Horor v žaludku z třešní a vody? Pravda o mýtech, kterými nás děsily babičky

Ivana Vaňkátová
Ivana Vaňkátová
  17:06
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Může se pít na třešně? Jakým letním mýtům už od dětství věříme a nejsou pravda? A které naopak jsou?

Může se pít na třešně? Jakým letním mýtům už od dětství věříme a nejsou pravda? A které naopak jsou? | foto: Canva

Může se pít na třešně? Jakým letním mýtům už od dětství věříme a nejsou pravda? A které naopak jsou?
Může se pít na třešně? Jakým letním mýtům už od dětství věříme a nejsou pravda? A které naopak jsou?
Může se pít na třešně? Jakým letním mýtům už od dětství věříme a nejsou pravda? A které naopak jsou?
Může se pít na třešně? Jakým letním mýtům už od dětství věříme a nejsou pravda? A které naopak jsou?
5 fotografií
Léto je v plném proudu a s ním i sezona, kdy se naše stravování mění v jeden velký festival improvizace. Ráno se na chalupě nacpeme třešněmi přímo ze stromu, odpoledne zaženeme horko nanukem a večer u grilu testujeme, kolik špekáčků lidské tělo zvládne. Z kterých chyb v jídelníčku nás bude bolet břicho?

Jakmile sáhnete po druhé misce ovoce nebo ledovém drinku, z podvědomí vyskočí varovný hlas naší babičky. „Nepij na to! Dostaneš angínu! Praskne ti břicho!“ Opravdu nám v létě hrozí žaludeční armagedon, nebo jde o pohádky, kterými nás dospělí jen drželi zkrátka? Pojďme se podívat, co na tyhle nostalgické bubáky říká věda.

Třešně a voda? Hororová lekce od Rychlých šípů

Pamatujete si na slavný komiks, kde Jindra Hojer neposlechl Mirka Dušína, spolykal třešně, zapil je vodou z pumpy a pak se s divokým výrazem a nafouklým břichem svíjel v bolestech? Tahle scéna traumatizovala celé generace. Jenže klinické studie a odborné rozbory (včetně dTestu a vědeckého projektu Medizin Transparent) mají pro Jindru krutý vzkaz: za tvé utrpení nemůže ta sklenice vody, ale obyčejná nenažranost.

Když totiž sedíme pod stromem, málokdy skončíme u tří kousků. Třešně jsou sladké, skvěle kloužou do krku a dřív, než si to uvědomíme, je v nás půl kila.

A tady narážíme na biologii. Třešně jsou doslova našlapané fruktózou a sorbitolem (přírodním cukerným alkoholem). Když takové kvantum cukru a vlákniny dorazí do střev, začne velkolepá párty pro střevní bakterie. Tkáň začne bleskově kvasit, produkovat plyn a vtahovat do střeva vodu, což u citlivějších jedinců nebo lidí s dráždivým tračníkem vyvolá křeče a rychloběh na toaletu. Voda z kohoutku za to nemůže – mýtus vznikl v dobách, kdy studny u silnic nebyly zrovna dvakrát čisté.

Kdo by neměl rád třešně. A víte, že jsou také pekelně zdravé?

Skladiště vitamínů na zimu si v těle nevytvoříte

Další klasickou letní disciplínou je snaha se naprat rybízem, jahodami a meruňkami do zásoby, abychom v listopadu nedostali rýmu. Zní to logicky: teď do sebe natlačím kila vitamínů a tělo z toho bude žít až do zimy.

Nutriční specialisté nás ale museli zklamat. Většina látek v letním ovoci (v čele s vitamínem C) je rozpustná ve vodě. Lidské tělo nemá pro tyhle vitamíny žádný podkožní trezor ani zimní spižírnu. Co buňky nezpracují během několika hodin, to organismus bez milosti odplaví při nejbližší návštěvě toalety. Naprat se k prasknutí vám sice zaručí těžký žaludek, ale imunitní štít na podzim z toho nevykouzlíte.

Melounový spasitel a zrádné pivo na žízeň

Když venku teploměr atakuje tropické hodnoty, spousta lidí s klidným svědomím vynechá pitný režim s tím, že přece snědli půlku vodního melounu. Ano, meloun je skvělý, tvoří ho z více než 90 % voda a lékaři ho v horku jednoznačně doporučují. Pořád je to ale jídlo, nikoli stoprocentní náhrada pitného režimu. Ještě horší variantou jsou ovocné džusy z obchodu – WHO upozorňuje, že kvůli chybějící vláknině a hromadě volného cukru mají blíž k tekutému dezertu než k osvěžení.

