„Minecraft film zamíchal pořadím dalších českých prvenství. Za premiérový víkend drží v tržbách první pozici mezi tituly studia Warner Bros., dále v kategorii filmů natočených podle herní předlohy, a stejně tak mezi filmy s Jackem Blackem a Jasonem Momoou,“ říká jménem českého distributora snímku Vertical Entertainment Marta Nosková Žurková.

V žebříčku historicky nejlepšího českého premiérového víkendu v tržbách se Minecraft film zapsal na čtvrtou pozici po Avengers: Endgames (2019): 65 383 482 korun, Onemanshow: The Movie (2023): 54 313 693 korun a Avatar: The Way of Water (2022): 52 049 841 korun.

Utrží miliardu?

Luxusní čísla má Minecraft i v zahraničí. Prognostici dokonce spekulují o tom, že pokud snímek udrží současné tempo, podaří se mu pokořit bájný celosvětový tržební milník, tedy miliardu amerických dolarů.

Film Minecraft

Při slovech o pozitivních zprávách pro studio Warner Bros. a kinaře ovšem nemůže být řeči o pozitivním přijetí filmovými kritiky. Recenze se nesou převážně v negativním duchu, v ději prý chybí funkční humor, zápletka je paradoxně až příliš složitá, a celé to má působit nemastným, neslaným dojmem. Na kriticích ovšem v tomhle konkrétním případě příliš nesejde.

Kujóni z marketingu

Velice dlouho se spekulovalo o tom, jestli se Minecraft stane novým miliardovým fenoménem á la Super Mario Bros. ve filmu (2023), nebo kinosály projde bez povšimnutí podobně jako spousta jiných videoherních adaptací před ním. Nyní se ukazuje, že půjde spíše o prvně jmenovaný případ. Lví podíl mají na celé věci šikovní marketéři.

Film Minecraft

Drápy tiktokerů

Z ohlasů přímočarých upoutávek nemělo studio moc velkou jistotu, zda se mu podařilo dostatečně nalákat do kin cílovou skupinu herního fenoménu, tedy desítky milionů převážně nezletilých hráčů po celém světě.

Do kampaně studio pořádně šláplo de facto až minulý týden. Studio Warner Bros. do promování snímku zapojilo gamery, youtubery, tiktokery a další nejrůznější influencery po celém světě. O kampaních, například v McDonaldech, kde jste i z pytlíků a kartonových obalů na hranolky mohli jasně vytušit, že pokud nevyrazíte včas do kina, budete ve škole mezi spolužáky za outsidery, nemluvě.

A Minecraft Movie

Českou marketingovou zajímavostí je zapojení dvou prominentních osobností české Minecraft komunity: Sira Yakariho, který propůjčil hlas postavě Chunguse, a Hejlovce, jenž dabuje postavu Nitwitta.