Po letech, kdy rozhodovalo především srovnání úrokových sazeb, se do popředí dostávají další faktory – flexibilita splácení, stabilita příjmů, energetická náročnost nemovitosti nebo schopnost reagovat na změny v životě domácnosti. Výběr hypotéky se tak stává komplexním rozhodnutím, které vyžaduje širší pohled než dříve.
1. Úroková sazba už nebude jediným měřítkem výhodnosti
V roce 2026 se bude stále častěji ukazovat, že stejná úroková sazba ještě neznamená stejnou hypotéku. Rozdíly se budou skrývat v poplatcích, podmínkách předčasného splacení nebo v tom, jak banka reaguje na změnu životní situace klienta. Spotřebitelé by proto měli sledovat především celkové náklady úvěru, nikoli jen číslo uvedené v reklamě.
2. Fixace, volba mezi jistotou a flexibilitou
„Krátké fixace už nebudou automaticky považovány za nejlepší řešení, jak tomu bylo v minulých letech. Pro řadu domácností bude v roce 2026 důležitější stabilita splátky a předvídatelnost výdajů než sázka na rychlý pokles sazeb. Správná délka fixace by měla vycházet z osobních plánů a finanční situace, nikoli z momentální nálady na trhu,“ říká Pavel Janeček z Royal Bridge Partners.
3. Vlastní úspory výrazně ovlivní cenu hypotéky
Čím více vlastních peněz klient do nákupu nemovitosti vloží, tím lepší podmínky může v roce 2026 získat. Vyšší podíl vlastních zdrojů sníží riziko pro banku a často se promítne do nižší úrokové sazby i mírnějších smluvních podmínek. Pro mnoho domácností tak bude klíčové zvážit, zda se nevyplatí s hypotékou ještě chvíli počkat a našetřit.
4. Banky se budou dívat nejen na výši, ale i na kvalitu příjmů
Pro schválení hypotéky už nebude rozhodující jen splnění minimálního příjmu. Banky budou v roce 2026 stále více hodnotit stabilitu zaměstnání, délku příjmové historie i obor, ve kterém klient pracuje nebo podniká. Lidé s nepravidelnými příjmy či OSVČ tak budou muset počítat s přísnějším posuzováním a někdy i s vyšší cenou úvěru.
5. Délka splatnosti může klamat nízkou splátkou
„Delší splatnost sice sníží měsíční zatížení rozpočtu, ale zároveň výrazně zvýší celkovou částku, kterou domácnost za hypotéku zaplatí. V roce 2026 bude běžné sjednávat úvěry téměř na maximální možnou dobu, což s sebou ponese vyšší riziko do budoucna. Spotřebitelé by proto měli zvažovat nejen to, co zvládnou dnes, ale i v delším horizontu,“ říká Pavel Janeček.
6. Flexibilita splácení se stane důležitým rozdílem mezi nabídkami
Možnost mimořádných splátek bez sankcí bude v roce 2026 patřit k nejdůležitějším parametrům hypotéky. Pokud se domácnosti zvýší příjem nebo získají jednorázové peníze, flexibilní smlouva umožní rychle snížit dluh. Právě tato vlastnost může v dlouhodobém pohledu rozhodnout o skutečné výhodnosti úvěru.
7. Energetická náročnost nemovitosti bude hrát stále větší roli
„Energeticky úsporné bydlení znamená nižší provozní náklady a menší tlak na rodinný rozpočet. Banky budou tento faktor v roce 2026 vnímat stále citlivěji a v některých případech ho zohlední i při nastavování podmínek hypotéky. Nejde tak jen o ekologii, ale o celkovou finanční udržitelnost bydlení,“ říká Pavel Bursa ze společnosti Resacs.
8. Pojištění k hypotéce bude potřeba posuzovat detailněji
Pojištění schopnosti splácet bude bankami nadále doporučováno nebo vyžadováno, ale jeho skutečný přínos se bude lišit případ od případu. V roce 2026 už nebude stačit dívat se jen na cenu – klíčové budou výluky, rozsah krytí a situace, kdy pojištění skutečně plní. Informovaný výběr může domácnosti ochránit v krizové chvíli.
9. Finanční rezerva zůstane základním předpokladem bezpečné hypotéky
Ani dobře nastavená hypotéka nebude fungovat bez dostatečné rezervy. Výpadek příjmů, nemoc nebo nečekané výdaje mohou rychle narušit schopnost splácet. V roce 2026 bude stále platit, že hypotéka bez rezervy představuje zbytečné riziko.
10. Hypotéka jako dlouhodobý proces, ne jednorázové rozhodnutí
„Hypotéka nebude v roce 2026 vnímána jako produkt, který se vybere jednou a dál se neřeší. Mění se trh, osobní příjmy i životní situace, a tomu je potřeba úvěr průběžně přizpůsobovat. Aktivní přístup ke správě hypotéky může v dlouhodobém horizontu znamenat výraznou úsporu i menší stres,“ dodává Janeček.