K českým volbám už neodmyslitelně patří kreativní volební kampaně i recesistická uskupení. Voliči tak budou 9. a 10. října 2026 vybírat z celé řady zajímavých kandidátů. Vybrali jsme ty nejzajímavější perly z českého politického rybníčku a připravili z nich kvíz, který zatím čtenáře potrápil. Prověřte i vy své znalosti domácí politické scény.
Vyzkoušejte si náš kvíz
Otestujte své znalosti a zjistěte, zda patříte ke čtenářům, kteří dokáží správně odpovědět na všechny otázky v kvízu o volebních kuriozitách.
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Jak dobře znáte kuriozity českých voleb?