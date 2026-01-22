I pár minut měsíčně může zachránit život. Pink October a pacientské organizace učí mladé lidi, jak včas odhalit rakovinu

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  5:00
Prevence nádorových onemocnění přestává být tématem, které by se týkalo výhradně lékařských ordinací a starších generací. Stále častěji vstupuje i do školních lavic a každodenního života mladých lidí. Nejen pražské základní a střední školy v současnosti zařazují do výuky edukační hodiny zaměřené na samovyšetření prsu a varlat, pacientské organizace spolupracují s lékaři i neziskovými iniciativami a otevřená debata o včasném odhalení rakoviny postupně bourá dřívější tabu.
Fotogalerie2

Pacientská organizace Alen | foto: ARCHIV ORGANIZACE

Přestože moderní medicína dokáže zachránit stále více pacientů, rozhodující roli v boji s rakovinou nadále hraje čas. Právě prevence a osvěta mohou znamenat rozdíl mezi úplným uzdravením a celoživotním bojem s nemocí.

Z osmdesáti na dvacet

Nádorová onemocnění provázejí lidstvo od nepaměti. Archeologové jejich výskyt potvrzují na mumiích, v zápisech z egyptských papyrusů i na některých renesančních freskách a obrazech Michelangela či Rubense. Ještě před několika desetiletími však znamenala diagnóza rakoviny ve většině případů fatální konec. Profesor Josef Koutecký, zakladatel české dětské onkologie, vzpomínal, že když s oborem začínal, umíralo mu osmdesát procent malých pacientů. Na konci jeho aktivní kariéry to bylo sotva dvacet procent. Pokrok v diagnostice, léčbě i systematické edukaci zásadně změnil prognózu tisíců nemocných.

„Zhoubných nádorů v civilizovaných zemích, a tedy i v České republice přibývá. Přestože jsou stále nejčastější ve vyšším věku, zvyšuje se jejich počet i u mladých lidí,“ upozorňuje Petra Tesařová, přednostka Ústavu radiační onkologie Fakultní nemocnice Bulovka a 1. LF UK.

Dělá nám radost, když za námi přijde pár, který má zájem naučit se techniku samovyšetření společně. Možná se to nezdá, ale třetinu nádorů prsou nebo varlat si objeví partneři navzájem, což není zanedbatelné číslo.

Nicole HerzánováINICIATIVA Pink October

Podle ní jsou nádory mladých pacientů často agresivnější a nebezpečnější. „Podmínkou naděje na úplné uzdravení je tedy jejich včasný záchyt. Všímat si změn vlastního těla a sledovat možné příznaky zhoubného nádoru a včas vyhledat lékaře může pacientovi zachránit život,“ zdůrazňuje pro Metro Tesařová.

Dokážou prodloužit život

Jednoduché samovyšetření prsu u mladých žen a varlat u mladých mužů se podle odborníků může stát běžnou součástí hygienických návyků. Význam včasného rozpoznání změn potvrzuje lékařka Tesařová i ze své každodenní praxe. „Například u karcinomu prsu platí, že malý nádor bez postižení uzlin ve stadiu I má excelentní prognózu, pacientky zcela uzdraví téměř ve sto procentech. Ale stejný nádor, který dostane čas doputovat do lymfatických uzlin, už naději na uzdravení významně snižuje,“ vysvětluje pro Metro. U pokročilých onemocnění v současnosti lékaři dokážou pacientům prodloužit život a zlepšit jeho kvalitu, úplné vyléčení však zatím možné není.

Vzájemná pomoc

Vedle lékařů sehrávají v oblasti prevence i návratu pacientů do běžného života významnou roli pacientské organizace. Jednou z nich je Alen sdružující ženy s rakovinou prsu.

Obrázek z nástěnky na oddělení Petry Absolonové, který chce upozornit, že rakovina prsu je nejčastější nádorové onemocnění u žen v České republice.

V jejích řadách jsou členky, které se s nemocí potýkaly před pětadvaceti lety, i ty, které právě dokončují chemoterapeutickou léčbu. Organizace pořádá rekondiční pobyty, společné výlety, kulturní akce, plavání, cvičení v bazénu či minigolf. Každý měsíc se ženy setkávají na schůzkách doplněných zdravotnickými přednáškami a věnují se také tvořivým aktivitám, například výrobě korálkových šperků.

