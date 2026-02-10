V lednu letošního roku si naši východní sousedé připomínali 170. výročí úmrtí Ludevíta Štúra, slovenského národního obroditele a kodifikátora psané slovenštiny. Pozítří vstoupí do tuzemských kin snímek s příznačným názvem Štúr, který chce podle svých tvůrců představit básníka, filozofa a politika a nejvýznamnějšího představitele slovenského národního života 19. století současným generacím diváků. Půjde o víc než o lekci z dějepisu v televizním podání, na kterou dosud vnadily kino upoutávky?
Charismatický symbol
Film podle slov svých tvůrců vypráví velkolepý příběh o vášni, moci a oběti. Příběh muže, který se rozhoduje mezi láskou a sebeobětováním pro svůj národ v dramatické době revolučních změn měnících celou Evropu. Štúrův osud budou mít diváci možnost ve filmu sledovat očima Adely Ostrolúcké, ženy, která hlavního hrdinu milovala a obdivovala, i když mu možná nikdy úplně neporozuměla. Pokud patříte mezi ročníky, kterým existence této slovenské osobnosti neunikla například v hodinách zeměpisu, pak vězte, že Štúr tragicky zahynul ve věku čtyřiceti let na následky střelecké nehody při lovu. Předtím však stihl prožít bohatý život plný nejen vlastních vnitřních bojů, ale také těch veřejných, které měly morální a hodnotový přesah.
Co očekávat?
Minulý pátek proběhla v pražském kině Lucerna slavnostní premiéra za účasti tvůrčí a herecké delegace, v níž nechyběli režisérka Mariana Čengel Solčanská a představitel hlavní role Lukáš Pelč. Prvně jmenovaná filmařka slibuje, že její film věrně představí Štúra jako bouřliváka, který obětoval osobní štěstí ve jménu vyššího principu. A to je podle ní definice hrdinství, jak je chápe dnešní civilizace.
První kritici o filmu nicméně prohlašují, že by v kontextu dnešního Slovenska možná stálo za to více zmínit některé ze Štúrových postojů, jako třeba antisemitismus, splynutí Slovanů s Ruskem či odmítnutí parlamentní demokracie.
Pohledem autora článku