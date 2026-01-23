Hranicí není výše dluhu, ale schopnost ho unést, varují experti u investic do nemovitostí

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  5:05
Na sociálních sítích v současnosti roste počet profilů, jež vypadají jako investiční manuál na cestě k bohatství. Krátká videa, podcasty a příspěvky plní příběhy lidí, kteří otevřeně mluví o tom, kolik milionů dluží bankám, kolik bytů vlastní a jak rychle se dá vybudovat takzvaný majetek na páku. V zahraničí se tomuto fenoménu čím dál častěji říká debt-bragging, což je moderní sociální fenomén, kdy lidé přehnaně a hrdě mluví o svých dluzích, aby vypadali bohatě nebo vyspěle.
Fotogalerie3

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

V on-line světě tak vzniká silný narativ, že vysoký dluh není riziko, ale důkaz chytře zvládnuté strategie. Jenže skutečnost realitního trhu je složitější, než jak ji vykreslují algoritmy sociálních sítí. A právě na to upozorňují i dva odborníci z praxe.

Ptali jsme se finančního poradce Oldřicha Turnera a realitního makléře Jakuba Kalába. Každý z nich se na problematiku dívá z jiné strany, ale v jednom se shodují. Hranice mezi chytrým využitím dluhu a nebezpečným hazardem je v současnosti čím dál tenčí.

Očekávání lidí kvůli sítím

Jakub Kaláb je realitní makléř nové generace.

Když Jakub Kaláb provází zájemce po malém bytě v Praze, často už dopředu tuší, jaké otázky přijdou. Kolik na tom jde vydělat. Jak rychle poroste cena. A hlavně kolik si na to mohou vzít úvěr. „Ten tlak vnímám strašně silně,“ říká realitní makléř, který se stal známým díky svým videím na sociálních sítích. „Příběhy z podcastů a Instagramu se rychle přelévají do očekávání lidí. Vzniká dojem, že vysoký dluh je automaticky znakem úspěchu,“ vysvětluje. Jenže realita, se kterou se Kaláb potkává každý den, je mnohem střízlivější. „V současnosti je velmi obtížné koupit byt, který by se dlouhodobě celý splácel jen z nájemného,“ upozorňuje. Většina investorů proto staví návratnost na růstu hodnoty nemovitosti a práci se zástavami. „V prostředí rostoucího trhu to může fungovat, ale zároveň to znamená obrovskou závislost na jednom předpokladu,“ konstatuje Kaláb pro Metro.

Schopnost dluh unést

Oldřich Turner je finanční poradce.

Právě tady se jeho zkušenost protíná s pohledem finančního poradce Oldřicha Turnera. „Dluh sám o sobě není ani dobrý, ani špatný. Rozhodující je, zda je dlouhodobě obslužitelný a zda vytváří rezervu, nebo naopak křehkost. Problémem není výše zadlužení, ale strategie postavená na víře, že trh poroste bez přestání. Hranicí tedy není výše dluhu, ale schopnost ho dlouhodobě unést,“ vysvětluje Turner pro Metro. Kaláb tu hranici popisuje velmi konkrétně. „Ve chvíli, kdy při výpadku nájemného nejsem schopen po určitou dobu financovat splátky z vlastních zdrojů, aniž by to ohrozilo můj životní standard, už to není chytré využití dluhu, ale zbytečné riziko,“ říká Kaláb. Častý argument, že se nemovitost „dá vždycky prodat“, podle něj zní jednoduše jen v podcastu. „Prodat bez ztráty, zejména v krátkém čase držení, není samozřejmost,“ přiznává.

Obecný recept ne

Oba experti se shodují, že model pákového investování do více bytů není univerzálním návodem pro běžné domácnosti, jak se v současnosti často prezentuje.

Problém nastává ve chvíli, kdy se bydlení začne vnímat výhradně jako investiční aktivum a ztratí svou základní funkci, kterou je domov.

Oldřich Turner, finanční poradce

„Média ukazují výsledek, ale ne cestu. Roky práce, růst příjmů, podnikání nebo pomoc rodiny,“ upozorňuje Turner. Fungovat to může pro lidi s nadstandardními příjmy nebo vysokou ochotou riskovat, ale určitě ne jako obecný recept. „Pro většinu domácností je rozumný spíš postupný model. Jeden investiční byt je při dobrém nastavení zvládnutelný, ale rozšiřování portfolia na více jednotek už znamená výrazně vyšší tlak na cashflow i psychiku,“ říká Kaláb. Bankovní odhady navíc často vycházejí pod tržní cenou, což zvyšuje nároky na vlastní kapitál hned na začátku.

