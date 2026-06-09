HYROX není ani klasický běžecký závod, ani čistě silová soutěž. Spojuje obojí do formátu, který je srozumitelný, měřitelný a zároveň dostupný široké veřejnosti. A právě to z něj dělá disciplínu, která láká profesionální sportovce i úplné amatéry.
K tisícům hobby sportovců
Že nejde o krátkodobý fitness trend, ukazuje i rostoucí počet známých sportovních osobností, které HYROXu propadly. Mezi českými závodnicemi na sebe výrazně upozornila například Lucie Neumannová, dcera olympijské vítězky Kateřiny Neumannové. Ta v posledních letech sbírá úspěchy v běžeckých i hybridních disciplínách a patří mezi výraznější tváře nastupující generace českého vytrvalostního sportu. Její výsledky dobře ilustrují, proč si HYROX získává tolik příznivců. Nestačí v něm být pouze silný nebo pouze vytrvalý. Rozhoduje schopnost kombinovat obojí a zvládat vysokou intenzitu po celou dobu závodu.
Co je HYROX?
Co ale stojí za obrovským růstem HYROXu? Podle Michala Nutila z východočeského FUBO Gymu především jeho dostupnost. „Myslím si, že HYROX si získal obrovskou popularitu hlavně díky své dostupnosti. Ve srovnání třeba s CrossFitem není technicky tolik náročný, takže se do něj může zapojit prakticky kdokoliv, i člověk, který nikdy závodně nesportoval. Disciplíny v závodu jsou postavené na přirozeném pohybu, běhu a funkčním tréninku, takže vstup do tohoto sportu je mnohem jednodušší,“ říká. Podle něj navíc HYROX výrazně těží z celosvětového boomu běhání. „Přecházejí do něj běžci, triatlonisté, lidé z CrossFitu, ale zároveň i běžná populace, která si chce zlepšit kondici a mít nějaký sportovní cíl,“ dodává. Právě jednoduchost pravidel je jedním z důvodů, proč se HYROXu někdy přezdívá maraton fitness světa. Každý závod vypadá stejně. Každý absolvuje totožnou trať. Výsledky jsou proto snadno porovnatelné napříč zeměmi i kontinenty.
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Fitness už není jen o vzhledu
Rostoucí zájem o HYROX zároveň ukazuje širší změnu ve fitness světě. Zatímco ještě před několika lety dominovala kultura zaměřená na vzhled a estetiku těla, nyní stále více lidí hledá výkon, energii a konkrétní cíle. Právě na tento posun reaguje i síť fitness center Form Factory, která letos začala otevírat první specializované HYROX zóny a lekce v Praze a Ostravě. „Nejde jen o další fitness lekci. HYROX je fenomén, který propojuje funkční trénink, komunitu a jasně měřitelný progres. Lidé stále více hledají smysluplný pohyb, energii a cíl. A právě to HYROX nabízí,“ říká Veronika Štábová z Form Factory.
Centra sází na výkon
Na českém trhu tak vznikají první specializovaná centra zaměřená přímo na HYROX. Vedle Form Factory sází na tento trend také český fitness brand Next.Move. Ve své pobočce v pražském Churchillu otevřel licencované HYROX centrum a nabízí strukturovanou přípravu na závody. „HYROX je disciplína, v níž sami aktivně soutěžíme. Do klubů přinášíme koncepty, kterými sami žijeme,“ říká investor projektu Jozef Janov.
Trend se ale neomezuje pouze na Prahu. Rostoucí zájem o tuto disciplínu se promítá i do regionů. Například pardubický FUBO Gym No.2 se stal oficiálním HYROX Training Clubem pro východní Čechy a nabízí tréninky na kompletním vybavení, které závodníci znají přímo ze závodů.
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Podle Michala Nutila přitom nováčci často podceňují jednu zásadní věc. „Nejtěžší je pochopit, že HYROX je primárně běžecký sport. Hodně lidí začne hned naplno trénovat jednotlivé disciplíny, protože právě ty vypadají atraktivně na sociálních sítích. Jenže základem je aerobní kapacita a pravidelný běh,“ uzavírá pro Metro.