Hynku, Viléme, achilovko! Skoro 90 tisíc kroků po stopách romantického básníka

Marek Hýř
  7:07
Jmenoval se Ignác, byl to velký cestovatel a rád si kreslil hrady. Jo a taky napsal Máj. Dnes se vydáme po stopách romantického básníka, kterého představíme trochu jinak, než to dělají učebnice literatury. Přednáška potrvá přes 65 kilometrů.
Říp

foto: Marek Hýř, Metro.cz

Máchova socha na Petříně
Pamětní deska Karla Hynka Máchy v Praze na Újezdě (Újezd 401/35, 110 00 Praha 1)
Labská princezna u Stromovky
Je brzké ráno – osmý máj – ranní máj – je startu čas. Stojím na Petříně u sochy Karla Hynka Máchy. Právě začíná má jednodenní pouť. Cílem jsou Litoměřice. V mém rodném městě skončila i cesta romantického básníka. Ať mi výprava utíká, budu ji sdílet na sociálních sítích. Jednou za hodinu zveřejním video s výkladem o Máchovi a zároveň dám světu vědět, kde už jsem.

Pamětní deska Karla Hynka Máchy v Praze na Újezdě (Újezd 401/35, 110 00 Praha 1)

Internetová mapa mě klame, že cíl je jen 65 kilometrů daleko. Lžu i sám sobě, když doufám, že do cíle dorazím za 11 hodin. Mimochodem, i Mácha začal svoji životní cestu právě tady. Kousek od Petřína se totiž narodil. Bylo to 16. listopadu 1810, pokřtěný byl jako Ignác. Když mu ale začaly vycházet básně, jméno si počeštil na Hynek a podle obrozenské módy ho doplnil o Karel. Ten malostranský dům s hokynářstvím a hospůdkou už nestojí. Místo něj je tu novorenesanční budova. Básníka připomíná jen pamětní deska. Na té je však chyba. Píše se na ní, že se Mácha narodil 15. listopadu.

Plný sil pospíchám. Z Malé Strany vystoupám na Hradčany, z Bubenče pochoduji do Stromovky a z Troji pěkným tempem šest kilometrů za hodinu šlapu podél Vltavy po cyklostezce do Klecan. Kromě cyklistů mě předhání i Labská princezna. Je to krásná náhoda. Stometrová kolesová loď pluje také do Litoměřic.

Labská princezna kousek za Prahou

Mám za sebou necelých 10 000 kroků. Zatím cesta utíká jedna báseň (mrk, mrk). Na litoměřickou Mostnou horu je to ale ještě zhruba 58 kilometrů. Cíl mám právě tam, protože tu stojí úplně stejný Mácha, jaký je na Petříně. Když to trochu přeženu, dá se říct, že dvě stejné sochy existují kvůli hamižnosti lidu pražského. U příležitosti stého výročí Máchova narození se rozhodl spolek Svatobor postavit v Litoměřicích pomník. Povedená skica ale změnila plány a spolek se rozhodl pomník ponechat v Praze. Do Litoměřic se identická socha od Josefa Václava Myslbeka dostala až přibližně za sto let. Kopie vznikla díky sbírce a také tomu, že sádrový model díla je dodnes uložen v Národní galerii.

Asi nejznámější sochu Karla Hynka Máchy na Petříně vytvořil z bronzu sochař Josef Václav Myslbek podle návrhu Antonína Balšánka v letech 1910–12.

V Klecanech opouštím Vltavu, cestou přes obec šetřím kroky. Musím ale do kopce. Už podruhé dnes měním triko. Mám s sebou tři. V šestnácti stupních nechci prochladnout. Pouť je trochu i závodem, a proto jsou součástí mé výbavy běžecké boty, náplasti na puchýře a svačina na celý den. Jsem odhodlaný dojít k bronzové postavě na Mostné hoře. Mladík v plášti a s šeříkem v ruce úplně Máchu nepřipomíná. Student práv a romantický básník měl totiž husté vousy. Traduje se, že malý Ignác pomáhal ve zvonici v Petrské čtvrti. Kvůli klukovině ošklivě upadl z výšky a poranil si obličej. Za jizvu se styděl a v dospělosti ji skrýval pod plnovousem, který rozhodně na začátku 19. století v módě nebyl. Jiný zdroj mluví o jizvě nad pravým okem.

