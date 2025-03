Vzduch sálá po rozehřátém sálu, tělo se postupně adaptuje na teplo a dech se prohlubuje. Venku panovalo sychravé počasí, ale tady, v sále pražského Domu jógy, se ocitám v úplně jiném světě – obklopená příjemným teplem, které mi připomíná letní dny někde u moře.

Zima v posledních týdnech ukázala svou sílu. I když se teď oteplilo, konec února byl ve znamení mrazivých rán a nevlídných dnů. Právě tehdy jsem hledala způsob, jak se zahřát a uniknout chladu. Hot jóga mi připadala jako ideální řešení – nejen pro fyzické prohřátí, ale i jako příjemná mentální dovolená uprostřed zimního období.

Jakmile jsem vstoupila do sálu, obklopilo mě rovnoměrné, příjemné teplo, které mě okamžitě přeneslo do atmosféry sluncem zalité exotické destinace. Nebylo to ale klasické vytápění, na jaké jsem zvyklá z jiných lekcí. Horko nepřicházelo z hlučného větráku ani topných těles, ale bylo jaksi přirozenější, rovnoměrnější. Až později jsem zjistila, že za ním stojí infrapanely. Co je na nich tak výjimečného a jak mění zážitek z hot jógy?

Nutno říci, že se hot jóga cvičí v místnosti vyhřáté na 38 až 42 °C, což napomáhá detoxikaci, hlubšímu prohřátí svalů a zvýšení flexibility. Díky prohřátí dochází k rozšíření cév a zrychlení krevního oběhu, což podporuje transport kyslíku a živin do tkání a zároveň to pomáhá tělu efektivněji odbourávat toxiny. Aktivace lymfatického systému přispívá k lepší cirkulaci lymfy, jež odvádí škodlivé látky a posiluje imunitu. Pravidelné cvičení v tomto prostředí tak může vést nejen k lepší regeneraci svalů, ale i ke snížení pocitu únavy a podpoře celkové vitality.

Vytopit takový prostor v zimě ale není jednoduché. Dříve se v Domě jógy používaly elektrokotle, horkovzduch nebo přímotopy, ale regulace tepla byla komplikovaná. Pro deník Metro to popsala ředitelka Domu jógy Pavla Křečanová. „S infrapanely jsme schopni sál skutečně vytopit na požadovaných 38 až 42 stupňů, což se nám dříve v chladných měsících nedařilo. Jako obrovský přínos vnímáme jednoduchý, rychlý a naprosto tichý provoz, který nás během cvičení ničím neruší,“ dodala.

Infrapanely se od běžného vytápění liší tím, že neohřívají vzduch, ale přímo povrchy, které pak vyzařují teplo zpět, jak popisuje Miroslav Odložilík, ředitel společnosti namitech, která panely vyrábí.

„Funguje to podobně jako sluneční paprsky zahřívající zemský povrch. Tato technologie přináší několik výhod – rovnoměrné rozložení tepla, nižší energetické ztráty a menší víření prachu. Panely mohou uspořit až 60 procent energie oproti běžným přímotopům,“ říká pro Metro Odložilík.

Během lekce jsem si všimla, že teplo nepůsobí agresivně, jak jsem se bála. Po pár minutách se dostavilo hluboké prohřátí, připomínající dovolenou v exotice. Po patnácti minutách už jsem se skutečně potila. „Když vejdete do sálu, tak do vás neuhodí horko jako v sauně, ale vnímáte příjemné teplo. Později už cítíte prohřátí, jako když se sluníte na pláži,“ dodává Křečanová.

Pokud hledáte způsob, jak se v chladných dnech zahřát, určitě stojí za to si hot jógu vyzkoušet.