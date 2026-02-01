Na vojně při ukončení střelby voják zahlásí: „Zbraň, jistota.“ U některých provozovatelů služeb na horách platí obdobné: „Hotovost, jistota!“ Podle mnohých návštěvníků nedávného Světového poháru FIS v lyžování v Krkonoších fungoval těch několik dní Špindlerův Mlýn dvojím životem.
V zónách bylo 21. století, mimo ně éra lyžníků
V „ghettu“, tedy v placené zóně pro diváky kolem slalomové trati, se návštěvníci bez problémů občerstvili, a hlavně zaplatili soudobými prostředky. Kartou, mobilním telefonem nebo chytrými hodinkami, případně chytrým prstenem. „Kolem trati, v divácké zóně, byly některé stánky s občerstvením jen s bezhotovostním placením. Ale například taxikáři ve Špindlu během závodů FIS karty neakceptovali a kilometr byl i za tři sta korun,“ konstatuje Petr Polák, manažer Visa pro Česko a Slovensko.
Zato po opuštění závodnického areálů už mnohde museli vyznavači zimních sportů na zakoupení občerstvení nebo oběda tahat z peněženky hotovost nebo shánět nejbližší bankomat. Pro pamětníky návrat do romantických časů filmu Krakonoš a lyžníci či do večerníčků s Trautenberkem.
Někde pak sice platbu kartou obchodníci akceptovali, avšak i s dvacetiprocentní přirážkou v porovnání s placením formou „cash“. „Cedulky s upozorněním Máme porouchaný terminál nebyly ničím výjimečným,“ dodává Polák.
Rakušany jsme si vycepovali
Společnost Response Now nedávno pro provozovatele platebních karet Visa zmapovala elektronické platby v 16 zemích světa, mezi nimi i u nás mezi 1 022 respondenty. Jednoznačně se prokázalo, že v roce 2025 dávalo přednost elektronické před hotovostní platbou devět z deseti našinců, o rok dříve to bylo osm z deseti. „Podle námi evidovaných údajů například v sousedním Rakousku využívá bezhotovostní úhradu 72 procent našich klientů,“ vysvětluje Roman Přeučil, ředitel depozitních produktů Raiffeisenbank. Přitom Rakousko patří k zemím, kde si i Češi někdy stěžují na to, že za jídlo a pití na sjezdovkách musejí platit v hotových eurech.
Zajímavou zkušenost Visa nabyla ale v rakouském příhraničí, kam se čeští návštěvníci vydávají jak v zimě, tak v létě. Protože Češi upřednostňují elektronické platby, v posledních letech se jejich množství v této oblasti zvýšilo. Rakouští obchodníci přišli na to, že naše peníze jsou taky peníze.