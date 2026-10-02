„I am Jane Doe.“ Ženy na sítích masově chrání oběť znásilnění z Cornellu

Veronika Reicheltová
Veronika Reicheltová
  14:00
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Já jsem Jane Doe, říkají ženy, aby zabránily odkrytí identity znásilněné oběti v případu Cornell 7. | foto: Wikimedia CommonsMetro.cz

Hromadné znásilnění pod vlivem omamných látek a alkoholu, které se stalo před dvěma lety v USA, se opět dostává do pozornosti veřejnosti. Bývalá studentka podala žalobu na Cornellskou Univerzitu. Co víme o případu, jaká jsou obvinění a proč lidé říkají, že jsou Jane Doe?

Sociální sítě mají mnoho tváří a v současnosti ukazují zcela nový komunitní fenomén. Ženy po celém světě sdílejí příspěvky, ve kterých říkají „I am Jane Doe“ – Já jsem Jane Doe. Snaží se tím zabránit identifikaci oběti hromadného znásilnění, které se stalo v roce 2024 na Cornellově Univerzitě ve státě New York v USA.

Krycí jméno Jane Doe se ve Spojených státech používá v případech, kdy oběť není známá anebo je její identita záměrně utajovaná. Zatímco se někteří snaží odhalit, jaká je pravá identita oběti, uživatelé na internetu vyrazili do on-line boje, kterým se snaží šířit falešné údaje, které by v případě odhalení pravé Jane Doe poskytly alespoň částečnou možnost zachování anonymity.

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Co je případ Cornell 7

Označení Cornell 7 odkazuje na případ údajného zdrogování a znásilnění, které se stalo roku 2024 na Cornellově univerzitě v USA. Bývalá studentka této univerzity s krycím jménem Jane Doe ohlásila 8. listopadu 2024 univerzitní policii, že jí byla podána omamná látka a následně se stala obětí skupinového znásilnění, kterého se dopustilo nejméně sedm členů tamního studentského bratrstva Chi Phi.

Co je Cornell 7

Označení Cornell 7 odkazuje na skupinu sedmi studentů univerzitního bratrstva Chi Phi na Cornellově univerzitě, kteří čelí obvinění z hromadného znásilnění a podání omamných látek bývalé studentce v roce 2024. Číslovka „7“ v názvu vznikla v médiích a na sociálních sítích jako zkratka pro sedm podezřelých.

Univerzita reagovala veřejným prohlášením, ve kterém uvedla, že několik studentů suspendovala. Podle informací museli univerzitu opustit dva studenti, dalším byla v rámci trestu zadána esej. Na námitky, že esej není dostatečným potrestáním viníků, uvedla Cornellova univerzita, že psané texty byly jen součástí potrestání. Další podrobnosti o tom, jakým způsobem byli jednotlivci potrestáni, univerzita odmítla s odkazem na ochranu soukromí studentů sdělit.

Obnovení vyšetřování

Právě vlažná reakce instituce vyvolala pobouření veřejnosti i znovuotevření případu. Prokurátoři ve státě New York na konci září 2026 vyšetřování obnovili poté, co oběť zažalovala Cornellovu univerzitu s tím, že ji dostatečně neochránila. Prokurátor okresu Tompkins Matthew Van Houten v pondělí 28. září 2026 oznámil, že jeho úřad předloží důkazy soudní porotě (grand jury).

36Žena v občanskoprávní žalobě podané 16. září uvádí, že se v říjnu 2024 stala obětí sexuálního napadení v rezidenci bratrstva Chi Phi v kampusu Cornellovy univerzity. Před činem čelila nátlaku, aby šňupala ketamin, kouřila marihuanu a pila alkohol. Když pod vlivem těchto látek ztratila schopnost reagovat, sedm členů spolku ji znásilnilo.

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Reakce a hnutí „Já jsem Jane Doe“

Po dvouletém vyšetřování případu zveřejnil 26. září 2026 nezávislý studentský list The Cornell Daily Sun jména sedmi studentů, známých jako „Cornell 7“, kteří se údajně dopustili násilného činu. To vyvolalo značné reakce jak mezi celosvětovými médii, tak mezi uživateli na internetu. Na sociálních sítích či na platformě Reddit se začaly objevovat příspěvky a videa, ve kterých lidé tvrdí, že to oni jsou údajnou obětí. Poskytováním těchto zavádějících a nepravdivých informací se snaží předejít identifikaci bývalé studentky Jane Doe.

mandaruthful

I really didn’t want to get emotional making this video… but clearly I failed.
“I am Jane Doe” isn’t about pretending we know who she is. It’s about reminding her that she doesn’t have to stand alone.
She deserves privacy. She deserves peace. She deserves to heal without thousands of strangers trying to uncover her identity.
Because she could be any one of us. Our mother. Our sister. Our daughter. Our wife. Our best friend.
So if she wants to remain Jane Doe, let her.
And if standing beside her means saying “I am Jane Doe,” then I am.
#IAmJaneDoe #StandWithSurvivors #ProtectHerPrivacy #BelieveWomen #WomenSupportingWomen

30. září 2026 v 21:01, příspěvek archivován: 2. října 2026 v 11:40
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„Já jsem Jane Doe“ není o předstírání, že víme, kdo ona je. Jde o to připomenout jí, že na to nemusí být sama. Zaslouží si soukromí. Zaslouží si klid. Zaslouží si možnost se uzdravit, aniž by se tisíce cizích lidí snažily odhalit její totožnost. Protože tou ženou by mohla být kterákoli z nás. Naše matka. Naše sestra. Naše dcera. Naše manželka. Naše nejlepší kamarádka. Pokud tedy chce zůstat Jane Doe, dopřejme jí to. A pokud stát po jejím boku znamená říct „Jsem Jane Doe“, pak jí jsem,“ napsala uživatelka Amanda Ruth na Instagramu ke svému videu, ve kterém vysvětluje, proč se rozhodla podpořit toto internetové „hnutí“.

Podle CNN US odhalil případ znásilnění na Cornellově univerzitě systémové selhání v rámci systému trestního soudnictví. Tento případ znovu obrátil pozornost k problematice sexuálního násilí v univerzitním prostředí ve Spojených státech amerických.

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Kdo je Jane Doe?

Jane Doe, případně John Doe jsou zástupná jména, která se v anglicky mluvících zemích používají v případech, kdy nelze oběť identifikovat, anebo si daná osoba přeje zůstat v anonymitě.

  • Původ a historie: Označení pochází z anglického zvykového práva (poprvé doloženo již ve 14. století v Anglii), kde se jména John Doe (pro muže) a Jane Doe (pro ženy) začala používat jako fiktivní právní pseudonymy pro neznámé nebo anonymní strany v soudních procesech.
  • Moderní využití: V současnosti se v USA a dalších anglosaských zemích používá především v právním systému, zdravotnictví a policejních spisech pro označení unidentified (neidentifikovaných) těl, pacientů v bezvědomí bez dokladů nebo obětí trestných činů, jejichž identita musí zůstat ze zákona utajena.

Slyšeli jste o kauze Cornell 7?

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