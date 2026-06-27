Za dvě hodiny se na jevišti Rokoka proměníte ve hře Pan Polštář v mentálně zaostalého chlapce Michala, který se z bezmezné lásky k bratrovi zřejmě dopouští drastických zločinů. V jakém rozpoložení přicházíte do divadla? Liší se od jiných dnů?
Vůbec ne. Těším se, protože Pana Polštáře hraju rád. Jestli narážíte na téma hry, brutalitu, diktaturu, násilí na dětech, nic z toho mě během dne nedobíhá. Prostě se snažím přijít připravený, soustředěný a na jevišti ztvárnit roli, jak nejlépe dovedu. Navíc za sebou máme už nějakých třicet repríz. Možná to se mnou zpočátku cloumalo víc, ale teď jdu zkrátka podat výkon.
Sám si pamatuju, že jsem z Pana Polštáře odcházel s úžasným diváckým zážitkem, ale vnitřně jsem se klepal ještě při čekání na metro…
Tomu celkem rozumím. Já z této inscenace chodím naopak uvolněný. Když si můžu na jevišti zakřičet, dostat se do nějaké vypjaté emoční polohy a položit se do ní, ledasco tím ze sebe setřesu a domů odcházím lehčí.
Takové terapie si teď můžete dopřávat docela často, vzhledem k tomu, jaké inscenace se vám poslední dobou scházejí na repertoáru. Včetně té nejnovější dle knih Édouarda Louise Jak se stát jiným. Jak ji prožíváte?
Zatím po ní bývám fyzicky hodně unavený. Je pořád dost čerstvá, moje tělo si ji ještě pořádně neuložilo, musím se koncentrovat na plno věcí a teprve se učím v jejím průběhu správně pracovat s energií. Hrát ji je vysilující. Zkoušení pro mě bylo obrovskou školou, režisér a autor divadelní adaptace Dávid Paška měl netypický přístup, nikdy jsem nic podobného nezažil. Nejsem na jevišti pouze za jednu postavu, kterou bych od začátku do konce lineárně budoval. Představuju hlavního hrdinu, zároveň autora románů Édouarda Lousie, který ve svých knížkách popisuje vlastní životní příběh a tím ho určitým způsobem čtenářům interpretuje, současně ho ovšem interpretuju i já jako herec, občas mluvím k divákům sám za sebe… Už jenom díky tomu všemu byl proces zkoušení nesmírně zajímavý.
Nakolik je vám osobně blízké Louisovo téma vzepření se nevyhnutelnosti osudu, vymanění se z prostředí, do něhož nás život uvrhl?
To je širokosáhlá otázka. Do určité míry věřím v predeterminismus. Ne snad vzletně v romantický osud, spíš v to, že všechno už je nějakým směrem rozpohybované od onoho prvního momentu, dejme tomu Big Bangu, kdy se veškerá hmota rozlétla a poskládala se… až do mě, do každého z nás. A způsob, jakým se do mě poskládala, mě postavil na určitou startovní čáru, vybavil mě jistými dispozicemi. Moje rozhodnutí, proč jsem odešel studovat DAMU do Prahy a nezůstal jsem v Brně, v němž jsem se narodil, vycházelo například z toho, s kým jsem se potkával nebo jaké jsem měl představy o životě v dospělosti. A skutečnost, že jsem se na školu dostal, má taky celou řadu předurčených důvodů. Myslím, že se člověk může vymanit z pasti své sociální vrstvy – stejně jako Édouard Louise dokázal opustit neutěšené prostředí svého domova plné zmaru, násilí a předsudků. Není to cesta snadná a rozhodně není automatická, někdy prostě ven nevede. Édouardův bratr, o kterém napsal svou nejnovější knihu, se také chtěl vymanit, ale jemu se to nepovedlo. Stal se podobným alkoholikem a nejspíš i násilníkem jako jeho otec a nakonec se upil k smrti. Do něho se to prostředí stačilo zarýt mnohem víc.
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Je pro vás podstatné vždy v sobě najít něco, co vás spojuje s postavou, kterou nastudováváte?
Spíš se snažím pochopit její myšlenky, jednání, repliky a pomáhá mi, když se mi to podaří. Někdy mi stačí třeba jen jedna vzpomínka, která mi v souvislosti s ní naskočí, kdy jsem použil podobný vzorec chování, zareagoval jsem podobně. Postavu nemusím zrovna lovit někde v hlubinách svého nitra, podstatnější pro mě je to porozumění. Zkusím vám uvést příklad. V jedné scéně Louise popisuje nakládačku od spolužáků: Pamatuju si, jak se mi smáli, když mi z nedostatku kyslíku zrudnul obličej. Tahle věta mě navedla k vividní představě, jak se člověk zahnaný do kouta cítí. Určitě jsem taky někdy byl někým potupený, nevím, jestli zrovna na základce, ale umím si navodit ten pocit, nacházím v tom něco svého.
Jak dlouho se vám hledalo pochopení pro Kurta Cobaina, kterého ztvárňujete v představení Kurt a Sid na půdě Malostranské besedy?
Jeho fatální rozhodnutí jsem naštěstí nikdy nepochopil. Příběh se odehrává během Kurtovy poslední noci, já jsem na jevišti už v okamžiku, kdy do hlediště přicházejí diváci, a deset minut sedím nad jeho autentickým dopisem na rozloučenou. Občas se do něho znovu začtu a přemýšlím, co se mu asi honilo hlavou, když se nad stejným dopisem skláněl on, proč se rozhodl pro dobrovolný odchod. Do mého světa nic takového nepatří, pro mě převažuje to dobré, nicméně jeho zázemí, osobní nastavení, možná chemie v mozku způsobily, že mu život nepřinášel štěstí a nenacházel důvody tu zůstávat. V tomhle ho, myslím, nikdy pochopit nemůžu.
