Odkud vzešel nápad na aktuální podobu oslav výročí založení Hradce Králové?

Impulz přišel vlastně velmi přirozeně – z pohledu do historického kalendáře, který nám připomněl krásné a silné jubileum: 800 let od první písemné zmínky o Hradci Králové. Ale skutečná vize oslav se začala rodit v roce 2023. Cílem osmistého výročí nebylo jen připomenout minulost, ale i život současného města, které má co nabídnout.

Na co z programu jste nejvíce pyšní?

Program je opravdu rozmanitý a nabitý, ale nejvíc hrdí jsme na to, že se nám podařilo iniciovat k realizaci projektů zdejší aktéry, propojovat obyvatele a instituce, zapojit do oslav místní a vdechnout nový život místům, tradičním událostem i úplně novým projektům. Oslavy nejsou jen o velkých akcích, ale hlavně o atmosféře, kterou společně tvoříme. Jsme nadšení z toho, že se do příprav zapojilo tolik lidí napříč generacemi i profesemi. Hradec se díky konceptu oslav otevírá – lidem, inspiraci, příběhům.

Na jaké hlavní akce nebo momenty oslav se mohou obyvatelé i návštěvníci nejvíce těšit?

Krása královéhradeckých jubilejních oslav tkví v rozmanitosti, v té je kouzlo a jedinečnost celého roku. Město doslova ožívá a pulzuje. Ať už jde o letní festivaly, komunitní projekty, umění ve veřejném prostoru, nebo o chvíle, kdy díky kulturnímu a sportovnímu oživení města vychází lidé přirozeně do ulic a mohou být hrdi na jedinečnost v propojení historické a moderní architektury, která je pro Hradec signifikantní. Stejně tak je tvořen i společný obraz oslav. Propojovat minulost se současností. Všechno dohromady vytváří něco, co se zapíše do historie města, jeho paměti a na co budeme dlouho vzpomínat.

Do jaké míry se do příprav zapojila místní komunita?

To nejcennější na oslavách je, jak silně se do nich zapojila právě místní komunita – zušky, instituce, spolky, aktivní obyvatelé. Od začátku jsme budovali prostor pro spolupráci – a město se skutečně probudilo. Velkou radost máme i z podpory mikroprojektů – lidé tvoří vlastní slavnosti, výstavy, happeningy. Opravdu se ukazuje, že osmisté výročí není uměle vytvořený program, ale živý a organický celoroční festival, toho nejlepšího co město nabízí.

Co bylo nejtěžší na koordinaci tak rozsáhlých oslav?

Nejtěžší a zároveň nejcennější bylo propojit tolik různorodých lidí, institucí a nápadů do jednoho živého celku. Komunikace, koordinace, hledání společné řeči... to je vždycky výzva. Ale právě od prvotního námětu od vedení města přes osobní impulz – od našeho týmu i od všech zapojených aktérů – dává oslavám jedinečnou energii. Je to náročné, ale dává nám smysl takovým způsobem využít a naplnit tuto jedinečnou příležitost s přesahem a udržitelností některých projektů a počinů i do budoucna.

Jak se pracovalo s historickým odkazem města, jak jste vyvažovali tradici a moderní pojetí?

Šlo o kreativní výzvu. Chtěli jsme ctít kořeny města, jeho příběhy a tradice, ale zároveň je představit v moderním, živém kontextu, který rezonuje s dnešními lidmi. Proto jsme se snažili najít rovnováhu – respektovat historické symboly a události, ale zároveň je nechat promluvit současným jazykem umění, technologie i komunitních aktivit. Příkladem tohoto přístupu je pojetí motta oslav i hravého oslavovaného vizuálu, jehož poselstvím je, že všichni jsme králové a královny a že budoucí historii a vývoj města s vědomím kontextu předků utváříme nyní.

Plánujete, že některé projekty nebo spolupráce budou pokračovat i po roce 2025?

Byli bychom samozřejmě moc rádi, kdyby některé projekty nebo spolupráce žily dál i v příštích letech. Oslavy jsou skvělým startem i zviditelněním aktivit, které mají potenciál zakořenit natrvalo a vytvořit v Hradci novou tradici a přilákat na návštěvu Hradce celou republiku. Ale je to přirozeně na samotných autorech a pořadatelích. Už teď ale například víme, že úspěšná oslavová nová akce Gočárův běh bude i v následujícím roce, tentokrát se poběží z Pardubic do Hradce. Rádi bychom, aby také prostory, které našly během oslav svoji novou náplň, byly udržitelné i do budoucna, a věříme, že konkrétních příkladů spoluprací, které budou pokračovat i po oslavách, bude ještě přibývat.

Co byste rádi, aby o Hradci říkala budoucí generace, až se bude slavit devítisté výročí města?

Přála bych jim, aby podobně jako my měli úctu k minulosti a odvahu pro budoucnost. Reagovali na podněty z přítomnosti a uvažovali o Hradci s láskou. Snad jsme jim otevřeli cestu, na kterou mohou navazovat, ale i svobodně ji po svém rozvíjet. Naším poselstvím pro ně je, že jsme nezapomněli, odkud město vzešlo a co je jeho pamětí, historií a kdo ji tvořil. Zároveň jsme se ale nebáli otevřít nové kapitoly. Hradec je prostor, ve kterém žije řada kreativních, vzdělaných a otevřených lidí, kterým nejde jen o své osobní zájmy, ale o město a jeho život jako takový. Oslavami jsme Hradec přiblížili zase o kousek více do celorepublikového a evropského kontextu, ke kvalitě života a takové sounáležitosti a atmosféře, jež naplňuje vizi moderního města, ve kterém je radost žít.

Ve vizuálech i na fotkách se často objevuje velké písmeno G. Jakou značí symboliku?

Písmeno G je pro nás symbolem identity města. Odkazuje na nejstarší podobu názvu Gradec, která se objevuje už v listině z roku 1225, a také na historickou pečeť s unciální podobou G – zakulaceným tvarem, který se stal poznávacím znamením Hradce. Je to nenápadný, ale silný odkaz k historii, která žije i v dnešní vizuální řeči města.