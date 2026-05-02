V rodném listě Spejbla i Hurvínka stojí Plzeň. Většinu svého divadelního života ale dřevění hrdinové strávili v Praze. Jen pár měsíců po skončení druhé světové války se totiž jejich stvořitel Josef Skupa – za protektorátu vězněný kvůli odboji – rozhodl přesídlit do Prahy. Volný sál nalezl v Hasičském domě na Vinohradech, kde jeho divadlo zahájilo činnost v říjnu 1945.
V té době měl za sebou Spejbl téměř čtvrtstoletí úspěšného předvádění na jevištích, Skupa jej divákům poprvé představil na podzim 1920. Zprvu ušatý panák, který do všeho rád „vrtá“, vystupoval jen v přídavcích po boku s Kašpárkem, který si z něj tropil žerty.
Až na jaře 1926 řezbář Gustav Nosek vytvořil přitroublému bručounovi v černém fráčku odpovídajícího parťáka. Stal se jím drzý klučina koulící očima. „Rukulíbám,“ pronesla postavička fistulkou při premiéře, jež se odehrála před 100 lety, 2. května 1926. Debut se konal ve hře Počestný dům od Rudolfa Nešvery v plzeňském Loutkovém divadle feriálních osad.
Hurvínek s „K“?
Teprve časem získala postavička nezvedeného hošíka jméno Hurvínek, o jehož původu se traduje několik verzí. Podle pamětníků se mu ze začátku říkalo Spejblík nebo Spejblátko. Hurvínek vznikl podle jedné verze ze staročeského Hurvín.
Bývalý Skupův kolega Karel Koval zase tvrdil, že se vyvinulo z jeho sousloví „třikrát hurá do vínku...“. A trochu pikantnější varianta pak tvrdí, že původně a výhradně v zákulisí bylo počáteční písmeno hošíkova jména K.
Ze začátku přitom nebylo zřejmé, jestli je Hurvínek Spejblův syn, to prý vymysleli až diváci. Po čtyřech letech ke dvojici, mluvené Skupou, přibyla Hurvínkova kamarádka Mánička, na jejíž podobě se podílel i mladý Jiří Trnka. A také pes jménem Žeryk.
Drama koncem války
Nejdůležitější změnou roku 1930 ale bylo, že Josef Skupa opustil jisté místo středoškolského profesora a začal se divadlu věnovat profesionálně. Už o rok dříve si přitom nechal zaregistrovat ochrannou známku na Spejbla i Hurvínka.
Skupovo divadlo, které hrálo pro děti i dospělé (o čemž svědčí řada dochovaných nahrávek) a často vyjíždělo z Plzně na zájezdy, fungovalo i za protektorátu. Konec přišel v lednu 1944 poté, co Skupu zatkli za to, že prostřednictvím svého divadla šířil mezi obyvatelstvem příliš nepřátelskou propagandu. Loutky skončily zavřené v trezoru plzeňské úřadovny gestapa a Josef Skupa byl uvězněn v Drážďanech. V únoru 1945 se mu ve zmatcích po bombardování podařilo uprchnout.
Konec války prožil Skupa v Plzni, kde se zapojil do odboje, po osvobození se ale vrátil k divadlu. Traduje se, že o rychlý návrat na jeviště se zasloužili lidé, kteří našli na hromadě vyházených věcí německé tajné policie Skupovy loutky a odnesli je jejich majiteli.
Pět měsíců po konci války Skupa přesídlil do již zmíněné Prahy, kde získal prostory po někdejší meziválečné Malé operetě. V sále nedaleko Divadla na Vinohradech strávili Spejbl a Hurvínek celé půlstoletí.
Už na začátku 50. let přišel do divadla, jež začalo stále častěji vyrážet na zájezdy i do zahraničí, mladý Miloš Kirschner, kterého si Josef Skupa vybral a vychoval jako svého nástupce. Kirschner po boku „starého“, jak se kolegy nechával Skupa titulovat, alternoval jeho role a postupně přebral celý repertoár. Po smrti zakladatele divadla v roce 1957 Kirschner nejprve převzal vedení souboru, ale ředitelem divadla se oficiálně stal až v roce 1966.
Vítej, Bábinko
Za Kirschnerovy éry dostali Spejbl a Hurvínek další posilu, Mániččinu babičku paní Kateřinu, která se divákům představila v roce 1971. Bábinku, podobně jako od roku 1967 i její vnučku, mluvila Kirschnerova životní partnerka Helena Štáchová.
Ještě za Kirschnerova života se divadlo S+H kvůli sporům o nájemné přestěhovalo z tradičního vinohradského sídla do Dejvic, kde v bývalém kině Svornost hraje od roku 1995 do současnosti.
Poté, co Kirschner zemřel, vedla divadlo mezi roky 1996 a 2017 Štáchová. Po její smrti se ujala řízení scény jejich dcera Denisa Kirschnerová.
Oslavy Hurvínkova jubilea