Staví se málo

Do debaty stále silněji vstupuje i otázka dostupnosti bydlení. Masivní investiční poptávka podle obou odborníků zvyšuje tlak na ceny, zejména ve velkých městech. „Problém nastává ve chvíli, kdy se bydlení začne vnímat výhradně jako investiční aktivum a ztratí svou základní funkci, kterou je domov,“ vysvětluje Turner.

Naopak Kaláb odmítá jednoduché hledání viníků. „Bydlení není primárně nedostupné proto, že by ho někdo hromadil, ale proto, že se dlouhodobě staví málo,“ upozorňuje.

Když se řekne dostupné bydlení. Co si pod tím představíte? Existuje oficiální definice?

V prostředí omezené nabídky pak jakákoli poptávka logicky žene ceny nahoru a lidé hledající vlastní bydlení soupeří nejen s investory, ale mezi sebou navzájem. Ve všech případech je potřeba si uvědomit, že udržitelná strategie investování do nemovitostí rozhodně není ta, která vypadá nejlépe na Instagramu. Podle Kalába je rizikem tlak, který kolem bydlení a investování vzniká. „Pocit, že pokud člověk nemá v určitém věku byt nebo několik nemovitostí, selhal, je velmi nebezpečný. Investování není závod a už vůbec ne soutěž o to, kdo dřív zveřejní vyšší číslo ve svém zadlužení,“ konstatuje pro Metro. V době, kdy se dluh stává součástí osobního marketingu a páka symbolem úspěchu, stojí za to vrátit se k podstatnější otázce. Ne kolik milionů komu banka půjčila, ale jestli jeho strategie obstojí i ve chvíli, kdy realitní trh přestane růst a kamery se vypnou.

Kde se radit?

  • Pojem „majetek na páku“ znamená využít menší vlastní kapitál k ovládání mnohem větší investice, protože zbytek si půjčíte, čímž si znásobíte potenciální zisky, ale i ztráty.
  • Funguje to jako páka ve fyzice, kde malou silou pohnete těžkým břemenem, a je běžné u nemovitostí nebo na finančních trzích.
  • O investování se můžete obecně poradit u bank, on-line platforem, jako je Portu, XTB, DEGIRO či Fio, nezávislých finančních poradců, často se certifikací EFA, nebo si informace dohledávat sami na webech jako Investiční web či Rozbité prasátko.
  • Klíčové je najít řešení odpovídající vašim cílům, ať už přes automatizované investice v bance, nebo přes platformy pro přímější obchodování, ale vždy je třeba zvážit rizika.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...

Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?

Zatopená soupravy na Florenci po povodních roku 2002.

Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z provozu. Pod vodou skončily také dvě odstavené soupravy, do tunelů se ale po modernizaci vrátily.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

Počasí v Česku: Do čtvrtka slunečno a mráz. Vrátí se v lednu ještě sníh?

Mrazivé počasí v Jablonci nad Nisou (7. ledna 2026)

V Česku bude až do čtvrtka převládat slunečné počasí. Noci však zůstanou mrazivé a denní teploty se budou držet kolem nuly. Od pátku se obloha zatáhne, mrazy poleví a o víkendu se může objevit sníh....

iROZHLAS: ČD zůstanou v kauze pádu lanovky na Ještěd mezi obviněnými

ilustrační snímek

České dráhy zůstávají v případu pádu lanovky na Ještěd mezi obviněnými. Rozhodl o tom státní zástupce Kamil Látr, uvedl server iROZHLAS.cz. Dopravce podal...

24. ledna 2026  14:35,  aktualizováno  14:35

Lidé zaplnili kostel, aby uctili hrdinu „Cícu“. V Chřibské se loučili s obětí střelby

Lidé v Chřibské na Děčínsku se rozloučili s obětí střelby na městském úřadu....

Lidé v Chřibské na Děčínsku v sobotu dopoledne uctili památku Libora Cicvárka, oběti pondělní střelby na městském úřadu. Zcela zaplnili kostel sv. Jiří, odhadem dorazilo kolem dvou set lidí. Po útoku...

