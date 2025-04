Jak to vidím já Svěží vítr Že se Markus Krug, jako muž v pozadí, etabloval v tvůrce, který dokáže upoutat diváky, už dávno vím. Že se mu to do jisté míry povedlo i u Cen Anděl, je obdivuhodné. Vtip už od úvodní znělky, moderátoři sedící v místnosti odkazují na show Zrádci, plánují moderaci jako strategickou hru. Škoda jen, že některé předtočené části byly daleko údernější než živé výstupy. Jednoznačně svižný model to ale byl. Díky Krugovi by snad Andělé mohli konečně zamířit do prime timu, kam hudební ceny tohoto formátu určitě patří.