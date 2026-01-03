Hypotéka v roce 2026. Podle čeho ji vybírat a co všechno může rozhodnutí ovlivnit

Autor:
  11:19
Rok 2026 přináší na hypoteční trh větší důraz na individuální situaci klienta a dlouhodobou udržitelnost financování.
Výběr hypotéky se stává komplexním rozhodnutím, které vyžaduje širší pohled než...

Výběr hypotéky se stává komplexním rozhodnutím, které vyžaduje širší pohled než dříve. | foto: RBB

Výběr hypotéky se stává komplexním rozhodnutím, které vyžaduje širší pohled než...
Výběr hypotéky se stává komplexním rozhodnutím, které vyžaduje širší pohled než...
Výběr hypotéky se stává komplexním rozhodnutím, které vyžaduje širší pohled než...
Výběr hypotéky se stává komplexním rozhodnutím, které vyžaduje širší pohled než...
5 fotografií

Po letech, kdy rozhodovalo především srovnání úrokových sazeb, se do popředí dostávají další faktory – flexibilita splácení, stabilita příjmů, energetická náročnost nemovitosti nebo schopnost reagovat na změny v životě domácnosti. Výběr hypotéky se tak stává komplexním rozhodnutím, které vyžaduje širší pohled než dříve.

1. Úroková sazba už nebude jediným měřítkem výhodnosti

V roce 2026 se bude stále častěji ukazovat, že stejná úroková sazba ještě neznamená stejnou hypotéku. Rozdíly se budou skrývat v poplatcích, podmínkách předčasného splacení nebo v tom, jak banka reaguje na změnu životní situace klienta. Spotřebitelé by proto měli sledovat především celkové náklady úvěru, nikoli jen číslo uvedené v reklamě.

Výběr hypotéky se stává komplexním rozhodnutím, které vyžaduje širší pohled než dříve.

2. Fixace, volba mezi jistotou a flexibilitou

„Krátké fixace už nebudou automaticky považovány za nejlepší řešení, jak tomu bylo v minulých letech. Pro řadu domácností bude v roce 2026 důležitější stabilita splátky a předvídatelnost výdajů než sázka na rychlý pokles sazeb. Správná délka fixace by měla vycházet z osobních plánů a finanční situace, nikoli z momentální nálady na trhu,“ říká Pavel Janeček z Royal Bridge Partners.

3. Vlastní úspory výrazně ovlivní cenu hypotéky

Čím více vlastních peněz klient do nákupu nemovitosti vloží, tím lepší podmínky může v roce 2026 získat. Vyšší podíl vlastních zdrojů sníží riziko pro banku a často se promítne do nižší úrokové sazby i mírnějších smluvních podmínek. Pro mnoho domácností tak bude klíčové zvážit, zda se nevyplatí s hypotékou ještě chvíli počkat a našetřit.

4. Banky se budou dívat nejen na výši, ale i na kvalitu příjmů

Pro schválení hypotéky už nebude rozhodující jen splnění minimálního příjmu. Banky budou v roce 2026 stále více hodnotit stabilitu zaměstnání, délku příjmové historie i obor, ve kterém klient pracuje nebo podniká. Lidé s nepravidelnými příjmy či OSVČ tak budou muset počítat s přísnějším posuzováním a někdy i s vyšší cenou úvěru.

Výběr hypotéky se stává komplexním rozhodnutím, které vyžaduje širší pohled než dříve.

5. Délka splatnosti může klamat nízkou splátkou

„Delší splatnost sice sníží měsíční zatížení rozpočtu, ale zároveň výrazně zvýší celkovou částku, kterou domácnost za hypotéku zaplatí. V roce 2026 bude běžné sjednávat úvěry téměř na maximální možnou dobu, což s sebou ponese vyšší riziko do budoucna. Spotřebitelé by proto měli zvažovat nejen to, co zvládnou dnes, ale i v delším horizontu,“ říká Pavel Janeček.

6. Flexibilita splácení se stane důležitým rozdílem mezi nabídkami

Možnost mimořádných splátek bez sankcí bude v roce 2026 patřit k nejdůležitějším parametrům hypotéky. Pokud se domácnosti zvýší příjem nebo získají jednorázové peníze, flexibilní smlouva umožní rychle snížit dluh. Právě tato vlastnost může v dlouhodobém pohledu rozhodnout o skutečné výhodnosti úvěru.

7. Energetická náročnost nemovitosti bude hrát stále větší roli

„Energeticky úsporné bydlení znamená nižší provozní náklady a menší tlak na rodinný rozpočet. Banky budou tento faktor v roce 2026 vnímat stále citlivěji a v některých případech ho zohlední i při nastavování podmínek hypotéky. Nejde tak jen o ekologii, ale o celkovou finanční udržitelnost bydlení,“ říká Pavel Bursa ze společnosti Resacs.

Výběr hypotéky se stává komplexním rozhodnutím, které vyžaduje širší pohled než dříve.

8. Pojištění k hypotéce bude potřeba posuzovat detailněji

Pojištění schopnosti splácet bude bankami nadále doporučováno nebo vyžadováno, ale jeho skutečný přínos se bude lišit případ od případu. V roce 2026 už nebude stačit dívat se jen na cenu – klíčové budou výluky, rozsah krytí a situace, kdy pojištění skutečně plní. Informovaný výběr může domácnosti ochránit v krizové chvíli.

9. Finanční rezerva zůstane základním předpokladem bezpečné hypotéky

Ani dobře nastavená hypotéka nebude fungovat bez dostatečné rezervy. Výpadek příjmů, nemoc nebo nečekané výdaje mohou rychle narušit schopnost splácet. V roce 2026 bude stále platit, že hypotéka bez rezervy představuje zbytečné riziko.

