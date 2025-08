Cestovní pojištění by mělo být naprostým základem každé cesty do zahraničí, a to i v případě, že jedete jen za relaxem. „Nejčastější pojistnou událostí totiž nebývají dramatické úrazy při sportu, ale například běžná střevní viróza – a ta vás může potkat prakticky kdekoli,“ upozorňuje Jiřina Ekrt Jirušková, mluvčí cestovní agentury Invia.

Základní pravidlo zní: čím exotičtější destinace, tím dražší pojištění. V zemích jako USA, Mexiko nebo Kanada mohou být náklady na lékařskou péči až desetkrát vyšší než v Evropě. To se pak logicky odráží i v ceně pojistky. Obecně platí, že pojištění do exotických oblastí, jako je Dominikánská republika, Zanzibar nebo třeba Kuba, patří k těm dražším. A to nejen kvůli vyšším nákladům na zdravotní péči, ale i kvůli tomu, že turisté jsou ošetřováni v privátních zařízeních, která účtují vyšší ceny. Nechte si poradit s výběrem pojištění přímo od odborníků, doporučují cestovky.

Často také upozorňují na pojištění pro případ krádeže. „V některých zemích se krádeže elektroniky stále častěji objevují a obzvlášť na turistických místech nejsou výjimkou. Některé cestovní pojistky zahrnují i elektroniku, ale podmínky se liší – je proto dobré si je před cestou pročíst a případně dokoupit pojištění zvlášť. V případě problémů vám pojištění může výrazně zjednodušit řešení situace i finanční ztráty,“ dodává Martin Thienel z Kalkulátor.cz.