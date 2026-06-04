Hyundai Santa Fe: Hranaté SUV s obřím prostorem a klidným hybridem

Petr Holeček
Petr Holeček
  10:00
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Nová generace Hyundai Santa Fe je ten typ auta, který chce být víc než jen dopravním prostředkem. Už na první pohled zaujme hranatým, až offroadovým designem, který lze s přivřenýma očima přirovnat k luxusním SUV typu Land Rover Defender. Ne každému sedne, ale jedno se mu upřít nedá – na silnici ho nepřehlédnete.
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Nové Hyundai Santa Fe | foto: Metro.cz

Největší silnou stránkou je ale interiér. Santa Fe patří v rámci své třídy k nejprostornějším SUV, a to nejen v první a druhé řadě, ale i v nouzové třetí řadě sedadel. Recenze dlouhodobě chválí hlavně šířku kabiny, variabilitu a chytré detaily od obřího úložného prostoru přes posuvné uspořádání až po celkový pocit „vzdušného obýváku na kolech“.

Moderní technologie a hybridní pohon
pro každodenní provoz

Uvnitř působí Santa Fe moderně a technologicky vyspěle, přitom zůstává praktické. Ovládání je zaměřené na každodenní použitelnost a ergonomii, což potvrzují i zahraniční testy, které vyzdvihují dobrý kompromis mezi digitální výbavou a fyzickými ovladači. Pod kapotou pracuje hybridní systém 1.6 T-GDI, který kombinuje přeplňovaný čtyřválec s elektromotorem. Výkon není prioritou sportovního SUV, ale plynulost a efektivita ano. V reálných situacích se pohon chová kultivovaně, bez výrazných prodlev a s příjemně hladkým nástupem výkonu.

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Jak jezdí Hyundai Santa Fe? Komfort má přednost před sportovností

Hranáče jsme vytáhli na okresky Vysočiny. Jízda byla klidná, podvozek spíše měkčí a auto cílí na rodiny nebo řidiče, kteří chtějí velké SUV bez zbytečné tvrdosti.

Spotřeba Hyundai Santa Fe: Hybrid umí jezdit úsporně

Průměrnou spotřebu jsme měli na hranici sedmi litrů na 100 km. Ve městě se díky hybridnímu pohonu dokáže pohybovat i kolem 5,5 až 6,5 litru, zatímco na dálnici obvykle stoupá k osmi až devíti, přece jen je to kus auta.

Nevýhody Hyundai Santa Fe: Převodovka i výhled dozadu mají své limity

Ale auto není jen o samé chvále – při pročítání zahraničních testů jsme narazili na kritiku ohledně lehce škubavé převodovky v nízkých rychlostech. Některým lidem také vadí horší výhled dozadu kvůli robustnímu designu a vyšším sloupkům karoserie. Občas se zmiňuje i vyšší hlučnost ve vyšších rychlostech a spíš nouzové využití třetí řady sedadel.

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Hyundai Santa Fe nabízí prostor, komfort a moderní hybridní techniku

Celkově ale Santa Fe působí jako auto, které si na nic nehraje – nabízí hodně prostoru, vysoký komfort a moderní hybridní techniku v balení, které je možná kontroverzní, ale funkční. A v tom je jeho síla.

Evropou v Pagani

  • Italský supersport Pagani Utopia Roadster absolvoval více než 1 500 kilometrů dlouhou cestu napříč Evropou s technologií Pirelli Cyber Tyre, která mění pneumatiku z pasivního prvku v aktivní senzor. Trasa vedla z Modeny přes Bosch Engineering u Stuttgartu až do sídla Pirelli v Miláně a symbolicky propojila tři klíčové technologické partnery projektu.
  • Cyber Tyre v reálném čase sbírá data o stavu pneumatik a vozovky a komunikuje s elektronickými systémy vozu, čímž zvyšuje bezpečnost i výkon. Projekt ukazuje směr vývoje k propojeným autům.
Evropou v Pagani
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