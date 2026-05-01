Je brzké ráno – osmý máj – ranní máj – je startu čas. Stojím na Petříně u sochy Karla Hynka Máchy. Právě začíná má jednodenní pouť. Cílem jsou Litoměřice. V mém rodném městě skončila i cesta romantického básníka. Ať mi výprava utíká, budu ji sdílet na sociálních sítích. Jednou za hodinu zveřejním video s výkladem o Máchovi a zároveň dám světu vědět, kde už jsem.
Internetová mapa mě klame, že cíl je jen 65 kilometrů daleko. Lžu i sám sobě, když doufám, že do cíle dorazím za 11 hodin. Mimochodem, i Mácha začal svoji životní cestu právě tady. Kousek od Petřína se totiž narodil. Bylo to 16. listopadu 1810, pokřtěný byl jako Ignác. Když mu ale začaly vycházet básně, jméno si počeštil na Hynek a podle obrozenské módy ho doplnil o Karel. Ten malostranský dům s hokynářstvím a hospůdkou už nestojí. Místo něj je tu novorenesanční budova. Básníka připomíná jen pamětní deska. Na té je však chyba. Píše se na ní, že se Mácha narodil 15. listopadu.
Legenda položila květinu mezi vraky. Terénnímu Fordu to v Prasečáku slušelo
Jdu si pro tebe, princezno!
Plný sil pospíchám. Z Malé Strany vystoupám na Hradčany, z Bubenče pochoduji do Stromovky a z Troji pěkným tempem šest kilometrů za hodinu šlapu podél Vltavy po cyklostezce do Klecan. Kromě cyklistů mě předhání i Labská princezna. Je to krásná náhoda. Stometrová kolesová loď pluje také do Litoměřic.
Mám za sebou necelých 10 000 kroků. Zatím cesta utíká jedna báseň (mrk, mrk). Na litoměřickou Mostnou horu je to ale ještě zhruba 58 kilometrů. Cíl mám právě tam, protože tu stojí úplně stejný Mácha, jaký je na Petříně. Když to trochu přeženu, dá se říct, že dvě stejné sochy existují kvůli hamižnosti lidu pražského. U příležitosti stého výročí Máchova narození se rozhodl spolek Svatobor postavit v Litoměřicích pomník. Povedená skica ale změnila plány a spolek se rozhodl pomník ponechat v Praze. Do Litoměřic se identická socha od Josefa Václava Myslbeka dostala až přibližně za sto let. Kopie vznikla díky sbírce a také tomu, že sádrový model díla je dodnes uložen v Národní galerii.
V Klecanech opouštím Vltavu, cestou přes obec šetřím kroky. Musím ale do kopce. Už podruhé dnes měním triko. Mám s sebou tři. V šestnácti stupních nechci prochladnout. Pouť je trochu i závodem, a proto jsou součástí mé výbavy běžecké boty, náplasti na puchýře a svačina na celý den. Jsem odhodlaný dojít k bronzové postavě na Mostné hoře. Mladík v plášti a s šeříkem v ruce úplně Máchu nepřipomíná. Student práv a romantický básník měl totiž husté vousy. Traduje se, že malý Ignác pomáhal ve zvonici v Petrské čtvrti. Kvůli klukovině ošklivě upadl z výšky a poranil si obličej. Za jizvu se styděl a v dospělosti ji skrýval pod plnovousem, který rozhodně na začátku 19. století v módě nebyl. Jiný zdroj mluví o jizvě nad pravým okem.
Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii
Dvacet pět tisíc kroků slavím rozpustnou kávou v kiosku Na Dole, už jsem opět u Vltavy. Výhled na řeku a přívoz do Libčic si neužívám dlouho. Chvátám. Opouštím cyklostezku a poprvé dnes dupu po silničním asfaltu. Zkratka přes průmyslovou část Kralup nad Vltavou je škaredá skoro jako temné části Máchova Máje. Místo romantických hradů se tu do nebe tyčí komíny kralupských chemických závodů.
Cestu si krátím už pátým storíčkem na svých sociálních sítích. Ještě se ve videu vracím ke vzhledu básníka. Postavu, která žila před 200 lety, známe z učebnic. Opravdu je ale ten vousatý hipster Mácha? Je to složitější. Pokud chcete vidět, jak básník nejspíš vypadal, musíte k Turnovu. Koluje totiž pověst, že básník stál jako model malíři Františku Maškovi, který namaloval na Valdštejně svatého Jana Křtitele. Vousatý prorok má na fresce nos trochu doleva. Stejně jako Mácha. Údajně to byl další z následků pádu ze zvonice.
