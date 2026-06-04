Největší silnou stránkou je ale interiér. Santa Fe patří v rámci své třídy k nejprostornějším SUV, a to nejen v první a druhé řadě, ale i v nouzové třetí řadě sedadel. Recenze dlouhodobě chválí hlavně šířku kabiny, variabilitu a chytré detaily od obřího úložného prostoru přes posuvné uspořádání až po celkový pocit „vzdušného obýváku na kolech“.
Moderní technologie a hybridní pohon
pro každodenní provoz
Uvnitř působí Santa Fe moderně a technologicky vyspěle, přitom zůstává praktické. Ovládání je zaměřené na každodenní použitelnost a ergonomii, což potvrzují i zahraniční testy, které vyzdvihují dobrý kompromis mezi digitální výbavou a fyzickými ovladači. Pod kapotou pracuje hybridní systém 1.6 T-GDI, který kombinuje přeplňovaný čtyřválec s elektromotorem. Výkon není prioritou sportovního SUV, ale plynulost a efektivita ano. V reálných situacích se pohon chová kultivovaně, bez výrazných prodlev a s příjemně hladkým nástupem výkonu.
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Jak jezdí Hyundai Santa Fe? Komfort má přednost před sportovností
Hranáče jsme vytáhli na okresky Vysočiny. Jízda byla klidná, podvozek spíše měkčí a auto cílí na rodiny nebo řidiče, kteří chtějí velké SUV bez zbytečné tvrdosti.
Spotřeba Hyundai Santa Fe: Hybrid umí jezdit úsporně
Průměrnou spotřebu jsme měli na hranici sedmi litrů na 100 km. Ve městě se díky hybridnímu pohonu dokáže pohybovat i kolem 5,5 až 6,5 litru, zatímco na dálnici obvykle stoupá k osmi až devíti, přece jen je to kus auta.
Nevýhody Hyundai Santa Fe: Převodovka i výhled dozadu mají své limity
Ale auto není jen o samé chvále – při pročítání zahraničních testů jsme narazili na kritiku ohledně lehce škubavé převodovky v nízkých rychlostech. Některým lidem také vadí horší výhled dozadu kvůli robustnímu designu a vyšším sloupkům karoserie. Občas se zmiňuje i vyšší hlučnost ve vyšších rychlostech a spíš nouzové využití třetí řady sedadel.
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Hyundai Santa Fe nabízí prostor, komfort a moderní hybridní techniku
Celkově ale Santa Fe působí jako auto, které si na nic nehraje – nabízí hodně prostoru, vysoký komfort a moderní hybridní techniku v balení, které je možná kontroverzní, ale funkční. A v tom je jeho síla.
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