Ilustrační snímek

A co legendární české „dám si jedno vychlazené na žízeň“? Tady věda mluví jasně a nekompromisně. Podle Cleveland Clinic je alkohol v tropických dnech čistá sabotáž. Působí silně močopudně, takže z vás vyžene víc vody, než kolik v půllitru přijmete. Výsledek? Subjektivně vám sice může být fajn, ale tělo se pod fousem potí, dehydratuje a koleduje si o solidní úpal. Dejte si raději nealko pivo.

Proč čistá voda v horku někdy nestačí: Co pít v létě pro lepší hydrataci

Strašák jménem majonéza. Opravdu za všechno může ona?

Jakmile někomu na letní grilovačce nebo pikniku ztěžkne žaludek, okamžitě ukáže prstem na majonézový salát. Majonéza má zkrátka status největšího letního biologického teroristy. Jenže experti z CDC a FDA ji překvapivě trochu brání. Průmyslově vyráběná majonéza obsahuje kyselé složky, které paradoxně růst bakterií mírně zpomalují.

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Skutečným viníkem je naše ležérnost, horko a čas. Pro jakékoli rizikové jídlo – ať už je to naložené maso, klobásky, vajíčka, sýry, nebo ovoce – platí neúprosné dvouhodinové pravidlo. Pokud tyhle věci necháte válet na stole na sluníčku déle než dvě hodiny (a pokud je venku nad třicet stupňů, smrskne se ten čas na jednu jedinou hodinu), bakterie spustí masivní geometrické množení. Nic neucítíte, nic neuvidíte, ale salmonela má zelenou. Vyhazovat zbytky, které se půl dne hřály na slunci, není plýtvání, ale pud sebezáchovy.

Salát z pečených ředkviček a uzené makrely

Zmrzlina a angína aneb když lékaři ordinují nanuky

„Nejez tu zmrzlinu tak rychle, nebo dostaneš angínu!“ Kdo snad tuhle větu v dětství neslyšel? Představa, že ledový šok v krku automaticky vyvolá nemoc, je ale z medicínského hlediska čistá fantazie. Mayo Clinic i britská NHS unaveně opakují: angínu způsobují viry a bakterie, nikoli teplota jídla.

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Ledový nanuk nebo sklenice vody s ledem sice může citlivější krk krátkodobě podráždit, ale pokud kolem vás neletí bacil, angínu z toho nechytíte. V moderní medicíně je to dokonce přesně naopak. Pacientům, kteří čerstvě podstoupili operaci krčních mandlí, lékaři záměrně přikazují jíst zmrzlinu. Chlad totiž stahuje cévy, tlumí otoky a funguje jako skvělé, chutné anestetikum.

Ilustrační snímek

Co je mýtus a co fakt?

Abychom v tom měli jasno, tady je stručný přehled toho, co babičkám věřit a co s úsměvem hodit za hlavu:

Rychlý gastro-audit
Co se traduje?Verdikt vědyJak je to doopravdy?
Po třešních se nesmí pít.❌ MÝTUSKlidně se napijte. Problémem je snědené kilo třešní, ze kterého máte v břiše soukromý pivovar.
Pivo ve vedru zažene žízeň.❌ MÝTUSNaopak. Alkohol z vás tekutiny vyždíme a vyřadí vnitřní termoregulaci.
Ovoce po jídle v žaludku shnije.❌ MÝTUSŽaludeční kyseliny všechno spolehlivě zlikvidují a promíchají. Bubliny v břiše dělá jen citlivost na fruktózu.
V horku nad 32 °C se jídlo bleskově zkazí.✅ PRAVDAPodle CDC máte přesně jednu hodinu, než se z jídla zapomenutého na slunci stane riziková bakteriální laboratoř.
Časté jedení špekáčků tělu škodí.✅ PRAVDAUzeniny jako takové a proces uzení s sebou nesou karcinogenní látky. Jednou za čas u táboráku to ale tělo zvládne.
Zmrzlina rovná se angína.❌ MÝTUSBez bakterií nebo virů není nemoc. Chlad ze zmrzliny naopak bolavému krku dokáže ulevit.

Léto si zkrátka nežádá hysterické odpírání si všeho dobrého, ale jen zdravý selský rozum. Když si třešně před jídlem umyjete, maso nenecháte ležet na slunci a pivo proložíte čistou vodou, prožijete prázdniny v naprosté pohodě.

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