24. ledna 2026  15:22,  aktualizováno  15:22

Policisté zadrželi podezřelého z poškození kanceláře pirátského poslance Bartoše

ilustrační snímek

Policisté v pátek večer zadrželi muže, který je podezřelý, že poškodil sekyrou výlohu kutnohorské kanceláře pirátského opozičního poslance Ivana Bartoše....

24. ledna 2026  13:12,  aktualizováno  13:12

Hitler, sex a tramvaje. Rozmanité alternativní porno lze v Holešovicích sledovat s cizími lidmi

ilustrační snímek

V Česku mají domov celosvětově nejnavštěvovanější pornoweby, sídlí tu velká produkční studia a pochází odsud množství pracovnic v sexbyznysu. Filmový festival alternativní pornografie, která na...

24. ledna 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mikaelo, dej to! Tisíce diváků fandí ve Špindlu nejlepším lyžařkám světa

Mikaela Schiffrinová v obřím slalomu ve Špindlerově Mlýně (24. ledna 2026)

V krkonošském Špindlerově Mlýně znovu po třech letech vyrazily na trať nejlepší lyžařky světa. Světový pohár v alpském lyžování žen odstartoval obřím slalomem. Ve Svatém Petru se tisíce fanoušků baví...

24. ledna 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Zábřeh hostí festival Welzlování, nabídne cestu za lidojedy i filmový festival

ilustrační snímek

Na dobrodružnou cestu za lidojedy a orangutany na Sumatru a ostrov Sulawesi, ale i do Ugandy či na Galapágy se budou moci vydat návštěvníci festivalu...

24. ledna 2026  12:09,  aktualizováno  12:09

Zábřeh hostí festival Welzlování, nabídne cestu za lidojedy i filmový festival

ilustrační snímek

Na dobrodružnou cestu za lidojedy a orangutany na Sumatru a ostrov Sulawesi, ale i do Ugandy či na Galapágy se budou moci vydat návštěvníci festivalu...

24. ledna 2026  12:09,  aktualizováno  12:09

Už i na pěstování brambor dopadá změna klimatu, říká farmář roku z Chlebovic

Libor Janečka už od začátku vsadil na pěstování brambor. Jeho farma je jimi...

Před revolucí dělal na šachtě, ale už tehdy se Libor Janečka po práci věnoval činnosti, která živila generace jeho předků, tedy zemědělství. Na začátku 90. let se k ní vrátil naplno a zaměřil se...

24. ledna 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Hlavní tah na Blatnou na jihu Čech uzavřela nehoda kamionu a osobního auta

ilustrační snímek

Silnici I/20, hlavní tah na Blatnou, uzavřela dnes ráno nehoda nákladního a osobního auta v katastru obce Předotice na Písecku. Neprůjezdná byla přes dvě...

24. ledna 2026  11:37,  aktualizováno  11:37

Dálnice D35 přinesla i vzdáleným obcím klid, pumpy na původním tahu osiřely

Izolovaný kus dálnice mezi Janovem a Opatovcem z původní silnice I/35 odvedl...

Řidičům u Svitav přes měsíc slouží téměř dvanáctikilometrový úsek dálnice D35 mezi Janovem a Opatovcem. Ačkoli izolovaný úsek na českomoravském pomezí neodvedl tranzit z žádné obce, úlevu lidem v...

24. ledna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Lidé zcela zaplnili kostel v Chřibské, kde se konala mše za oběť střelby

Kostel v ChĹ™ibskĂ©, kde se uskuteÄŤnĂ­ mĹˇe za obÄ›ĹĄ stĹ™elby, se postupnÄ› plnĂ­ lidmi

Lidé dnes dopoledne zcela zaplnili kostel svatého Jiří v Chřibské na Děčínsku, kde se konala mše za oběť pondělní střelby na místním úřadě. Památku zaměstnance...

24. ledna 2026  10:39,  aktualizováno  12:58

Další ostraha i školení. Radnice po střelbě v Chřibské posilují bezpečnost úřadů

Po dvou letech končí stavební práce na nové radnici Prahy 7. (7. 11. 2019)

Po pondělním útoku ozbrojeného muže v obecním úřadu v Chřibské, který zastřelil jednoho ze zaměstnanců, začala většina pražských radnic přemýšlet o bezpečnosti svých úředníků. Ačkoliv magistrát...

24. ledna 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.