Několik členek Alenu nedávno absolvovalo odborný kurz pod vedením Miroslavy Skovajsové a získalo způsobilost k edukaci samovyšetření prsu. Právě tyto vyškolené edukátorky v současnosti spolupracují například s pražskými středními školami a vedou vzdělávací hodiny pro studenty. „Pacientské organizace hrají klíčovou roli v rámci prevence maligních nádorů, protože kromě důvěryhodných informací ve srozumitelné podobě předávají mladým lidem také svou vlastní zkušenost s diagnostikou a léčbou onkologické nemoci,“ říká Tesařová. Podle ní zároveň pomáhají provázet nemocné cestou od diagnózy k uzdravení a významně ulehčují práci lékařům.

Zájem mladých roste

Systematickou práci se školami rozvíjí také iniciativa Pink October. Její koordinátorka Nicole Herzánová vysvětluje, že každoročně vyhlašují celorepublikovou Výzvu školám, která zapojuje základní i střední školy do osvětových aktivit. „Zapojení může vypadat různě. Školy pořádají besedy s odborníky, vytvářejí studentské projekty, růžové dny nebo výtvarná díla. V posledních dvou letech prodlužujeme výzvu i na listopad, věnovaný mužskému zdraví a prevenci rakoviny varlat a prostaty,“ popisuje pro Metro koordinátorka projektu.

Rozpoutal Andrej Babiš glóbusovou mánii? Zájem o tento typ zboží v Česku prudce roste

Zájem škol podle ní každoročně roste. „Vždy nás potěší, když se škola zapojí opakovaně nebo si sama pozve lékaře či pacienta, aby žákům přiblížil možnosti prevence a sdílel vlastní příběh,“ říká Herzánová a dodává, že většina mladých lidí v současnosti o samovyšetření již slyšela, problém však zůstává v praxi. „Druhá věc je, jestli se pravidelně vyšetřují nebo chodí na vyšetření. Tam už je číslo bohužel podstatně menší,“ přiznává.

Význam prevence je podle ní třeba zdůrazňovat co nejdříve. „Rakovina varlat se vyskytuje u stále mladších chlapců, už od patnácti let. Prevence přitom zabere přibližně pět minut měsíčně,“ připomíná. Jak ukazují zkušenosti lékařů i pacientů, několik minut věnovaných pravidelné kontrole vlastního těla může rozhodnout o celém dalším životě. „Rakovina patří k nejtěžším diagnózám, ale její vznik může oddálit včasná prevence,“ shrnuje Tesařová.

V době, kdy počet onkologických onemocnění narůstá, se tak prevence a edukace mladých lidí stávají jednou z nejúčinnějších zbraní moderní medicíny.

Prevence jako klíč

  • Nejčastějším zhoubným nádorem u mužů je rakovina prostaty.
  • Jde o zákeřnou chorobu, protože v počátečních stadiích se neprojevuje téměř žádnými symptomy. Klíčovou roli v léčbě hraje prevence.
  • „Karcinom prostaty je nejčastější onkologické onemocnění mužů v České republice a zároveň třetí nejčastější příčinnou úmrtí na zhoubný nádor u českých mužů,“ uvádí Česká onkologická společnost.
  • Podle odborníků pravděpodobnost onemocnění rakovinou prostaty vzrůstá s věkem. Před čtyřicátým rokem života jde jen o ojedinělé případy, mezi 40 až 50 lety je výskyt nízký, ale po padesátce se počet případů postupně zvyšuje.
  • Co se týče žen, v Česku si každý rok vyslechne diagnózu rakoviny prsu osm tisíc z nich a skoro dvěma tisícům vezme život.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si, jak je máte v malíku. Následujicí otázky prověří hlavně vaše znalosti hudební scény té doby - a to...

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...

Vraždou Františka Mrázka se budeme nadále zabývat, tvrdí policisté k případu vraždy krále českého podsvětí

Mrázkův hrob v jeho rodišti – v Českém Brodě. Za fotku získává náš čtenář...