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Cobain je často vykreslovaný jako oběť vlastní slávy. To pro vás představitelné je?
Rozumím tomu, že ohromná sláva, která ho zaskočila, katalyzovala jeho depresi nebo konflikt se systémem. Cítil potřebu se k tomu nějak vyslovit. Kdyby žil nejsnazším stylem světové hvězdy, brzy by se stal tím, co sám nenáviděl, takže on se tomu musel postavit. Bojoval vlastně proti sobě samému.
Cítíte větší zodpovědnost, když hrajete reálné lidi?
U Édouarda Louise je opravdu zvláštní pocit, když otevřu Instagram a vidím, že postava, kterou hraju, právě přidala příběh, zkrátka že někde skutečně existuje. Představa, že někdo pár set kiláků ode mě chodí po jevišti a předstírá, že je já, mi vlastně není úplně příjemná. U Kurta Cobaina jde o trochu něco jiného, nejedná se o dokumentární inscenaci, ale o vyfabulovaný příběh, tam hraju spíš o určitém vnitřním rozpoložení v hraniční životní situaci, než že bych ztvárňoval autentického Cobaina. Alespoň tak to vnímám. Každopádně určitě cítím větší zodpovědnost, když představuju reálného člověka. Ale nesvazuju se tím, jestli by udělal zrovna takový pohyb nebo jak by se zatvářil. To mi nepřijde důležité.
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Skutečný život také přinesl příběh televizní série Monyová. Koho v ní hrajete?
Seriál je šestidílný a já v posledních dvou dílech hraju prvorozeného syna spisovatelky Monyové Michala v dospělosti. Od natáčení uběhlo už poměrně dost času, ale pořád si živě pamatuju, jak těžké pro mě bylo točit pohřeb Simony Monyové v brněnském krematoriu, kde jsem už párkrát v životě bohužel seděl a loučil se se svými příbuznými. Bylo divné tam natáčet.
Měl jste možnost se setkat se skutečným Michalem Ingrem?
Potkali jsme se na premiéře. Podali jsme si ruce a já v duchu přemítal, jestli jsem ho třeba nezklamal. Nikdy předtím jsem v takové situaci nebyl. Říkal jsem si, jaké by asi bylo sledovat na plátně vlastní životní příběh, notabene takhle vypjatý…
Je něco, na co byste se ho chtěl zeptat, ale nenašel jste odvahu?
Spíš bych ho místo toho jenom objal. Když jsem seděl na premiéře prvních dvou dílů, bylo mi za reálnou rodinu hrozně úzko. Muselo to být pro ně hodně těžké.
Řekl byste, že se vaše kariéra odvíjí přesně podle vašich představ?
Jednoznačně. Od dvanácti let jsem hrál v Městském divadle Brno a po gymplu jsem toužil jít na DAMU – a dostal jsem se tam. Na škole jsem si přál dostat se do angažmá – a získal jsem ho. Na začátku angažmá v Městských divadlech pražských jsem si říkal, že bych chtěl hezké role, velké příležitosti – a dostávám krásné role. Jsem opravdu hodně spokojený. Hraju v divadle, do kterého jsem chtěl a do kterého jsem se v průběhu studia chodil dívat. Vždycky se mi líbilo, jaké inscenace se tu dělají. Na scénách Ábíčka, Rokoka a Komedie můžu zažít od progresivního umění až třeba po hudební komedii. Mám vyžití, jaké jsem si představoval.
Máte naopak zásadu, co byste nikdy nevzal?
Žánrovou určitě ne, rád si zkusím všechno. Ale nešel bych do něčeho, co by se mi názorově příčilo, co by mohlo někomu ublížit, zhoršit svět, ve kterém žiju, nabádat k něčemu špatnému. V tom mám jasno.
Jistě jste si o sobě už párkrát přečetl, že patříte k předním talentům své generace. Co s vámi tahle věta dělá?
Upřímně řečeno nevím. Těch předních talentů je tolik, že bychom se tam vpředu už museli hodně mačkat. Samozřejmě je hezké něco takového slyšet. Kdo by nechtěl být pochválený za svoji práci! Zároveň mám na paměti, jak mi doma opakovali, abych nezpychnul. A myslím, že mi to ani nehrozí, vzhledem k tomu, že si moc dobře uvědomuju, kolik mladých talentovaných lidí kolem mě je.
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V sobotu 20. června vám bylo pětadvacet. Považujete toto číslo za jistý přelom?
Musím vám vysvětlit, proč jsem se teď rozesmál. Zrovna nedávno jsem nad tím totiž přemýšlel – že jde o čtvrt století, že jsem se tedy ocitl nejspíš ve třetině života – a na pár vteřin se mi vrátila děsná úzkost ze smrti, jakou si pamatuje z dětství asi většina z nás, když jsme se jako děti poprvé dozvěděli o konečnosti života. Já vím, že jsem pořád spíš na jeho začátku, ale zas pětadvacet je půlka padesátky! Uklidňuje mě, že kamarádi, kterým pětadvacet nebo nedejbože víc už je, vypadají celkem v pohodě.
Herec, zpěvák a muzikant