10. Hypotéka jako dlouhodobý proces, ne jednorázové rozhodnutí

„Hypotéka nebude v roce 2026 vnímána jako produkt, který se vybere jednou a dál se neřeší. Mění se trh, osobní příjmy i životní situace, a tomu je potřeba úvěr průběžně přizpůsobovat. Aktivní přístup ke správě hypotéky může v dlouhodobém horizontu znamenat výraznou úsporu i menší stres,“ dodává Janeček.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986

Ivan Pilip ve filmu Chobotnice z II. patra (druhý zprava v modré košili).

V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu Prodloužený čas. Tentokrát jsme v „pohádce“ z Prahy objevili známou tvář.

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v blízkosti nemocnic, sociálních zařízení nebo například veterinárních ordinací a pražské zoo.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka Hawkins. Kultovní seriál Stranger Things z dílny Netflixu míří ke svému velkolepému finále. Závěrečný osmý...

Svátky v roce 2026: Přehled dnů volna, prodloužených víkendů a zavřených obchodů

Pražský orloj

V České republice slavíme sedm státních svátků, které připomínají důležité tradice i zvraty v historii státu. Jejich podobu i další dny pracovního klidu stanovuje zákon. Na které dny v roce 2026...

Kuřim letos slaví 800 let od první písemné zmínky, oslavy budou mít tři vrcholy

ilustrační snímek

Oslavy 800 let od první písemné zmínky budou letos provázet obyvatele Kuřimi na Brněnsku celým rokem. První akce se uskuteční už 11. ledna a oslavy budou mít...

3. ledna 2026  11:54,  aktualizováno  11:54

Plzeň začne v půlce roku stavět víceúčelovou sportovní halu asi za půl miliardy

ilustrační snímek

Plzeň začne letos v polovině roku stavět víceúčelovou sportovní halu zhruba za půl miliardy korun. Vznikne do dvou let vedle kampusu Západočeské univerzity v...

3. ledna 2026  11:40,  aktualizováno  11:40

Opavská kulturní organizace hledá svědky poválečného vysídlení Němců

ilustrační snímek

Opavská kulturní organizace (OKO) hledá svědky poválečného vysídlení Němců z regionu. Na základě svědectví a nalezených dobových fotografií chystá výstavy,...

3. ledna 2026  11:29,  aktualizováno  11:29

Návštěvnost pěti státních památek v hradeckém kraji klesla o 4,76 procenta

ilustrační snímek

Návštěvnost pěti památek v Královéhradeckém kraji ve správě pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ) na Sychrově v roce 2025 meziročně klesla o 4,76...

3. ledna 2026  11:20,  aktualizováno  11:20

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ceny 2026: Lidé v kraji zaplatí více za vodu i teplo, poplatky nezdražují

Před dvaceti lety prošla 21. budova v baťovském areálu, která je nejvyšší ve...

Obyvatele Zlínského kraje čeká v letošním roce mírné, maximálně pětiprocentní zdražení vody a tepla. Poplatky zůstávají na cenách minulého roku. Nejvíce si za teplo připlatí obyvatelé Vsetína.

3. ledna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Basketbal na vozíku hraje profesionálně a říká: V Itálii na zápasy létáme

Hendikepovaný sportovec Jan Herman ze Strakonic. (2. ledna 2026)

Jan Herman začínal po nehodě s florbalem a basketbalem na vozíku v Českých Budějovicích. Zároveň vystudoval práva na Západočeské univerzitě v Plzni, kde byl prvním studentem na vozíku, ale odmítl...

3. ledna 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Policie na Ústecku varuje před falešnými bankovkami v hodnotě 100 eur

Policie na Ăšstecku varuje pĹ™ed faleĹˇnĂ˝mi bankovkami v hodnotÄ› 100 eur

Před falešnými bankovkami v hodnotě 100 eur varuje policie v Ústeckém kraji. V krátké době se na Ústecku objevilo v oběhu několik takových padělků. Na první...

3. ledna 2026  10:57,  aktualizováno  10:57

Novoměstská galerie přiblíží komorní výstavou práci sochaře Jakuba Flejšara

ilustrační snímek

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě chce letos na komorní výstavě představit další díla sochaře Jakuba Flejšara, jehož rozměrné figury jsou v ulicích města...

3. ledna 2026  10:45,  aktualizováno  10:45

Šťastné konce obyvatel pražské zoo. Chovatelé loni zachraňovali koně i želvy

Velké drama se odehrálo v červnu na Pražském okruhu. Hřebec Wisky při převozu...

Chovatelé z pražské zoologické zahrady loni řešili hned několik dramatických situací, při kterých šlo zvířatům, o která se starají, o život. Díky jejich duchapřítomnosti i odborným znalostem ale...

3. ledna 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

EXTERNÍ E-MAIL
Na několik minut byl na oslavu Nového roku rozsvícen plynový světlonoš od Ladislava Šalouna Věda a práce u bývalé plynárny Michle. Martin Kubík Žateckých 14,Praha 4.

vydáno 3. ledna 2026  11:51

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Praha

Praha

Na vánoční a novoroční provoz PID naváže od 5. ledna 2026 do 1. března 2026 poloprázdninový provoz .Tramvaje a autobusy pojedou podle poloprázdninových jízdních řádů. Provoz metra nebude omezen.

vydáno 3. ledna 2026  11:50

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Airbus A380-861 dopravce Emirates letící z Dubaje byl k vidění 02.01.2026 nad Sídlištěm Solidarita krátce před přistáním na Letišti Václava Havla.Stroj registrace A6-EOR byl vyroben v roce 2015.

vydáno 3. ledna 2026  11:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.