Promlčení vraždy vládce českého podsvětí Františka Mrázka se blíží. Policie oficiálně promluvila o jeho motivu. Zřejmě v tom byl byznys.

22. ledna 2026  9:10

Pavel zahájil návštěvu Olomouckého kraje s gymnazisty, zajímal je Trump i Grónsko

Prezident Petr Pavel zahájil návštěvu Olomouckého kraje v hejčínském gymnáziu....

Prezident Petr Pavel zahájil ve čtvrtek ráno svou druhou oficiální a celkově třetí návštěvu Olomouckého kraje. Zatímco první dvě byly zaměřeny na sever regionu, nyní vyrazí na několik míst Olomoucka,...

22. ledna 2026  5:02,  aktualizováno  9:08

Dívka porodila v koupelně a hodila dítě do popelnice, případ začal řešit soud

Nalezený Jáchym v péči zdravotníků ústecké Masarykovy nemocnice.

Krajský soud v Ústí nad Labem se ve čtvrtek začal zabývat případem ženy, která na podzim 2024 odhodila v ústecké čtvrti Střekov do kontejneru svého čerstvě narozeného syna. Dítě přežilo díky tomu, že...

22. ledna 2026  8:12,  aktualizováno  9:02

Na nesolených cestách v Krkonoších zůstává uježděný a místy zledovatělý sníh

ilustrační snímek

V Krkonoších zůstává na nesolených silnicích vrstva uježděného a místy zledovatělého sněhu. Silná je do pěti centimetrů. Na Trutnovsku na cestách místy hrozí...

22. ledna 2026  7:25,  aktualizováno  7:25

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Bestseller Spalující rivalita vychází digitálně, e-knihu nabízí pouze ZonerPress.cz

22. ledna 2026

V Libereckém kraji silně mrzne, silničáři doporučují zvýšenou opatrnost

ilustrační snímek

Liberecký kraj se probudil do dalšího mrazivého rána, třeba v České Lípě nebo Jablonci nad Jizerou na Semilsku klesly ráno teploty i k minus 12 stupňům Celsia....

22. ledna 2026  7:07,  aktualizováno  7:07

Sporná barva světla. U pouličních lamp jde hlavně o bezpečnost, říká správce

Biodynamické veřejné osvětlení ve středočeských Hrusicích (7. 2. 2019)

Teplejší světlo v ulicích měst je sice méně rušivé, ale také méně osvětluje, což znamená menší bezpečnost. Spotřebovává také výrazně více energie. V rozhovoru s ČTK to řekl Tomáš Jílek, ředitel...

22. ledna 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

Nové pavilony, oddělení i sály. Jihlavská nemocnice plánuje obří modernizaci

Nemocnice v Jihlavě plánuje mimo jiné celkové dovybavení urgentního příjmu....

Nemocnice v Jihlavě plánuje v letošním roce řadu investic do modernizace svých léčebných pracovišť i okolního zázemí. Jejich celková výše, na které se bude podílet s Krajem Vysočina, má dosáhnout...

22. ledna 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

Když nákupy udělají radost navíc: Plyšové pacičky jsou nyní k dostání v BILLE

22. ledna 2026  8:40

BILLA vtahuje zákazníky do olympijské atmosféry: hry o hodnotné ceny i speciální produkty

22. ledna 2026  8:37

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Na méně vytížených silnicích na Zlínsku, které se nesolí, zůstávají zbytky sněhu

ilustrační snímek

Na některých dopravně méně vytížených silnicích na Zlínsku, které přes zimu nejsou udržované solením, zůstávaly dnes ráno zbytky uježděného sněhu. Místy se na...

22. ledna 2026  6:52,  aktualizováno  6:52

Zase ta tramvajová výluka! Na levém břehu Vltavy bude od soboty na 9 dní všechno jinak

Tramvajovou dopravu na pražském Barrandově zastavila v pátek ráno srážka dvou...

Cestující v jihozápadní části Prahy musí počítat s výrazným omezením tramvajové dopravy. Od soboty přibližně od 0.00 hodin do pondělí 2. února přibližně do 4.30 hodin dojde k dočasnému přerušení...

22. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.