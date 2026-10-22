Hospody, skinheadi a divoká Praha. Fanánek vzpomíná na dobu, kdy bylo všechno jinak

Petr Holeček
Petr Holeček
  12:30
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Lou Fanánek Hagen se těší na turné po Česku. Kapele Tři sestry je právě...

Lou Fanánek Hagen se těší na turné po Česku. Kapele Tři sestry je právě čtyřicet let. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Lou Fanánek Hagen (2025)
Lou Fanánek Hagen se těší na turné po Česku. Kapele Tři sestry je právě...
Lou Fanánek Hagen
Frontman Tří sester Lou Fanánek Hagen
5 fotografií
Frontman Tří sester slaví šedesátiny výběrovým albem, vychází také jeho nová monografie. Vzpomíná na divoké devadesátky, pražské hospody, skinheadskou scénu i dobu, kdy se podle něj lidé méně báli říkat věci naplno. „Měli by vstát noví, kteří budou mít dravost a naivitu, že něco změní,“ říká deníku Metro Lou Fanánek Hagen.

Patří k výrazným postavám české rockové scény. Jako zpěvák, textař a frontman Tří sester zachytil v písních hospodský svět, generační nálady i proměny české společnosti. Jeho hudební dráha se začala psát už v druhé polovině osmdesátých let, kdy se kolem kapely formovaly první party a vazby. Po šedesátce se ohlíží za dosavadní tvorbou albem Lou Fanánek Hagen 60. A vyšla také jeho monografie Život je takovej a jinej nebude. A proč si s Fanánkem v rozhovoru tykáme? Protože jsme staří známí. Tři sestry mi kdysi zahrály na maturiťáku. Za sud piva.

Když se řeknou devadesátky, co se ti vybaví jako první? Byla to největší jízda, chaos, svoboda, nebo od každého trochu?
Od každého trochu asi nejvíc. Zpětně už samozřejmě funguje nostalgie. Před pár lety se objevil fenomén devadesátek, které je potřeba zpracovat, vznikají dokumentární i hrané seriály. Jako by se z toho ale špatné dalo pryč. Přitom lidé přicházeli o majetek, docházelo k násilným činům a lidé létali do povětří. S tím vším souvisela svoboda. Svoboda a chaos byly skoro rovnítko. Bylo to blízko tomu, o čem sní anarchisté. Pro nás to navíc byla doba, kdy jsme dokončili školy a začali s kapelou. Všechno bylo nové, člověk si říkal: Wow! Výrazně se to lišilo od konce osmdesátých let. Už tehdy bylo něco ve vzduchu, systém nebyl tak přísný, mohli jsme hrát a rodily se vazby a party. My to máme spojené už s polovinou osmdesátých let.

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Tři sestry tehdy hrály v úplně jiné Praze, než je ta současná. Kam jste chodili a kde jste nejčastěji končili po koncertech?
My jsme těch koncertů zpočátku neměli tolik. Před revolucí jich bylo jen pár, tu a tam. Hodně jsme se scházeli u nás v Braníku, v hospodách Baba a Kovárna. V Praze jsme chodili také do Orlíku. Tam se potkávali nejen pozdější skinheadi, ale spousta zajímavých lidí. Byla to jedna z mála kaváren otevřených dlouho do noci. A samozřejmě Klamovka.

Jaké byly koncerty v devadesátkách? A existuje nějaký, na který dodnes nezapomeneš?
Všechno bylo jiné. Asi se nedá zapomenout na koncert Pro všechny slušný lidi, který se konal krátce po revoluci. Byl hodně improvizovaný. Všichni dali dohromady ruce a hlavy, aby vůbec vznikl. Byli tam naprosto všichni, i Marta Kubišová. Bylo to strašně zajímavé. Nebyla tam žádná svárlivost. To se děje asi jen v přelomových dobách. Pro mě a moje okolí to byl jeden z nejsilnějších zážitků sametové revoluce. A je dobře, že jsem to mohl zažít.

Lou Fanánek Hagen se těší na turné po Česku. Kapele Tři sestry je právě...

