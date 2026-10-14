Když se řekne firemní konference, většina lidí si představí hotelový sál, projektor, kávu z automatu a několik hodin, které je potřeba nějak přežít. Huť František v Sázavě nabízí jiný scénář. Vysoké stropy, cihly, kov, sklo a industriální architekturu, která má za sebou pořádný kus historie. A hlavně prostor, jenž se nesnaží vypadat jako další anonymní konferenční centrum.
Bývalá sklářská huť ve městě Sázava není přitom jen efektní dekorací. Je připomínkou doby, kdy se tu skutečně pracovalo se sklem a kdy jméno Sázavy znali lidé daleko za hranicemi regionu.
„Naše nová vize počítá s tím, že se huť František stane kulturní a společenskou křižovatkou středních Čech. Nejde přitom o návrat k průmyslové výrobě, ale o návrat k hodnotám spojeným se setkáváním a sdílením nápadů,“ říká deníku Metro Marie Hrnčiříková, která se spolu s manželem Janem podílí na novém směřování areálu.
Místo pro velké věci
Srdcem nového konceptu je hlavní Sál František. Jeho velkorysost a původní industriální prvky dávají prostor konferencím, firemním večírkům i gala programům. Prostor se dá přizpůsobit různým typům akcí, od odborného setkání až po večer, který má být zážitkem sám o sobě.
Tím ale nabídka nekončí. V patře se nachází galerie s výhledem na hlavní sál, další místnosti nabízejí zázemí pro workshopy, strategické porady nebo menší obchodní schůzky. Prostory lze vzájemně kombinovat a rozdělit podle toho, co konkrétní akce potřebuje. „Někdo chce velké pódium a stovky hostů, jiný soukromí pro vedení firmy nebo místo, kde se lidé potkají u sklenky a konečně si popovídají i mimo videohovory. Prostor nabízí vysoké stropy, původní industriální prvky a autentickou atmosféru bývalé hutě, která tohle všechno nabízí,“ vysvětluje Martin Venglář, ředitel společnosti Nomce, která se podílí na provozu a organizaci akcí.
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Právě kombinace velkého sálu a menších navazujících prostorů je jednou z hlavních výhod. Program se nemusí odehrávat na jediném místě: účastníci mohou začít konferencí, pokračovat debatou v salonku a večer zakončit společným jídlem nebo slavnostním programem. Pro firmy, které hledají něco jiného než hotelový standard, je to zajímavá alternativa.
Vezmeš si mě v huti?
A své místo tu mají také svatby, oslavy a soukromé události. Historická architektura vytváří kulisu, kterou není potřeba vyrábět z dekorací. Stačí ji dobře využít.
A součástí nové podoby areálu je také umění, design a připomínky zdejší sklářské tradice. Prostor Patio propojuje původní industriální charakter se současným výtvarným uměním a dává vyniknout světlu i skleněným plochám.
Počítá se s vinotékou a jednou třeba i s hotelem. „Ambicí projektu je vytvořit prostor, kde se budou potkávat podnikatelé, umělci, odborná veřejnost i místní komunita,“ dodává Marie Hrnčiříková a ukazuje vznikající vinotéku, která nemá svou velkolepostí u řeky Sázavy obdoby.
Na brunch i bez pozvánky
Ne každý návštěvník ale přijede s prezentací pod paží nebo se seznamem obchodních partnerů. V červnu se v areálu otevřelo Bistro František, které přináší do bývalé sklárny další důvod k návštěvě. Nabízí snídaňová a brunchová jídla, sendviče, lehčí pokrmy i speciality připravované na venkovních grilech. Nechybí výběrová káva, domácí limonády, pivo ani šumivá vína.
„To nás baví. Bistro může fungovat jako samostatný cíl výletu, zastávka při cestě podél Sázavy i jako přirozené zázemí pro konferenci nebo firemní akci. Právě gastronomie je důležitá: dobré setkání nekončí posledním slajdem prezentace. Často začíná až ve chvíli, kdy se odsunou židle a na stole se objeví něco dobrého,“ říká Venglář. Ale nová etapa huti by neměla patřit jen firmám a soukromým akcím. Areál postupně hostí také kulturní program, divadelní představení, hudební večery a sportovně-společenské akce. Do budoucna se počítá i s dalšími událostmi pro veřejnost, od divadla a show až po galavečer boxu.
Jan a Marie Hrnčiříkovi navíc nejsou lidé, kteří by se na Sázavu dívali jen z dálky. V regionu žijí a věnují se také péči o místní krajinu. Obnova historické památky tak zapadá do jejich vztahu k místu.
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Od pece k novým příběhům
Huť nechal v roce 1882 vybudovat sklářský podnikatel Josef Kavalier a pojmenoval ji po svém otci Františkovi. Po desetiletí se tu vyrábělo laboratorní a technické sklo, které proslavilo Sázavu i za hranicemi země. Poslední tavba proběhla v roce 2003. Areál později sloužil jako Centrum sklářského umění a nyní vstupuje do další etapy.
„Zachovat historickou stavbu je jedna věc. Naplnit ji životem byl úkol těžší. Naše huť na to jde kombinací, která dává smysl. Firemní klientela pomáhá využívat velkorysé prostory, bistro přivádí běžné návštěvníky a kulturní program důvod vracet se i lidem ze Sázavy a okolí,“ uzavírá Marie Hrnčiříková.