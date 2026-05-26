Motokáry, influenceři a atmosféra jako z formule 1. Česká internetová scéna dostane v červnu vlastní závodní show inspirovanou populárním seriálem Drive to Sur vive. Projekt Grand Prix 2026 spojí známé tvůrce obsahu, živé vysílání i týmovou rivalitu do podoby netradičního motorsportového eventu, za kterým stojí Česká spořitelna a KitKat.
MenT vs. Kovy
Fun Arena Cheb se v pondělí 8. června od 16 hodin promění v improvizovaný paddock. Na trať vyjede šestnáct influencerů rozdělených do dvou stájí – červeného týmu KitKat a modrého týmu České spořitelny. Organizátoři slibují kombinaci závodů, zákulisního obsahu i interaktivních prvků pro diváky.
Za tým KitKat nastoupí MenT, David Vácha, Sterakdary, Herdyn, Freeze, Eliška Bábíčková, Jakub Destro a LukoM. V modrých barvách České spořitelny pojedou Kovy, Adam Tran, Jiří Burýšek, Theresa Blueberry, Pedro, Tukan, Ondřej Havel a Johan Mádr.
Nebude chybět livestream
„Partnerství s formulí 1 nám umožňuje vytvářet projekty, které značku přirozeně dostávají blíž k fanouškům i mladému publiku. Grand Prix 2026 propojuje motorsport, zábavu a svět digitálních tvůrců způsobem, který je srozumitelný, hravý a postavený na silném zážitku,“ uvedl marketingový manažer Nestlé Vojtěch Kubricht. Diváci budou moci sledovat live stream, backstage obsah nebo hlasování, které může ovlivnit dění na trati.
Moderátorkou akce bude Justýna Zedníková, komentář obstará dvojice David „Davkouny“ Vogel a rallyový jezdec Petr Semerád. „Od začátku jsme chtěli vytvoř]it projekt, ve kterém influenceři nejsou jen tvářemi kampaně, ale skutečnými aktéry celého příběhu. Grand Prix 2026 stojí na jejich osobnostech, týmové rivalitě, emocích i schopnosti zapojit vlastní komunity,“ řekl zakladatel agentury Subscribe Tomáš Zvelebil.
„Motorsport je oblast, ke které máme blízko i díky spolupráci s Visa a napojení na stáj Visa Cash App Racing Bulls. Společně s KitKat chceme ukázat, že když se dvě velké značky propojí v neobvyklém prostředí, může vzniknout formát, který baví nejen na trati, ale i kolem ní,“ do plnil Jakub Dolejš z České spořitelny.
Fanoušci mohou prostřednictvím profilů influencerů soutěžit o Meet and Greet vstupenky do areálu závodu. Přenos bude dostupný na YouTube a Twitch kanálech tvůrců Herdyna a Xnapyho.