Zeptali jsme se make-up artistek na osvědčené tipy a triky na rychlé a efektivní líčení do práce i na večerní drink. Co jsou nejčastější chyby? Jaké líčení zvolit na den a jaké na večer? Čtěte níže.

Rozzářená pleť a rutina

Podle vizážistky Jany Šimurdové je nejdůležitější především hydratace pleti. „Denní krém, krém pod oči a hydratace rtů jsou naprostý základ. Bez správné péče nebude žádný make-up vypadat dobře,“ vysvětluje Šimurdová.

To potvrzuje i Silvie Siegr, vizážistka společnosti Dermacol. „Základem je pěstěná, hydratovaná a rozzářená pleť. Doporučuji každé ženě, ale i mužům, dodržovat ranní i večerní rutinu. Základ je správně, důkladně pleť očistit,“ vysvětluje Siegr. Důležité je podle ní ráno pleť odlíčit, ztonizovat a nanést vhodné sérum, pak oční a denní krém a poté se nalíčit.

Pomůžou bronzer i tvářenka

Co se týče denního líčení, zde Šimurdová doporučuje jemnější přístup, protože denní světlo ukazuje více detailů. „Na den stačí lehký make-up nebo jen korektor na zakrytí kruhů pod očima a zarudnutí kolem nosu. Pleť pak zafixujte pudrem jen v T-zóně, aby zůstala přirozeně svěží,“ dodává make-up artistka.

Důležitou součástí každodenního make-upu je podle ní i lehké konturování. „Bronzerem lze zvýraznit lícní kosti, spánky a nos, ale méně je více. Na líčka doporučuji tvářenku, která dodá pleti zdravý vzhled, a lehce rozjasňovač nad lícní kosti a na špičku nosu.“ Kromě toho Šimurdová radí nezapomínat na obočí, které podle ní dělá obrovský rozdíl ve výrazu obličeje. „Stačí ho pročesat kartáčkem a jemně dokreslit chybějící chloupky. Kdo chce oči opticky zvětšit, může tmavě hnědou tužkou vykreslit horní ‚waterline‘ a mezery mezi řasami, což vytvoří přirozený efekt hustších řas,“ vysvětluje pro Metro.

Metalické rtěnky?

Zatímco přes den stačí jemný make-up, večerní líčení může být intenzivnější. Podle vizážistky Siegr z Dermacolu se vrací do módy lesk. „Osmdesátá léta v looku jsou zpět, takže na oči vše metalické, kovové. Ten, kdo se nebojí barev, může použít barevné oční stíny v pigmentu a zase metal, takže lesky blesky. K večernímu make-upu se hodí výrazné řasy, takže se nebojte sáhnout po umělých řasách jak v podobě trsů nebo v celku. Kdo se nebojí extravagance, může použít i metalické rtěnky,“ radí Siegr. Podle Šimurdové umělé světlo pohlcuje barvy, takže je dobré přidat na konturách, rozjasňovači, tvářence. „Oční stíny se vybírají podle outfitu a tvaru očí, pokud se ale žena necítí na stíny, stačí dobře vykreslená linka a zvýrazněné řasy,“ říká. Na večer Šimurdová doporučuje výraznější rty, pokud jsou oči nalíčené jemněji, nebo naopak decentní rtěnku, pokud je hlavní důraz na očích. Večer je podle Siegr důležité se opět důkladně odlíčit, aplikovat sérum, oční a noční krém. „Já doporučuji ženám i mužům stejnou rutinu a dvakrát až třikrát týdně použít pleťovou masku podle typu pleti a jednou za čtrnáct dnů si udělat peeling. Tím se odstraní stará kůže z pleti a pak na ni pěsticí kosmetika bude lépe působit a make-up lépe drží,“ radí Siegr a zdůrazňuje, že péče o pleť je základ. „Pak i samotný make-up, líčení, vypadá, mnohem lépe, pokud je pleť udržovaná a pěstěná, vyživená,“ objasňuje Siegr.

Elegance na rtech

Co ale dělat, když není čas na kompletní úpravu? „Pokud make-up drží od rána, na večer stačí lehce přepudrovat T-zónu, přidat rozjasňovač, dokreslit linku nebo stíny a podle potřeby zvýraznit rty konturovací tužkou a rtěnkou. Kontura na rty nejenže fixuje rtěnku, ale dodává jim i elegantnější tvar,“ říká make-up artistka Šimurdová.

Ženy podle ní často podceňují správný tvar obočí a přehánějí to s konturováním. „Obočí by mělo být upravené, ale přirozené. Pokud je příliš zvýrazněné nebo má špatný tvar, kazí celkový vzhled. Stejně tak konturování – když se to přežene, tvář může působit tvrdě. Pokud se to stane, doporučuji vzít houbičku se zbytky make-upu a jemně vklepat na přehnané oblasti, čímž se vše zjemní,“ komentuje pro Metro Šimurdová.

Co nedělat?

Jednou z největších chyb je podle vizážistek špatně zvolený odstín make-upu. „Raději žádný make-up než oranžový obličej. Když si nejste jisté, nechte se v parfumerii nalíčit a podívejte se na denním světle,“ radí Šimurdová. Podle Siegr je ve všech případech základem jednoznačně upravené obočí a řasenka.