Leo Express ukázal nové Talgo. Je v něm víc místa mezi sedačkami, tichý oddíl i bistrovůz
Po rychlém obědě ve Veltrusech tentokrát volím o fous delší cestu. (A to mám před sebou ještě skoro 35 kilometrů!) Procházku po nádherném jezovém mostě v Miřejovicích si ale nenechám ujít. Do Nové Vsi dorážím zhruba o hodinu a půl později, než bylo v plánu. Za obcí volím polňačku, chci se vyhnout provozu. Je to chyba. Nerovný povrch zpomaluje tempo. Po zarostlé cestě kopírující dálnici D8 se mi nejde hezky a hluk z aut mi hučí do hlavy. Krizi zaháním ibalginem a energeťákem, nudu zase dalším videem na sociálních sítích. Z mého putování se stala zábava pro přátele. Chodí mi povzbudivé zprávy od lidí, které jsem roky neviděl. Zatímco drink mi vlil energii do těla, srdíčka mi masírují ego. Tuhle cestu nesmím vzdát.
Putuji po stopách zdatného chodce. Mácha rád cestoval. Jako chudý student práv většinou pěšky. Padesát kilometrů denně pro něj nebyla výzva. Jedno z jeho putování vedlo třeba do Itálie. Cesty si také pečlivě plánoval. Mám na kontě 50 000 kroků a cíl je stále v nedohlednu. Respektive na dalekém obzoru, kde se tyčí České středohoří. Vlevo mávám Řípu, vpravo zase v dálce stojí dvě věže Hazmburku. Ten Mácha viděl z oken svého litoměřického bytečku. Výhled z něj miloval, stejně jako hrady a zříceniny.
Temná zákoutí s geniem loci byla v romantismu v módě. Básník si pečlivě zaznamenával místa, která navštívil. Jeho zápisník s názvem Hrady spatřené obsahuje na 90 hradů a zřícenin. Záznamy jsou opatřeny kresbou. Míjím odbočku do Roudnice na Labem a začínám mít na Máchu vztek. Právník, básník, cestoval, kreslíř a herec v ochotnickém divadle měl nějak moc talentů. Blbou náladu zhoršuje i hrozná cesta. Sedm kilometrů po krajnici rušné silnice si bere svou daň. Hynku, Viléme, achilovko!
V Dušníkách prchám ze silnice. Podél Ohře je to sice do Doksan o něco dál, ale půjdu stínem a po měkčím povrchu. Navíc procházím pod další zajímavostí. D8 zde vede po druhém nejdelším mostě v Česku. V jeho stínu parkuje starší fabie, opřeni o ni se k sobě zrovna tulí dva mladí milenci. Však je lásky čas.
To já jsem naopak z cesty už docela skleslý. Podobně jako byl Mácha v roce 1836. Právě vydaný Máj totiž není žádný banger. Josef Kajetán Tyl Máchovi vytkl, že v textu chybí národní apel. A kritiků je daleko víc. Čas však ukáže, že se všichni pletli. Máj je dodnes nejvydávanější českou knihou.
Z Prahy do srdce Českého krasu bez auta. Nový turistický autobus pojede i na hůře dostupná místa
Úspěchu se Mácha nedožil. Jeho životní cesta skončila v Litoměřicích na podzim zmiňovaného roku 1836. Sem Mácha prchl z Prahy. Neúspěch Máje a pře jeho matky s těhotnou snoubenkou ho štvaly. Práce právnického koncipienta u soutoku Ohře a Labe zněla jako fajn řešení. V Litoměřicích nakonec ale strávil jen zhruba dva měsíce.
Jeho poslední dny vezmu hopem. V neděli 23. října Mácha z Radobýlu, kde upravuje jednu z básní, vidí požár a běží městu na pomoc. V té době už má podlomené zdraví. Při obětavém hašení pije vodu. Ta je nejspíš z kanálu. Na cholerinu, mírnější formu cholery, umírá 6. listopadu. Pohřeb má v den, kdy měl mít svatbu.
Čtyřmi směry z Prahy: 8 tipů pro milovníky výletů, kam vyrazit vlakem za méně než 100 korun
Zpět k mé pouti. Z Bohušovic nad Ohří vidím Litoměřice. Tady už to dobře znám. Stejně jako v Terezíně. Už jen přejít Tyršův most a jsem doma. Mé rodné město si na uvítanou připravilo parádní podívanou. Už se smráká. Labská princezna kotví ve stínu Českého středohoří. Jen kousek od Máchovy světničky. Na dosah je i potemnělý Radobýl. Z přístaviště je to chvilka i ke hřbitovu. Tady Mácha míval hrob. Jeho ostatky tu ležely ale jen zhruba sto let. Když Němci zabrali Sudety, národní bard byl tajně převezen do Prahy. Na Vyšehradě odpočívá pod náhrobkem se zvoláním Daleká cesta má, marné volání. Jeho druhý pohřeb byla velkolepá událost. Na manifestaci proti okupaci přišlo deset tisíc lidí. Smuteční ceremonii díky rozhlasu sledoval celý národ.
To mé vysílání je skromnější. Storíčko z cíle si pouští něco málo přes 70 diváků. Byl pozdní večer – osmý máj – večerní máj – byl poutí čas a já Máchovu sochu vidím zas. Trvalo mi to skoro 13 hodin. Nakonec jsem ušel 75 kilometrů. Krokoměr na hodinách se blíží k 90 000. Daleká byla cesta má.
* Reportáž o cestě z Prahy do Litoměřic vznikla na jaře 2024 a vyšla v magazínu Metro. Na metro.cz doputovala nyní.