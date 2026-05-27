Rozhodnutí otevřít firmu investorům přichází v době, kdy podle majitelů značka stabilně roste a investuje do modernizace výroby. „Společnost má velký potenciál a chceme ho dál rozvíjet promyšleně a s respektem k hodnotám, na kterých jsme značku postavili. Otevření firmy investorům vnímáme jako možnost zapojit do dalšího rozvoje lidi, kteří mají Tierra Verde rádi a fandí jí,“ říká Jan Čillík, CEO a spolumajitel společnosti. Získaný kapitál chce značka využít především na další rozvoj výroby, posílení povědomí o značce a rozvoj udržitelných řešení v oblasti drogerie.
Nejde jen o finanční investici, ale i o možnost stát se součástí příběhu české značky.
Jan Čillík, CEO a spolumajitel společnosti Tierra Verde
Podle Čillíka je důležitý i lidský rozměr celé kampaně. „Nejde jen o finanční investici, ale i o možnost stát se součástí příběhu české značky, která dlouhodobě staví na ekologii, poctivé výrobě a otevřeném přístupu,“ dodává.
Kde nakoupit? Přece on-line
Investiční kampaň probíhá prostřednictvím česko-slovenské investiční platformy Crowdberry, která propojuje veřejnost s firmami nabízejícími přímý majetkový podíl. „Naším cílem je zpřístupňovat investování do kvalitních a prověřených firem také běžným lidem,“ říká Daniel Gašpar, managing partner Crowdberry.
Investoři se mohou zapojit i s relativně nižší částkou, vstupní investice začíná na 49 800 korunách. Investice je nastavená dlouhodobě, s výhledem přibližně pěti let, po kterých mají investoři možnost svůj podíl prodat nebo z investice odejít.
|
Hranicí není výše dluhu, ale schopnost ho unést, varují experti u investic do nemovitostí
Není to poprvé
Podobných investičních serverů existuje několik. Crowdberry už v minulosti zprostředkovala investice do řady známých českých a slovenských firem, jako je e-shop s obuví Footshop nebo web Refresher, který původně vznikl jako maturitní projekt v roce 2011, podle svých slov cílí na mladé lidi (18–30 let) a reprezentuje hlas moderní generace.
Například obchod s udržitelnou módou Freshlabels získal před dvěma lety při kampani 300 tisíc eur. „Díky kapitálu od privátních investorů jsme mohli výrazně posílit naše zásoby, což již přináší výsledky. K dnešnímu dni jsme si zajistili o 30 procent více zboží oproti roku 2023, náš celkový obrat oproti minulému roku vzrostl o 52 procent a on-line prodeje vykazují dynamický růst – Německo 115 procent, Nizozemsko 90 procent, Česko 65 procent a na Slovensku rosteme o 35 procent,“ uvedl na podzim 2024 Ladislav Žižka, CEO společnosti.
Od veřejných investorů ještě o kus dál