Karel Hynek Křtitel

Dvacet pět tisíc kroků slavím rozpustnou kávou v kiosku Na Dole, už jsem opět u Vltavy. Výhled na řeku a přívoz do Libčic si neužívám dlouho. Chvátám. Opouštím cyklostezku a poprvé dnes dupu po silničním asfaltu. Zkratka přes průmyslovou část Kralup nad Vltavou je škaredá skoro jako temné části Máchova Máje. Místo romantických hradů se tu do nebe tyčí komíny kralupských chemických závodů.

Cestu si krátím už pátým storíčkem na svých sociálních sítích. Ještě se ve videu vracím ke vzhledu básníka. Postavu, která žila před 200 lety, známe z učebnic. Opravdu je ale ten vousatý hipster Mácha? Je to složitější. Pokud chcete vidět, jak básník nejspíš vypadal, musíte k Turnovu. Koluje totiž pověst, že básník stál jako model malíři Františku Maškovi, který namaloval na Valdštejně svatého Jana Křtitele. Vousatý prorok má na fresce nos trochu doleva. Stejně jako Mácha. Údajně to byl další z následků pádu ze zvonice.

Po rychlém obědě ve Veltrusech tentokrát volím o fous delší cestu. (A to mám před sebou ještě skoro 35 kilometrů!) Procházku po nádherném jezovém mostě v Miřejovicích si ale nenechám ujít. Do Nové Vsi dorážím zhruba o hodinu a půl později, než bylo v plánu. Za obcí volím polňačku, chci se vyhnout provozu. Je to chyba. Nerovný povrch zpomaluje tempo. Po zarostlé cestě kopírující dálnici D8 se mi nejde hezky a hluk z aut mi hučí do hlavy. Krizi zaháním ibalginem a energeťákem, nudu zase dalším videem na sociálních sítích. Z mého putování se stala zábava pro přátele. Chodí mi povzbudivé zprávy od lidí, které jsem roky neviděl. Zatímco drink mi vlil energii do těla, srdíčka mi masírují ego. Tuhle cestu nesmím vzdát.

Miřejovický most

Básník, poutník, kreslíř. Prostě všeuměl

Putuji po stopách zdatného chodce. Mácha rád cestoval. Jako chudý student práv většinou pěšky. Padesát kilometrů denně pro něj nebyla výzva. Jedno z jeho putování vedlo třeba do Itálie. Cesty si také pečlivě plánoval. Mám na kontě 50 000 kroků a cíl je stále v nedohlednu. Respektive na dalekém obzoru, kde se tyčí České středohoří. Vlevo mávám Řípu, vpravo zase v dálce stojí dvě věže Hazmburku. Ten Mácha viděl z oken svého litoměřického bytečku. Výhled z něj miloval, stejně jako hrady a zříceniny.

Temná zákoutí s geniem loci byla v romantismu v módě. Básník si pečlivě zaznamenával místa, která navštívil. Jeho zápisník s názvem Hrady spatřené obsahuje na 90 hradů a zřícenin. Záznamy jsou opatřeny kresbou. Míjím odbočku do Roudnice na Labem a začínám mít na Máchu vztek. Právník, básník, cestoval, kreslíř a herec v ochotnickém divadle měl nějak moc talentů. Blbou náladu zhoršuje i hrozná cesta. Sedm kilometrů po krajnici rušné silnice si bere svou daň. Hynku, Viléme, achilovko!

Podél dálnice D8 u Nové Vsi vede stezka. Cesta ale příjemná není.

V Dušníkách prchám ze silnice. Podél Ohře je to sice do Doksan o něco dál, ale půjdu stínem a po měkčím povrchu. Navíc procházím pod další zajímavostí. D8 zde vede po druhém nejdelším mostě v Česku. V jeho stínu parkuje starší fabie, opřeni o ni se k sobě zrovna tulí dva mladí milenci. Však je lásky čas.

To já jsem naopak z cesty už docela skleslý. Podobně jako byl Mácha v roce 1836. Právě vydaný Máj totiž není žádný banger. Josef Kajetán Tyl Máchovi vytkl, že v textu chybí národní apel. A kritiků je daleko víc. Čas však ukáže, že se všichni pletli. Máj je dodnes nejvydávanější českou knihou.

