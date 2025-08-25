Rok 2025 přináší jednu významnou derniéru – naposledy se poběží kategorie dvojic a od příštího ročníku bude Beskydská sedmička patřit už jen jednotlivcům. „V posledních letech výrazně roste zájem o kategorii jednotlivců a v řadě věkových kategorií tak startoval opravdu jen malý počet dvojic. Stejně jako se mění výkony účastníků a ti nejlepší v posledních letech B7 zdolávají v takových časech, o kterých se nám před patnácti lety ani nezdálo, mění se i závod samotný. Konec dvojic je logickým a přirozeným krokem a završením jedné éry,“ vysvětluje ředitel závodu Libor Uher.
Letošní Beskydská sedmička bude i ve znamení novinek. Na základě dohody a spolupráce s Lesy ČR a CHKO Beskydy se závod zcela vyhne přírodní rezervaci Malenovický kotel. „Chceme být ohleduplní k přírodě. Proto jsme se dohodli na změně vedení části trasy. Co zmizí v Malenovickém kotli, to závodníkům vynahradí nový nádherný trailový úsek v masivu Javorníku. B7 tak zůstává stejně náročná, ale v některých úsecích je k přírodě šetrnější a přitom běžecky atraktivní,“ dodává Uher.
Každý metr pomáhá
Beskydská sedmička není ale jen o kilometrech, kopcích a vytrvalosti. Každoročně má také výrazný charitativní rozměr v podobě sbírky Každý metr pomáhá. Garantem projektu je dlouholetý partner závodu – Institut Bazální stimulace. V letošním roce poputují finanční příspěvky všech závodníků, fanoušků i pořadatelů do Centra Kaňka v Táboře, které pečuje o děti a mladé lidi s různými handicapy, zejména s poruchou autistického spektra. „Vybrané prostředky umožní vyměnit havarijní posuvné stěny klidových zón a provést nutné stavební úpravy. Budeme tak moci dál poskytovat důstojné a bezpečné prostředí všem našim 120 klientům,“ říká Ludmila Budilová z oddělení fundraisingu Centra Kaňka. Nejen ta bude s napětím v cíli na frenštátském náměstí sledovat, zda se zapečetěné kasičky naplní do takové výše, aby finální suma překonala loňský rekord, kdy se podařilo vybrat neuvěřitelných 385 tisíc korun.
Vyhlášení bude v neděli
Limit pro dokončení závodu zůstává na 28 hodin, posledního závodníka tak v cíli přivítáme v neděli ve tři hodiny ráno. Naopak ti nejlepší dorazí do cíle ve Frenštátě pod Radhoštěm již v sobotu ráno. Slavnostní vyhlášení 16. ročníku IMOS Beskydské sedmičky 2025 proběhne na frenštátském náměstí Míru v neděli 31. srpna od 11:00 hodin, program však startuje již o dvě hodiny dříve koncertem kapely Nagauč.