Kolem Tří sester se tedy pohybovalo i skinheadské publikum. Jak jsi tehdy tuhle scénu vnímal?
Mě osobně to zpočátku přitahovalo, zbytek kapely tolik ne. Bylo to něco nového a původního. Původní myšlenky byly přitom dost odlišné od toho, co skinheadské hnutí znamenalo v evropském měřítku. Pro malou skupinu lidí to tehdy bylo především o sebezdokonalování, o tom narovnat záda a nehrbit se před komunistou. Tak to vnímala možná desítka lidí. Pak se na to ale napojovali další a situace se měnila. Nejen Orlík, ale i my jsme od toho museli odstoupit. Já především, protože jsem byl v naší skupině tím, kdo to původně propagoval. Už to nebylo únosné.

Když se dnes podíváš na člověka, kterým jsi byl v devadesátkách, poznáváš se v něm? A co bys mu poradil?
V některých věcech se už nepoznávám. Docházejí síly. To, jak jsem několik dní trajdal po hospodách, barech a večírcích, to už vůbec. Možná bych měl sílu fyzicky, ale spíš bych na to neměl duševně. Jsem čím dál náročnější na společnost a okolí. Asi je to stárnutím, ale to je normální. Nic bych si nerozmlouval. To se nedá. Jak se říká o řece, dvakrát do ní nevstoupíš.

Fanánek 60

  • Nová monografie Lou Fanánka Hagena s podtitulem Život je takovej a jinej nebude vyšla 2. října. Jejím autorem je Jakub Malovaný.
  • Vedle samotného Fanánka v knize promlouvají také lidé, kteří ho během života potkali, a prostor dostávají archivní materiály, z nichž některé byly dlouho zapomenuté. Kniha je k dispozici prostřednictvím e-shopu Shopak.cz.

Kompilace Lou Fanánek Hagen 60 je taková osobní inventura. Podle čeho jsi vybíral písně, které tě mají po šedesátce reprezentovat?
Vybírali jsme je společně, především z katalogu vydavatelství, které nás vydává od počátku. Vedle zajímavostí spojených se Sestrami jsem vybíral hlavně písně, které se moc nehrály. Jsou tam věci z Hagen Badenu, z desky Jevany, písnička s Alkeholem z roku 1992 z jejich první desky a také Homo Sovieticus z alba kapely Monkey Business. Je to pestré. Něco se tam nevešlo. Přidali jsme také dva bonusy ze Sahulova projektu Cestování Prahou, což bylo reklamní CD pro pražský dopravní podnik. Myslím, že je to zajímavé. A pak je tam úplně nová písnička Moravian RapSchody. Ta se zamýšlí nad cestou vína od biblických dob, propojuje ho s gandžou a končí na Moravě. Je to taková spojovací píseň. Ale víc už nebudu prozrazovat, je potřeba si ji poslechnout a udělat si vlastní názor.

Když bilancuješ hudbu, psaní, koncerty, průšvihy i lidi, které jsi během života potkal, čeho si vážíš nejvíc? A co bys už podruhé neudělal?
To je stejné jako s tím, že se nic nedá vrátit. Člověk by si z toho vybral to, co se mu teď zdá dobré a kde nebyly problémy. Ale takhle to nejde. Použil bych přirovnání Forresta Gumpa, který říkal, že život je jako bonboniéra. Člověk neví, co si vybere. Jsou věci, které bych si podruhé už nevzal. Některé možná ano, ale to se nedá vrátit. Člověk je postupně smířenější s tím, že věci nějak přicházejí a že nemůže všechno ovlivnit.

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Co bude dál? Máš ještě něco, co chceš napsat, natočit nebo zažít? Nebo už není potřeba nic dokazovat?
Teď jsem ve stavu, kdy by mi připadalo příjemné nepotýkat se s velkými bolestmi a v radostném stavu, paradoxně v rozpuku stáří, odejít na druhou stranu věcí, jak říkal náš kamarád Václav Kahuda. Nemám pocit, že bych ještě musel něco zásadního dokazovat. Myslím, že jsem toho napsal dost. Měli by vstát noví, kteří budou psát, budou mít jiný pohled, dravost a naivitu, že něco změní a řeknou to naplno. Nebudou se ještě třikrát rozmýšlet, než něco pustí ven, jestli náhodou někoho neurazí. Držím jim všem palce. A baví mě, že se generace střídají. Jak říká naše píseň: „Střídání je krásný.“

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