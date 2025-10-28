Hřebeny českých hor dostaly v posledních hodinách pořádnou peřinu. Podle Českého hydrometeorologického ústavu tam leží minimálně 20 centimetrů. K měsíci říjnu takovou sněhovou dávku české hory dostávají v průměru jednou za tři roky. „Avšak aby sníh ležel zároveň na Šumavě, v Krkonoších i v Jeseníkách, tak to se nám již hledá v archivu hůře. Naposledy k tomu došlo v roce 2009.
Voda pomohla
Podle hydrometeorologů je více než jisté, že říjnový sníh na horách dlouho nevydrží. „Ale i tak je současné počasí pro vodu v krajině to nejlepší, co mohlo v této době nastat. Například na hlavním šumavském hřebeni spadlo za poslední týden až 100 mm srážek, a to je přesně to, na co čekají nejen vodohospodáři z Povodí Vltavy. Například hladina na Lipně, která zaklesla hodně nízko, už zase po dlouhé době stoupá,“ píší na svém Facebooku.
První větší dávku letošního sněhu dostali i v rakouských Alpách. Tam napadlo za poslední týden na hřebenech nejčastěji mezi 30 a 80 centimetrů nového sněhu. Nejvíce leží na západě Rakouska na pomezí zemí Tirol a Vorarlberg (St. Anton, Galzig, 95 cm), ve Švýcarsku napadlo výjimečně za poslední týden až kolem 1,5 metru (stanice Gandegg nedaleko Jungfrau hlásí aktuálně 104 cm sněhu a za posledních 7 dní tam spadlo celkem 160 cm nového sněhu). Na Slovensku dnes hlásí nejvíce sněhu Lomnický štít, 32 cm.
Oteplí se, ale někde to nevadí
Už od dnešního dne se ale začne oteplovat, a tak sníh i z hřebenů našich hor postupně v průběhu teplé druhé poloviny týdne roztaje.
To ale některým provozovatelům českých skiareálů nevadí. Jsou díky moderním technologiím vybaveni na výrobu umělého sněhu i při plusových teplotách. Již několik týdnů zasněžují například na Monínci, kde sezonu otevřou už 15. listopadu. Sníh vyrábí také v Bedřichově nebo krušnohorském areálu v Potůčkách.