Incident po závodě Hyrox v Pekingu má dohru. Sportovkyně se omluvila, pořadatelé mění pravidla

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  18:56
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Joanna Wietrzyková

Joanna Wietrzyková | foto: ČTK

HYROX: když zjistíte, že zvládnete víc, než jste si myslela
Na fotografii je vidět Sled Pull, který je třetí disciplínou a přichází po 3....
tady je vidět přehledně, jak závod probíhá
Joanna Wietrzyková se pokálela na trati
6 fotografií
Australská závodnice Joanna Wietrzyková pokračovala při Hyroxu v Pekingu i po střevní nehodě a zvítězila. Kritika se následně obrátila také na pořadatele kvůli hygieně společné trati a vybavení. Hyrox přiznal, že měl zasáhnout dřív, a upravil pravidla. Sportovkyně se omluvila a výsledku se vzdala.

Závod Hyrox je zkouškou vytrvalosti. Závodníci střídají kilometrové běhy s osmi stanovišti, na nichž například veslují, tlačí saně nebo cvičí s pytlem písku. Při zářijovém závodě v Pekingu ale museli řešit situaci, na kterou dosavadní pravidla neměla jasnou odpověď. Australance Joanně Wietrzykové se během výkonu stala střevní nehoda. Ze závodu neodstoupila, dál používala společné vybavení a doběhla jako vítězka. Záběry z trati se začaly šířit po sociálních sítích.

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Kritika mířila i na pořadatele

Část reakcí oceňovala její odhodlání závod dokončit. Kritici však upozorňovali, že v hale se sportovci pohybují po stejné trati a používají stejné náčiní. Ptali se proto, proč Wietrzykovou nikdo včas nezastavil.

Například pekingský účastník Joe Ho na sociálních sítích napsal, že od pořadatele placené akce očekával bezpečné podmínky, a žádal kompenzaci pro zasažené závodníky. Debata se tak přesunula od osobního rozhodnutí sportovkyně k odpovědnosti organizátorů.

Joanna Wietrzyková se pokálela na trati

Pořadatelé podle svých vyjádření dotčenou část trati uzavřeli a vydezinfikovali, odstranili znečištěné vybavení a přes noc vyměnili část koberce. Spoluzakladatel Hyroxu Moritz Fürste přiznal, že organizace měla zasáhnout už během závodu. „Hyrox udělal chybu, když během závodu okamžitě nezareagoval. Nakonec je mou prací takové možné situace předvídat. A to jsem neudělal,“ uvedl ve svém vyjádření na sociální síti Instagram.

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Co se změnilo v pravidlech?

Nové znění pravidel dává řediteli závodu možnost stáhnout sportovce ze závodu ze zdravotních důvodů, pokud jeho krev, zvratky, moč nebo stolice představují riziko pro něj či pro ostatní nebo hrozí kontaminace. Nejde tedy o automatické vyloučení při každé zdravotní nehodě; rozhodující je posouzení rizika na místě. Dřívější pravidla přitom řešila například odhazování odpadků, plivání či smrkání na trať. „Pravidla jsme změnili okamžitě. Od této chvíle platí nové postupy, které mají zabránit tomu, aby se podobná situace opakovala,“ doplnil Fürste.

tady je vidět přehledně, jak závod probíhá

Závodnice se vzdala výsledku

Wietrzyková se později omluvila soupeřům, divákům i pořadatelům. Uvedla, že na startu se cítila zdravá a neměla důvod očekávat potíže. „Když se na to dívám zpětně, lituji, že jsem z trati neodešla. Uznávám, že jsem se měla rozhodnout jinak,“ napsala na svém Instagramu. Rozhodla se ze závodu zpětně odstoupit a vzdát se získaných bodů.

Kritika hygienických podmínek se mezitím na sociálních sítích místy změnila v osobní útoky na sportovkyni. Hyrox uvedl, že výhrůžky vůči ní nebude tolerovat.

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