Kdo je generace Z?
Generace Z, tedy lidé narození zhruba mezi lety 1997 až 2009, bývají také nazýváni první skuteční digitální domorodci, přestože se toto označení poprvé objevilo v souvislosti s mileniály. Internet pro ně není vynálezem, který přišel během dospívání, ale samozřejmostí, která je kdykoli na dosah. Zatímco předchozí generace zažily pozvolnější vznik technologií od discmanů přes chytré telefony až po umělou inteligenci, generace Z je zvyklá na okamžitý příval informací i zábavy, které mají díky smartphonům doslova v kapse.
Tato neustálá dostupnost informací je jedním z faktorů, které podle Horvatha ovlivňují kognitivní myšlení mladých. Zatímco starší ročníky byly během studijních let odkázány na vyhledávání informací v knihách, současná generace Z a následující Alfa tento způsob pátrání po zdrojích absolvovat nemusela. Výsledkem je paradoxní situace. Generace, které mají k dispozici největší množství informací v dějinách, se potýkají s oslabením schopností tyto informace využívat, propojovat a kriticky vyhodnocovat.
Kdo jsou mileniálové?
Generace Y označuje lidi narozené v letech 1981 až 1996. Pojmenování mileniálové získala díky tomu, že její nejstarší zástupci vstoupili do dospělosti kolem roku 2000, tedy na přelomu milénia. Na rozdíl od generace Z se narodili ještě do převážně analogové doby. Součástí jejich dětství byly VHS kazety nebo CD přehrávače a značná část jejich zábavy se odehrávala v „offline“ světě.
Během dospívání zažili nástup digitálních technologií, osobních počítačů, mobilních telefonů a později smartphonů a sociálních sítí. Právě toto prolnutí dvou technologických světů z nich vychovalo generaci, která si nese zvyky a způsob myšlení svých rodičů, takzvaných Husákových dětí, jako je důraz na samostatnost, práce s tištěnými zdroji nebo kritický přístup k informacím a jejich ověřování. Zároveň jsou ale kovaní i v nejnovějších technologiích, kterým se během dospívání dokázali přizpůsobit snadněji než starší ročníky.
Která generace je nejchytřejší?
Po desetiletí platilo, že každá další generace dosahovala v průměru vyšších výsledků testů inteligence než ta předchozí. Na zlepšování skóre se podílel růst gramotnosti, rozšiřování možností vzdělávání i dostupnosti zdrojů informací. Tento jev popsal novozélandský politolog a výzkumník inteligence James Robert Flynn. Po něm pojmenovaný Flynnův efekt popisuje postupný růst IQ skóre během 20. století.
Tento stoupající trend však narazil u současných dvacetiletých, kteří při měření kognitivních schopností a školních dovedností nedosáhli na výsledky svých předchůdců. Za viníka je označována současná digitální doba. Moderní technologie se zábavou i vědomostmi dostupnými na jedno kliknutí nepodporují rozvoj intelektu. Současní mladí se vyznačují kratší a fragmentovanou pozorností, častěji dělají více věcí najednou, více se orientují na vizuální obsah a méně času věnují soustředěnému čtení delších textů.
Výsledky Horvathova zjištění poukazují na statistický výkyv ve společnosti, která vlivem digitálních médií prošla za poslední dvě dekády značnou transformací. Jedním z doporučení, které by mohlo křivku intelektu opět vrátit k rostoucí tendenci, je regulace používání mobilních telefonů ve školách. Tato opatření zavedli již například Slovensko, Finsko, Francie, Itálie, Nizozemsko či Jižní Korea, omezení smartphonů plánuje také Česko. Cílem tohoto kroku je podpořit čas trávený mimo obrazovky, rozvíjet představivost i vzájemnou interakci mezi studenty. Opatření slouží také jako prevence kyberšikany.
|Generace
|Přibližné roky narození
|Charakteristika
|Válečná generace
|1925– 1945
|Tichá generace, která vyrůstala v době hospodářské krize a druhé světové války. Silná pracovní morálka, respekt k autoritám. Šetrnost, stabilita a disciplína.
|Baby Boomers
|1946–1964
|Generace poválečného optimismu, růstu a budování. Cení si loajality k zaměstnavateli a osobního kontaktu. Zažili rozvoj masových médií.
|Generace X
|1965–1980
|Husákovy děti, současná sendvičová generace, která se stará o své rodiče i děti. Samostatní, skeptičtí, naučili se adaptovat na příchod počítačů v dospělosti.
|Mileniálové (Gen Y)
|1981–1996
|Vyrostli s internetem, ale pamatují si svět „před ním“. Jsou mostem mezi analogem a digitálem. Důraz na work-life balance a smysluplnost práce.
|Generazce Z
|1997–2010
|Nepamatují si svět bez smartphonu. Jsou vizuálně orientovaní, sociálně uvědomělí, ale kognitivně nejvíce zasažení technologiemi.
|Generace Alfa
|2011–2025
|Děti mileniálů. Generace, pro kterou jsou moderní technologie běžným společníkem. Vyrůstají s umělou inteligencí.