Místo veselky funus

Úspěchu se Mácha nedožil. Jeho životní cesta skončila v Litoměřicích na podzim zmiňovaného roku 1836. Sem Mácha prchl z Prahy. Neúspěch Máje a pře jeho matky s těhotnou snoubenkou ho štvaly. Práce právnického koncipienta u soutoku Ohře a Labe zněla jako fajn řešení. V Litoměřicích nakonec ale strávil jen zhruba dva měsíce.

Ohře kousek od Doksan

Jeho poslední dny vezmu hopem. V neděli 23. října Mácha z Radobýlu, kde upravuje jednu z básní, vidí požár a běží městu na pomoc. V té době už má podlomené zdraví. Při obětavém hašení pije vodu. Ta je nejspíš z kanálu. Na cholerinu, mírnější formu cholery, umírá 6. listopadu. Pohřeb má v den, kdy měl mít svatbu.

Zpět k mé pouti. Z Bohušovic nad Ohří vidím Litoměřice. Tady už to dobře znám. Stejně jako v Terezíně. Už jen přejít Tyršův most a jsem doma. Mé rodné město si na uvítanou připravilo parádní podívanou. Už se smráká. Labská princezna kotví ve stínu Českého středohoří. Jen kousek od Máchovy světničky. Na dosah je i potemnělý Radobýl. Z přístaviště je to chvilka i ke hřbitovu. Tady Mácha míval hrob. Jeho ostatky tu ležely ale jen zhruba sto let. Když Němci zabrali Sudety, národní bard byl tajně převezen do Prahy. Na Vyšehradě odpočívá pod náhrobkem se zvoláním Daleká cesta má, marné volání. Jeho druhý pohřeb byla velkolepá událost. Na manifestaci proti okupaci přišlo deset tisíc lidí. Smuteční ceremonii díky rozhlasu sledoval celý národ.

Labská princezna pod Radobýlem

To mé vysílání je skromnější. Storíčko z cíle si pouští něco málo přes 70 diváků. Byl pozdní večer – osmý máj – večerní máj – byl poutí čas a já Máchovu sochu vidím zas. Trvalo mi to skoro 13 hodin. Nakonec jsem ušel 75 kilometrů. Krokoměr na hodinách se blíží k 90 000. Daleká byla cesta má.

Tudy šel, tady sbíral inspiraci

  • V Litoměřicích Mácha žil jen několik týdnů, přesto je tu jeho odkaz znát. Jsou po něm pojmenované knihovna, divadlo i schody. Jen kousek od nich, v ulici Máchova, je básníkova světnička. Expozice návštěvníka provede jeho životem i tvorbou. V domě Na Vikárce pobýval a 6. listopadu 1836 i zemřel.
  • Mladý cestovatel je hodně spjat i s Kokořínskem. Okouzlily ho divoké, tajuplné rokle a bizarní skalní útvary a ještě víc zříceniny kdysi pyšných hradů. Mácha si do deníku Hrady spatřené namaloval a popsal například Starý Berštejn či Jestřebí. Nejvíc ho ale zaujal majestátní Bezděz.
  • V hospodě u Doks se básník doslechl o otcovraždě z nešťastné lásky, ke které došlo v roce 1774. Hrůzný čin se stal inspirací pro Máj. Stejně jako povídačky o místních loupežnících. Ti byli předobrazem pro Viléma, strašného lesů pána. Nad zdejším Velkým rybníkem se tyčí několik skal. Jedna z nich dostala jméno po Jarmile – další hrdince básně. Tady se smyšlení milenci potkávali, tady se dívka ze žalu vrhla do vln rybníka. Tomu se od konce 19. století říká Máchovo jezero.
  • Zdatný chodec má v Česku stezku. Červeně značená trasa začíná u Mělníka a končí v Doksech. Cestou potkáte například hrady Kokořín, Housku, zříceninu Nedamy, řadu jeskyní či skalní útvary zvané Pokličky. Se všemi odbočkami k hradům při putování urazíte necelých 50 kilometrů. Mácha by cestu zvládl za den!

* Reportáž o cestě z Prahy do Litoměřic vznikla na jaře 2024 a vyšla v magazínu Metro. Na metro.cz doputovala nyní.

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Od pátku 1. května se otevírá cestujícím nové schodiště ve stanici metra Muzeum na Václavském náměstí s eskalátorem. Dojde tak ke zlepšení přístupu do stanice metra i na Václavské náměstí. V neděli...

