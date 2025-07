Od té doby bylo Hře na oliheň, neboli Squid Game napsáno mnohé. A také se mnohé odehrálo. Řečičky o tom, jak se loni v rámci uvedení druhé řady pohybovaly v pražském metru maskovaní strážci, kteří rozdávali cestujícím deník Metro, nebo jak se nyní nad Vltavou v centru metropole tyčila obří dvojice soch chlapce a dívky dřímajících v rukou ikonické smrtící laso, vás ale jistě nezajímají. Stejně jako to, kolik slavný seroš posbíral všemožných cen. A už vůbec ne mé úvahy nad tím, jak ten čas letí.

Z třetí série seriálu Hra na oliheň (2025)

Tento text čtete proto, abyste zjistili, zda i aktuální třetí série tohohle seriálového fenoménu stojí za vidění. A také si přečíst nějakou tu zajímavůstku. K prvnímu bodu musím opět obratem přidat hlasité ano. Na druhé v tomto textu rovněž dojde. Třetí Hra na oliheň nesměla chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Wony a neklid

Rychle si prolítněme děj prvních dvou řad, abychom se mohli pustit do toho nejpodstatnějšího. Jihokorejský seriál Hra na oliheň byl v září roku 2021 neuvěřitelně osvěžující novinkou. Seriálová záležitost á la japonský snímek Battle Royale, nebo chcete-li spadající do kategorie death games počinů typu Hunger games, byla napoprvé i výborným psychologickým dramatem. Příběh pojednával o 456 zoufalých soutěžících, kteří se utkávali v sérii smrtelně nebezpečných her o přežití a výhru 45,6 miliardy wonů (což je něco přes 38 milionů dolarů, tedy něco přes 900 milionů korun). Aby byl pořádek, dohlíželi na ně maskovaní strážci v růžových kombinézách a jejich vůdce v černém – Frontman, též zvaný Bílý kůň.

Záběr ze závěrečné řady seriálu Hra na oliheň

Hlavní postavou seriálu byl pak Seong Ki-hun (Lee Jung-jae), otec, hazardní hráč s nepřekonatelnými dluhy a nemocnou matkou. Ten byl v první řadě stručně řečeno unesen na opuštěný ostrov, kde se spolu s dalšími zoufalci, jako byl gangster Tok-su (Heo Sung-tae), emigrantka ze Severní Koreje Se-Bjok (Ho-Jeong Jung), stařeček s nádorem Il-nam (Oh Yeoung-su) či Ki-hunův soused Sang-Wu (Park Hae-su), účastnil série zmiňovaných vražedných her. Hned tou první byl kupříkladu korejský ekvivalent našeho Cukr, káva, limonáda. A pro mnohé účastníky skončil rychlou smrtí.

Záběr ze závěrečné řady seriálu Hra na oliheň

Podruhé a pomaleji

V druhé řadě si Lee Jung-jae zopakovává roli jediného přeživšího soutěžícího z předchozí série - Ki-huna. Do druhé řady byl vybaven nejen hromadou peněz, ale také kolosálním traumatem. Na začátku řady jej nacházíme v situaci, kdy s pomocí početného týmu většinou natvrdlých zaměstnanců zatvrzele pátrá po lidech, kteří za zvrhlou soutěží stojí. Následně se hrdinovi podařilo dostat se opět na tajuplný ostrov a znovu hru hrát. Kromě netradičních situací plynoucích z faktu, že je ve hře člověk, který se netají faktem, že hru již hrál, a snaží se ostatním pomoci, druhé řadě kralovala postava Bílého koně v podání slavného korejského herce Lee Byung-huna, který se krátce mihnul už v jedničce.

Druhé řadě se zpětně vyčítá, že dějově lehce přešlapuje na místě. Zároveň ale přináší takovou spoustu zajímavých situací a postav, že jí myslím každý rád odpustil pomalejší tempo i useknutý otevřený konec.

Záběr ze závěrečné řady seriálu Hra na oliheň

Nejnáročnější zkouška

Třetí a závěrečná řada nejoblíbenějšího seriálu na Netflixu navazuje na krvavý otevřený konec druhé série. Ki-hun, neboli hráč 456, je úplně na dně. Musí ale udělat pár důležitých rozhodnutí, i když ho drtí zoufalství a čelí čím dál tím smrtonosnějším výzvám, které pořádně prověří odhodlání hráčů, co se prozatím dokázali udržet naživu. Důsledky jejich kroků jsou navíc s každým novým kolem tragičtější. In-ho, tak se totiž jmenuje postava v podání již zmiňovaného Lee Byung-huna, se znovu ujímá role Bílého koně a vítá ve hře zhýčkané VIP hosty. Jeho bratr Čun-ho dál hledá ostrov, který mu pořád uniká, aniž by si všiml, že mu pod nohy hází klacky zrádce ve vlastních řadách. Ki-hun v aktuálně řadě čelí nejtěžším životním zkouškám. Rozbije Bílý kůň či hra samotná jeho morální kompas? Vyhraje nebo jej hra semele? A co mají lidé společného s koňmi?

Záběr ze závěrečné řady seriálu Hra na oliheň

Hra na oliheň se vrátí

Třetí řada těží z faktu, že měli tvůrci dost času rozjet velké množství mikropříběhů jednotlivých postav. Díky tomu jejich postupný a nevyhnutelný skon bolí o to více a osudovost stříká z každičkého záběru. Mezi vrcholy série pochopitelně patří samotné hry. O tom, že se tu bude skákat přes obří švihadlo nad propastí, ví díky sociálním sítím i propagačnímu oddělení Netflixu v současnosti prakticky každý. Tvůrci v čele s otcem série Dong-hyeok Hwangem ovšem umějí dokonale vytěžit i „obyčejnou hru na schovávanou“. O závěrečném aktu a propojování Ki-hunova osudu s Bílým koněm nemluvě. Třetí řada mě přitáhla a nepustila. Stejně jako většinu fanoušků, kterých mám ve své sociální bublině hromady. Jak je navíc již mnoha z nás z médií jasné, tvůrci olihního světa rozhodně neplánují skončit.

Hra na oliheň

V tuto chvíli je odklepnutý americký spin-off, do kterého tvůrci na konci trojky přímo nakračují. Ten má dorazit na podzim příštího roku a kromě potvrzené Cate Blanchett má dorazit opravdu široká plejáda známých nejen amerických herců. Co bude dál?

Co se vše chystá dál?

V zimě roku 2026 má dorazit retro záležitost Hra na oliheň 1987, o rok později další sezona, a v roce 2028 série Hra na oliheň: Svět. Máme se na co těšit!