Kdy a kde sledovat zápas Inter – Slavia
Výkop je naplánován na úterý 30. září od 21:00. Duel vysílá stanice Nova Sport 3, kterou lze naladit u poskytovatelů Telly, Magenta TV, Vodafone TV, Oneplay a Skylink. Fanoušci mohou utkání sledovat také v online přenosu na iDNES.cz.
Jak hrály oba týmy v prvním kole
- Slavia Praha měla skvěle rozehraný duel proti Bodö/Glimt. Vedla 2:0, nakonec ale remizovala 2:2, když místo zajištění výsledku útočila a inkasovala.
- Inter Milán naopak zvládl úvodní zápas na půdě Ajaxu. Díky dvěma trefám Marcuse Thurama a asistencím Hakana Calhanoglua vyhrál 2:0.
Poslední ligové zápasy
Slavia si o víkendu poradila s Duklou Praha 2:0, když oba góly vstřelil útočník Tomáš Chorý. Inter zvítězil v italské lize na hřišti Cagliari 2:0.
Předpokládané sestavy
Rozhodčím zápasu bude Angličan Chris Kavanagh.