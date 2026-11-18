Spojením názvu tohoto hotelu a výrazu splendidní – tedy noblesní a prvotřídní – vznikl termín „esplendidní“, který vystihuje zážitek z podzimního víkendu plného špičkového servisu.
Zlatavý prožitek
Příběh hotelu se začal psát v letech 1910–1911, kdy ho na místě bývalého kamenolomu nechal postavit hoteliér Josef Zischka. Monumentální budovu v duchu geometrizující secese navrhl vídeňský architekt Arnold Heymann. Hotel otevřel své dveře 5. července 1911 a mezi jeho první hosty patřil i americký vynálezce Thomas Alva Edison, který sem přijel s rodinou. Později tu pobývali indičtí princové, maharádžové, bankéři a další prominentní hosté. Po roce 1990 prošel velkou rekonstrukcí.
Když nikam nespěcháte
Tady není potřeba spěchat. Možná právě na podzim je Esplanade nejkrásnější. Stačí vyjít z hotelu a vydat se na procházku okolními lesy, které se v tomto období zbarvují do všech odstínů zlata, mědi a červené. Hned nad hotelem narazíte na krásné vyhlídky na Mariánské Lázně a okolní krajinu.
Jen kousek odtud je také Mecséryho vyhlídka, romantické místo s působivým výhledem, které rozhodně stojí za zastavení. Lesními cestami pak můžete pokračovat dál, nechat za sebou ruch města a dojít až ke kolonádě, tentokrát z úplně jiné strany, než kudy obvykle proudí lázeňští hosté. Podzimní Mariánky mají zvláštní kouzlo.
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Bazén, golf i lyže
V 87 pokojích a apartmánech hotelu se dnes může ubytovat až 181 hostů. Na výběr jsou klasické dvoulůžkové pokoje, prostornější apartmá Junior Suite, rodinná apartmá i dvě luxusní dvoupatrová prezidentská. Podzimní cena za dvoulůžkový pokoj se snídaní se pohybuje kolem 2 500 až 4 000 korun za noc.
Součástí je krytý bazén s výhledem na Mariánské Lázně, fitness centrum a rozsáhlé wellness nabízející masáže, minerální a perličkové koupele, zábaly nebo privátní římské lázně. V létě láká na golf v nedalekém Royal Golf Clubu, v zimě lze zase vyrazit do skiareálu Mariánky.
K tomu hotel nabízí restauraci King Edward VII., bar a konferenční prostory. Přestože stojí v klidném prostředí nad městem, ke kolonádě je to pět minut.