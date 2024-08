Instalace solárních panelů se nepovedla, podnikatel se už roky přetahuje o reklamace

„Jdu s vlastní kůží na trh, není příjemné přiznat, že jsem se mýlil a byl možná neopatrný, ale chci, aby moje chyby nedělali i jiní,“ připomíná Pawlica. Název firmy jsme se nakonec rozhodli nezveřejnit, ale patří k větším na českém fotovoltaickém trhu.

Kdy padlo rozhodnutí, že chcete na střechu svého rodinného domu solární panely?

V roce 2020, měl jsem pocit, že musím ten trend, kterým fotovoltaika je, nějak podpořit. Sice mi to stále nevycházelo finančně, mám na mysli návratnost za deset let, což se mi zdálo dlouho, ale bydlíme u silnice, lidé to uvidí, bude to inspirace.

Jaké jste měl podmínky?

Dům, dvojgaráž, orientace na jih a jihovýchod. Na rozdíl od firemního podnikání, kde na všechno děláme výběrová řízení, jsem na to šel intuitivně, řekl jsem si, že si vyberu jednu firmu a s tou to udělám. Ani jsem nevyjednával o ceně. Takže jsem si pak na sobě vyzkoušel všechny chyby.

Můžete být konkrétní?

Problém byl, jak jsem zjistil, že si ta firma nabrala asi víc zakázek, než byla schopná zvládnout. Pak ti, co to jezdili instalovat, nebyli jejich zaměstnanci. Přijeli a instalovali, jak byli zvyklí, ne podle toho, jaké jsou konkrétní podmínky na místě. Celé se to táhlo dva roky. Rok jsem to provozoval, než jsem se dozvěděl, jak málo energie to vyrábí. Protože jsem tomu nerozuměl. Například se na střechu nevešlo všech 26 panelů, tak tři z nich dali na severní stranu. Dobrá, oželím deset procent výkonu, ale nevěděl jsem, že když je sériové zapojení, tak ty panely na jih vytápějí ty na severu a vlastně se všechna elektřina spotřebovává na jejich vytápění. Když jsem nechal nainstalovat dobíječky na elektrické auto, první, co se stalo, bylo, že mi vyhořel střídač. Dneska se firmy ptají, jestli do budoucna s dobíjením počítáte, aby tomu instalaci přizpůsobily. To se nestalo a ani jsem netušil, že to ta fotovoltaika neutáhne. Synovi pak taky shořela nabíječka. Stala se z toho přetahovaná o reklamace, výměnu zařízení. Třeba si přijeli pro nějaké zařízení kvůli opravě a tři měsíce jsem byl bez informací, bez provozu.

Názor advokáta Pro Petra Pawlicu smlouvu zhodnotil advokát Martin Valo. Uvádíme části z jeho rozboru z června 2024. Smlouva je velice jednostranná. V podstatě nedává možnost odstoupit, že firma neplní.

Smlouva trvá a firma může otálet se zahájením díla. Firma opakovaně nenastoupila k provádění díla, ačkoli k tomu byla několikrát vyzvána a zahájení díla slíbila.

Firma nenavrhla sankce za neplnění ze své strany. Smluvní pokuta za prodlení s plněním je směšná.

Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle okamžikem dodání jednotlivých komponent, ale jejich vlastnictví až po převzetí díla. Objednatel tedy ručí za škody, aniž by byly komponenty jeho. Nemůže je tak pojistit.

Doba zhotovení byla od 1. 8. 2020 do 30. 11. 2020. Firma nakonec zahájila provedení díla se zpožděním cca šest měsíců.

Dílo „dokončili" 2. 6. 2021. Závady, které se opakovaně řešily, „odstranili" až 23. 8. 2021. Později se zjistilo, že dílo nebylo řádně provedeno a muselo být celé přepracováno, což se dělo v období 2023 a 2024.

Neprobíral jste s nimi přes instalaci, co všechno na panely pojede?

Neprobíral, asi to byla taky chyba. Když všechny problémy začaly a všechno se vleklo, pozval jsem si přece jenom nezávislé odborníky. A nestačil jsem se divit. Například že to není uzemněné, mnou objednaný revizák říkal, že je to na odebrání licence. Kdyby uhodil blesk, vyhoří celé zařízení, možná i dům. Revizi jsem sice měl, ale pak jsem zjistil, že člověk, který revizi vydal, tam ani fyzicky nebyl. Taky byly panely přímo napojené na domovní rozvody, místo toho, aby to šlo nejdřív do „kapličky“ u pozemku. Takže se to muselo dělat nově, nejdřív natáhnout kabel od fotovoltaiky do rozvaděče, aby šel proud nejdřív tam a pak do domu. A pořád jsem se s firmou přetahoval, jednal s jejich právničkou. Ta mě uháněla, kdy už bude kabel, aby se to dalo celé dokončit.

To nezařizovali oni?

Ne, přistoupil jsem na to, aby se to urychlilo. Když přijela parta na natažení kabelu, žádný neměli! Tak jsem ho jel nakonec koupit sám, bylo ho 120 metrů za padesát tisíc a já vůbec netušil, že ho do osobního auta nedostanu. A takhle to bylo pomalu se vším. Neshodli jsme se na kompenzacích, ušlém zisku a dalších námitkách. Navíc všechno komplikovala skutečnost, že když jsem jednal s nějakou firmou, kterou si oni na ty práce najali, tak jsem se v průběhu dozvěděl, že ta firma už pro ně nedělá. Stejné to bylo s jejich právníky. Taky externí a najednou mi řekli, že už s nimi nespolupracují. Také se mi stávalo, že jsem žádal tu či onu firmu, která se fotovoltaikou zabývá, aby mi udělali revizi, ale odmítli, že s nimi spolupracují a nechtějí přijít o zakázky. Nebylo snadné najít někoho nezávislého a objektivního.

Máte nějaké poučení? Pro sebe i další, kteří plánují fotovoltaiku?

Za čtyři roky se toho v té branži hodně změnilo. Na firemních objektech máme taky soláry, nemohu si už stěžovat. Jednání těch firem je už úplně jiné. Uznávám, že jsem v přípravě hodně zanedbal. Už jsem hodně poučený, hodně o tom vím. Ale vždycky si představím, že je na mém místě třeba koncertní mistr a oni na něj spustí tím svým jazykem. Každý přece neví, co je watt, co je jistič. Zavolají a vyptávají se mě, na průřez kabelu, na to, jaké jsou jističe. To jsou věci, které mají zařídit a zjišťovat oni, ne se ptát zákazníka.

Neplánujete například desatero pro ostatní, jak nenaletět?

Občas mě to taky napadlo. Protože když jste v situaci, kdy něco provozujete, a odborník se pak zhrozí poté, co to vidí a zkontroluje, že jste ještě nevyhořeli, když máte v domě rodinu, tak vás při tom pomyšlení jímá hrůza.