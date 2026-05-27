Investice do českých firem už nejsou jen pro bohaté. Jak celý systém funguje?

Iveta Benáková
  12:16
Nedávno oznámila značka Tierra Verde, známá svou přírodní drogerií, že rozšiřuje své fungování a poprvé se otevírá investorům z řad veřejnosti. „Po téměř dvaceti letech na trhu tak dává lidem možnost stát se spoluvlastníky značky, kterou znají ze svých domácností,“ uvedla firma ve svém prohlášení.
Ilustrační snímek | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Rozhodnutí otevřít firmu investorům přichází v době, kdy podle majitelů značka stabilně roste a investuje do modernizace výroby. „Společnost má velký potenciál a chceme ho dál rozvíjet promyšleně a s respektem k hodnotám, na kterých jsme značku postavili. Otevření firmy investorům vnímáme jako možnost zapojit do dalšího rozvoje lidi, kteří mají Tierra Verde rádi a fandí jí,“ říká Jan Čillík, CEO a spolumajitel společnosti. Získaný kapitál chce značka využít především na další rozvoj výroby, posílení povědomí o značce a rozvoj udržitelných řešení v oblasti drogerie.

Nejde jen o finanční investici, ale i o možnost stát se součástí příběhu české značky.

Jan Čillík, CEO a spolumajitel společnosti Tierra Verde

Podle Čillíka je důležitý i lidský rozměr celé kampaně. „Nejde jen o finanční investici, ale i o možnost stát se součástí příběhu české značky, která dlouhodobě staví na ekologii, poctivé výrobě a otevřeném přístupu,“ dodává.

Kde nakoupit? Přece on-line

Investiční kampaň probíhá prostřednictvím česko-slovenské investiční platformy Crowdberry, která propojuje veřejnost s firmami nabízejícími přímý majetkový podíl. „Naším cílem je zpřístupňovat investování do kvalitních a prověřených firem také běžným lidem,“ říká Daniel Gašpar, managing partner Crowdberry.

Investoři se mohou zapojit i s relativně nižší částkou, vstupní investice začíná na 49 800 korunách. Investice je nastavená dlouhodobě, s výhledem přibližně pěti let, po kterých mají investoři možnost svůj podíl prodat nebo z investice odejít.



Není to poprvé

Podobných investičních serverů existuje několik. Crowdberry už v minulosti zprostředkovala investice do řady známých českých a slovenských firem, jako je e-shop s obuví Footshop nebo web Refresher, který původně vznikl jako maturitní projekt v roce 2011, podle svých slov cílí na mladé lidi (18–30 let) a reprezentuje hlas moderní generace.

Například obchod s udržitelnou módou Freshlabels získal před dvěma lety při kampani 300 tisíc eur. „Díky kapitálu od privátních investorů jsme mohli výrazně posílit naše zásoby, což již přináší výsledky. K dnešnímu dni jsme si zajistili o 30 procent více zboží oproti roku 2023, náš celkový obrat oproti minulému roku vzrostl o 52 procent a on-line prodeje vykazují dynamický růst – Německo 115 procent, Nizozemsko 90 procent, Česko 65 procent a na Slovensku rosteme o 35 procent,“ uvedl na podzim 2024 Ladislav Žižka, CEO společnosti.

Od veřejných investorů ještě o kus dál

  • Před třemi lety tohoto modelu využila GymBeam, platforma pro e-commerce v oblasti sportu a životního stylu.
  • Firma, která vznikla na Slovensku v roce 2014, se pak vloni rozrostla ještě více. Podíl ve fitness e-shopu získala Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) a společnost PortfoLion Capital Partners. Hodnota transakce byla 30 milionů eur (cca 727 milionů korun).
  • GymBeam působí ve zhruba dvaceti zemích, včetně České republiky a jejím majoritním akcionářem je nadále její zakladatel Dalibor Cicman. Slovenská edice časopisu Forbes ho vloni poprvé zařadila do žebříčku nejbohatších Slováků, hodnotu jeho majetku odhadla na 150 milionů eur (3,6 miliardy korun) a GymBeam označila za jednu z nejrychleji rostoucích firem ve svého druhu v Evropě.
