HYROX dobývá svět fitness. Proč sportovní fenomén láká amatéry i profíky

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  18:30
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Ještě před pár lety o něm mimo úzkou sportovní komunitu skoro nikdo neslyšel. Nyní se na závody registrují desítky tisíc lidí po celém světě, sociální sítě zaplavují videa s tlačením saní, angličáky a běháním na hraně sil a fitness centra budují speciální tréninkové zóny. Jmenuje se HYROX a z nenápadného německého projektu se během několika let stal jeden z nejrychleji rostoucích sportovních fenoménů současnosti. Důvod jeho úspěchu je přitom překvapivě jednoduchý.
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Na fotografii je vidět Sled Pull, který je třetí disciplínou a přichází po 3. kilometru běhu a náročném tlaku saní (Sled Push). V oficiálním závodě musíte překonat celkovou vzdálenost 50 metrů, která je rozdělena na čtyři úseky po 12,5 metru. | foto: FORM FACTORY

HYROX není ani klasický běžecký závod, ani čistě silová soutěž. Spojuje obojí do formátu, který je srozumitelný, měřitelný a zároveň dostupný široké veřejnosti. A právě to z něj dělá disciplínu, která láká profesionální sportovce i úplné amatéry.

tady je vidět přehledně, jak závod probíhá

K tisícům hobby sportovců

Že nejde o krátkodobý fitness trend, ukazuje i rostoucí počet známých sportovních osobností, které HYROXu propadly. Mezi českými závodnicemi na sebe výrazně upozornila například Lucie Neumannová, dcera olympijské vítězky Kateřiny Neumannové. Ta v posledních letech sbírá úspěchy v běžeckých i hybridních disciplínách a patří mezi výraznější tváře nastupující generace českého vytrvalostního sportu. Její výsledky dobře ilustrují, proč si HYROX získává tolik příznivců. Nestačí v něm být pouze silný nebo pouze vytrvalý. Rozhoduje schopnost kombinovat obojí a zvládat vysokou intenzitu po celou dobu závodu.

Co je HYROX?

  • Závod se skládá z osmi kilometrů běhu. Po každém kilometru následuje jedna funkční disciplína. Celkem tedy závodníci absolvují osm běžeckých úseků a osm workoutových stanovišť: 1 000 metrů na SkiErgu, tlačení saní (Sled Push), tahání saní (Sled Pull), Burpee Broad Jumps, 1 000 metrů na veslařském trenažeru, Farmers Carry, výpady se sandbagem a Wall Balls.
  • Takhle to možná nevypadá dramaticky. V praxi jde o více než hodinu intenzivní práce bez možnosti výrazněji zpomalit. Kombinace běhu a funkčního tréninku vytváří zátěž, kterou nelze ošidit. Každá slabina se projeví.

Co ale stojí za obrovským růstem HYROXu? Podle Michala Nutila z východočeského FUBO Gymu především jeho dostupnost. „Myslím si, že HYROX si získal obrovskou popularitu hlavně díky své dostupnosti. Ve srovnání třeba s CrossFitem není technicky tolik náročný, takže se do něj může zapojit prakticky kdokoliv, i člověk, který nikdy závodně nesportoval. Disciplíny v závodu jsou postavené na přirozeném pohybu, běhu a funkčním tréninku, takže vstup do tohoto sportu je mnohem jednodušší,“ říká. Podle něj navíc HYROX výrazně těží z celosvětového boomu běhání. „Přecházejí do něj běžci, triatlonisté, lidé z CrossFitu, ale zároveň i běžná populace, která si chce zlepšit kondici a mít nějaký sportovní cíl,“ dodává. Právě jednoduchost pravidel je jedním z důvodů, proč se HYROXu někdy přezdívá maraton fitness světa. Každý závod vypadá stejně. Každý absolvuje totožnou trať. Výsledky jsou proto snadno porovnatelné napříč zeměmi i kontinenty.

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Fitness už není jen o vzhledu

Rostoucí zájem o HYROX zároveň ukazuje širší změnu ve fitness světě. Zatímco ještě před několika lety dominovala kultura zaměřená na vzhled a estetiku těla, nyní stále více lidí hledá výkon, energii a konkrétní cíle. Právě na tento posun reaguje i síť fitness center Form Factory, která letos začala otevírat první specializované HYROX zóny a lekce v Praze a Ostravě. „Nejde jen o další fitness lekci. HYROX je fenomén, který propojuje funkční trénink, komunitu a jasně měřitelný progres. Lidé stále více hledají smysluplný pohyb, energii a cíl. A právě to HYROX nabízí,“ říká Veronika Štábová z Form Factory.

Ve východních Čechách můžete na HYROX trénovat například ve FUBO Gymu v Pardubicích či Hradci Králové.

Centra sází na výkon

Na českém trhu tak vznikají první specializovaná centra zaměřená přímo na HYROX. Vedle Form Factory sází na tento trend také český fitness brand Next.Move. Ve své pobočce v pražském Churchillu otevřel licencované HYROX centrum a nabízí strukturovanou přípravu na závody. „HYROX je disciplína, v níž sami aktivně soutěžíme. Do klubů přinášíme koncepty, kterými sami žijeme,“ říká investor projektu Jozef Janov.

Trend se ale neomezuje pouze na Prahu. Rostoucí zájem o tuto disciplínu se promítá i do regionů. Například pardubický FUBO Gym No.2 se stal oficiálním HYROX Training Clubem pro východní Čechy a nabízí tréninky na kompletním vybavení, které závodníci znají přímo ze závodů.

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Podle Michala Nutila přitom nováčci často podceňují jednu zásadní věc. „Nejtěžší je pochopit, že HYROX je primárně běžecký sport. Hodně lidí začne hned naplno trénovat jednotlivé disciplíny, protože právě ty vypadají atraktivně na sociálních sítích. Jenže základem je aerobní kapacita a pravidelný běh,“ uzavírá pro Metro.

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