotná
zápletka. Do prvního mordu má snímek příjemné tempo a vy netušíte, zda se hororová žánrovka nepřekotí, jak tomu bylo v případě některých
jejích předchůdců, do komedie. Takhle jednoduché to ale tvůrci divákům
neudělali.
Nuda a šeď
Problém nastává právě zhruba v půlce snímku, tedy v momentě, kdy se má atmosférická hra změnit v plnohodnotný horor. Najednou se někam
strašně nepřesvědčivě spěchá. Násilné scény tím pádem působí jako
povinná položka na nákupním seznamu, vše se rozbředává a následně
zcela rozpadá do scénáristického chaosu. Ani zapojení slovanského
démona, respektive démonky film nespasí. Nepomáhá ani nelogičnost
některých scén, kdy hrdinové nejprve někam odjíždějí autobusem, aby v
příští scéně řešili, že od něj celou dobu nemají klíče.
Herecky Uzel zla obstojí
Kde hledat pozitiva? Petr Uhlík mě v poslední době trochu, s
prominutím, se*e. Po Markovičovi totiž hraje ve všem a naprosto
stejně. Jako youtuber bez skrupulí ale funguje výborně, je zábavný a
spoustu scén si krade pro sebe. I Ivan Lupták v roli organizátora
funguje, jak má. Pomáhá i výběr lokací a hudba Ondřeje Brouska, která
je, jak jsme od něj zvyklí, naprosto vynikající.
Uzel zla má dobrý rozjezd, ale jako celek zůstává nenaplněným slibem.
Když budu hodně zlý, tak vlastně ani nejde o film. Pouze o žánrovou
hříčku, u níž si občas nejste jistí, zda si z vás tvůrci nedělají
legraci. Fanoušky hororu ale může zaujmout, ostatním však připomene,
že na opravdu povedený moderní český horor si musíme ještě počkat.
Uzel zla