Hřebeny českých hor dostaly pořádnou sněhovou peřinu, sníh přechodně napadl i níže

Autor: Marek Peška
  12:36
Jak moc je obvyklé, aby v říjnu leželo na horách více jak čtvrt metru sněhu, jako je tomu nyní? píší hydrometeorologové na svém Facebooku. V říjnu tolik sněhu napadlo v roce 2009. Lysé hoře v Beskydech tehdy leželo 103 centimetrů, což je zatím říjnový rekord, a na Luční boudě v Krkonoších bylo naměřeno 87 centimetrů.
„Jestli to do zítra neroztaje, zahajujeme provoz. Kdo obětuje lyže?,“ píše...

„Jestli to do zítra neroztaje, zahajujeme provoz. Kdo obětuje lyže?,“ píše SKIPOT Skiareál Potůčky. | foto: SKIPOT Skiareál Potůčky

„Sypače sypou! Tenhle krasavec uklízel silnici I/10 směr Harrachov k polské...
Dopoledne to začalo nevinně několika vločkami, během pár hodin ale přišel...
V Bernských Alpách napadl za poslední týden i více jak 1 metr nového sněhu a...
Pod Pradědem se již najíždí stopy pro běžkaře
5 fotografií

Hřebeny českých hor dostaly v posledních hodinách pořádnou peřinu. Podle Českého hydrometeorologického ústavu tam leží minimálně 20 centimetrů. K měsíci říjnu takovou sněhovou dávku české hory dostávají v průměru jednou za tři roky. „Avšak aby sníh ležel zároveň na Šumavě, v Krkonoších i v Jeseníkách, tak to se nám již hledá v archivu hůře. Naposledy k tomu došlo v roce 2009.

Voda pomohla

Podle hydrometeorologů je více než jisté, že říjnový sníh na horách dlouho nevydrží. „Ale i tak je současné počasí pro vodu v krajině to nejlepší, co mohlo v této době nastat. Například na hlavním šumavském hřebeni spadlo za poslední týden až 100 mm srážek, a to je přesně to, na co čekají nejen vodohospodáři z Povodí Vltavy. Například hladina na Lipně, která zaklesla hodně nízko, už zase po dlouhé době stoupá,“ píší na svém Facebooku.

Na české sjezdovky už padají první sněhové vločky. Zatím jenom ty umělé

První větší dávku letošního sněhu dostali i v rakouských Alpách. Tam napadlo za poslední týden na hřebenech nejčastěji mezi 30 a 80 centimetrů nového sněhu. Nejvíce leží na západě Rakouska na pomezí zemí Tirol a Vorarlberg (St. Anton, Galzig, 95 cm), ve Švýcarsku napadlo výjimečně za poslední týden až kolem 1,5 metru (stanice Gandegg nedaleko Jungfrau hlásí aktuálně 104 cm sněhu a za posledních 7 dní tam spadlo celkem 160 cm nového sněhu). Na Slovensku dnes hlásí nejvíce sněhu Lomnický štít, 32 cm.

Oteplí se, ale někde to nevadí

Už od dnešního dne se ale začne oteplovat, a tak sníh i z hřebenů našich hor postupně v průběhu teplé druhé poloviny týdne roztaje.

To ale některým provozovatelům českých skiareálů nevadí. Jsou díky moderním technologiím vybaveni na výrobu umělého sněhu i při plusových teplotách. Již několik týdnů zasněžují například na Monínci, kde sezonu otevřou už 15. listopadu. Sníh vyrábí také v Bedřichově nebo krušnohorském areálu v Potůčkách.

28. října 2025  21:15

Tisíce Plzeňanů oslavily státní svátek, za levné vstupné viděli výstavy či zoo

Tisíce lidí dnes v Plzni využily akci města a státní svátek strávily prohlídkami muzeí, galerií, památek či zoologické zahrady. Na tradiční oslavy vzniku...

28. října 2025  19:23,  aktualizováno  19:23

Provoz na dálnici D35 směrem na Moravu zablokovaly nehody u Dašic

Kvůli dvěma nehodám je uzavřena dálnice D35 mezi exitem 144 Časy a exitem 148 Dašice. Doprava stojí ve směru z Hradce Králové na Olomouc, řekl mluvčí krajské policie Tomáš Dub.

28. října 2025  18:42,  aktualizováno  20:21

Dálnice D6 u Hořesedel je po nehodě čtyř osobních aut průjezdná

Dálnici D6 u Hořesedel na Rakovnicku ve směru na Prahu uzavřela dnes vpodvečer na víc než dvě hodiny nehoda čtyř osobních aut. Dva lidé utrpěli lehká zranění....

28. října 2025  18:28,  aktualizováno  20:43

V Telči připomínají pamětní desky letce RAF Jaroslava Zapletala a Adolfa Koukala

Dvě nové pamětní desky v Telči na Jihlavsku připomínají válečné letce Jaroslava Zapletala a Adolfa Koukala. Oba se ve druhé světové válce zapojili do bojů...

28. října 2025  17:51,  aktualizováno  17:51

V Bouzově odhalili pamětní desku rodákovi a letci RAF Františku Navrátilovi

Pamětní deska rodákovi a letci britského Královského letectva (RAF) Františku Navrátilovi byla dnes odpoledne odhalena v Bouzově na Olomoucku, kde se tento...

28. října 2025  17:33,  aktualizováno  17:33

Převrácený kamion blokuje v Praze nájezd na dálnici. Komplikace potrvají hodiny

Převrácený kamion blokuje v Praze nájezd z Kbelské ulice na dálnici D10. Vozidlo prorazilo svodidla, leží na boku. Komplikace potrvají zřejmě několik hodin.

28. října 2025  17:02,  aktualizováno 

Tři dny divadelní a hudební extáze. Do Paláce Akropolis míří porce zábavy s loutkami v hlavní roli

Ve čtvrtek v žižkovském klubu Palác Akropolis začíná Mezinárodní festival Nekropolis. Nabídne loutky, hudbu a divadelní experiment. Přijedou na něj umělci z celé Evropy v čele se světoznámým...

28. října 2025  18:47

Plzeň při oslavách státního svátku udělila městská ocenění čtyřem osobnostem

Čtyři lidé, kteří se svou prací zasloužili o dobré jméno Plzně, obdrželi dnes při tradičních oslavách vzniku samostatného Československa městská ocenění....

28. října 2025  17:05,  aktualizováno  17:05

Smělý přepych: Bob Mackie, jevištní kouzlo a výběr z luxusních, na míru šitých oděvů

28. října 2025  17:55

Kasowitz LLP a Mishcon de Reya LLP zveřejňují aktualizovanou zprávu o politickém pronásledování starosty Tirany Eriona Veliaje

28. října 2025  17:46

Sídliště Solidarita

Pozdní podzim na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích.

vydáno 28. října 2025  17:33

