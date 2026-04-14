Do metropole už za pár týdnů přijedou herci z nejslavnějších filmových i seriálových světů. Už nyní organizátoři potvrdili účast Seana Astina známého z trilogie Pán prstenů, který ztvárnil Sama Křepelku.
Na akci se objeví například i hvězdy seriálů Upíří deníky a The Originals – Josepha Morgana, Daniela Gilliese, Kat Graham, Michaela Trevina, Matta Davise či Zacha Roeriga. Dorazí také Jack Gleeson ze seriálu Hra o trůny, James Marsters z Buffy, přemožitelky upírů nebo Cara Buono ze Stranger Things.
Bohatý program
Fanoušci se mohou těšit na autogramiády, společné focení s herci, besedy, tematické panely i cosplay soutěže. Chybět nemají ani stylizované kulisy a interaktivní zóny, které návštěvníky přenesou do světa jejich oblíbených příběhů.
Festival vznikl ve Velké Británii jako tematická odnož populárních Comic Conů. V Londýně v minulosti přivítal například Iana McKellena, Elijaha Wooda, Iana Somerhaldera nebo Jensena Acklese. Právě kombinace velkých jmen a komornější, fanouškovské atmosféry patří mezi jeho hlavní lákadla.
„Naším cílem je přinést stejný zážitek, jaký znají fanoušci ze Spojeného království, i do střední Evropy. Praha je pro nás ideálním místem, kde propojit západní formát festivalu s lokálním nadšením a komunitou,“ uvádí tým Monopoly Events, organizátor festivalu.