S jakými pocity se znovu scházíte na jednom pódiu a co pro vás tohle turné znamená?
Vojtěch Říha: Pro mě osobně bylo období strávené s Radimem Hladíkem a jeho hudbou velmi silné. Po jeho boku jsem společně s Honzou Křížkem a Václavem Zimou strávil 13 let nabitých koncertováním. V té největší koncertní jízdě jsme hráli i 140krát za rok. Dneska si po pravdě neumím takovou „smršť“ ani představit. Tehdy nám to ale přišlo naprosto normální. Byli jsme spolu téměř bez ustání. Když se na to dívám zpětně, tak obdivuji, že takový nářez Radim zvládal bez sebemenších potíží.
Václav Zima: Přesně jak říká Vojta. Je to připomínka právě těch pocitů, které jsme zažívali spolu s Radimem, takže je to hodně silné a emoční. A také hlavně radost, že spolu můžeme zase zahrát tento repertoár pro fanoušky Radima a Blue Effectu.
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Spojíte se s orchestrem CBC Big Band a připomenete Novou syntézu. Jak byste tenhle projekt představili někomu, kdo jeho název slyší poprvé?
Václav Zima: Nová syntéza je deska, kterou v roce 1971 natočil Blue Effect s Radimem Hladíkem společně s Jazzovým orchestrem Československého rozhlasu. Představte si, že elektrická kytara zahraje krátkou frázi, dechy jí odpovědí a najednou slyšíte, jak se spolu kapela a orchestr baví. Chvíli má hlavní slovo kytara, chvíli dechy a přitom to celé pořád šlape jako bigbít. Odtud vlastně ten název Nová syntéza. A my teď máme možnost si tuhle muziku s CBC Big Bandem zase zahrát před lidmi.
Vedle Nové syntézy zazní i známé skladby z dalších období Blue Effectu. Podle čeho jste sestavovali program koncertů?
Vojtěch Říha: Program jsme sestavovali tak, abychom v omezeném čase potěšili co nejvíce sebe i publikum. Vzhledem k výjimečnosti akce a přítomnosti bigbandu jsme si mohli dovolit zařadit do programu i rozsáhlejší kompozice z Nové syntézy, kde se v originální nahrávce objevuje bigband Českého rozhlasu JOČR. V době vzniku tohoto alba šlo o ojedinělé spojení rockové kapely a dechového orchestru. V programu ale zazní samozřejmě i hity jako Slunečný hrob, Ej, padá, padá rosenka nebo například legendární Čajovna.
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Pražský koncert 9. prosince v Arše+ obohatí také Michal Pavlíček. Jak vzniklo toto spojení?
Václav Zima: Radim se s Michalem setkával nejen na pódiu, ale také mimo něj a vždy trávili společné momenty debatou o hudbě a hlavně kytarách. Michal byl Radimův fanoušek a bezesporu patří k nej kytaristům u nás. Už s námi několikrát vystupoval. Bylo tedy logické, že jako nejvýraznějšího kytaristu naši dnešní scény kytarové hry jsme jej oslovili a těší nás, že to s radostí a nadšením přijal. Bude to velmi zajímavé spojení, možná i s překvapením.
Jaká vzpomínka na Radima Hladíka podle vás nejlépe vystihuje, jaký byl člověk?
Vojtěch Říha: Na Radima mám za ta léta vzpomínek více než dost. Když se ale vysloví jeho jméno, tak si skoro vždycky vzpomenu na větu z nějakého rozhovoru, kde se ho ptali, do jakého věku může člověk hrát, a Radim odpověděl, že hrát může člověk, jak dlouho chce, tedy dokud je živej. No a to je pravda. Byl to skromný a milý člověk, který se dle mého názoru těšil obecné oblíbenosti.
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Václav Zima: Radim byl tak trochu introvert. Nechával za sebe hovořit kytaru a tím dokázal dokonale vyjádřit všechny emoce. V té hře byl život a příběh. Vždy nám říkal: Hrajte, jak vám zobák narostl. To jediné je uvěřitelné. A to přesně vlastně charakterizuje jeho osobnost. Být svůj, i když to není vždy jednoduché.
Často uvádíte, že hraní s Radimem byla velká škola. Co jste se od něj naučili a dodnes to při muzice používáte?
Vojtěch Říha: Škola to byla velká a komplexní. Když jsem s Radimem začal hrát, tak mi bylo pouze 22 let. Učil jsem se tedy úplně všemu. Od interpretace a hudebního vnímání kapely jako celku, tedy ne pouze souboru jednotlivců, ale také chování k ostatním, ať už v kapele, nebo mimo ni. Dodnes mi spousta těch okoukaných věcí snad zůstala. Snažím se být laskavý k sobě i k ostatním.
Václav Zima: Byla to nenahraditelná zkušenost. Vnímat jeho pohled a přístup k hudbě a všemu okolo, co s tím souvisí. Třeba jen obyčejnému stěhování nástrojů. U toho byl vždy první. Ze všech těch chvil čerpám do teď a netýká se to jen profesního života.
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Když dnes hrajete skladby Blue Effect, vnímáte je jinak než v době, kdy jste je hráli s Radimem? Objevujete v nich něco, co vám dřív unikalo?
Vojtěch Říha: Některé ty skladby jsou tak bravurně vymyšlené, že tam objevuji neustále nové věci, a hlavně nové polohy nálad, které na mě při hře naléhají. Myslím, že to je do značné míry ovlivněné i interpretací Radimových partů, které skvěle obstarává Adam Krofian. Má k té hudbě vztah a jeho hra je pro mě uvěřitelná. Není to jen přehrávání naučeného materiálu. Do své hry promítá hudební vlivy, na kterých vyrostl a kterými se zabývá. Nemizí z toho však Radimův podpis.Václav Zima: V některých skladbách hraje výraznou roli i improvizace, samozřejmě vzhledem k dané skladbě s určitým rámováním. Vždy, když jsme tyto části hráli s Radimem, to bylo vzájemné překvapování, a to se do jisté míry zachovalo i v tomto projektu.
Co byste řekli mladšímu posluchači, který Blue Effect zná třeba jen z vyprávění rodičů, aby na koncert vyrazil i on?
Vojtěch Říha: Těžko se dá vzkázat něco všem, aby to na ně zapůsobilo správně. Za mě snad jen: Přijďte se podívat, bude to stát za to.
Václav Zima: Přijďte na koncert, tohle jste ještě neviděli a neslyšeli.