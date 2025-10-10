Odborníci doporučují vkládat peněžní prostředky do více oblastí, aby případné omyly a nízké výnosy, které neporážejí inflaci, byly kompenzované zisky z výnosnějších investic.
Někteří naletěli opakovaně
Motivem ke vložení prostředků mohou být i reklamy, které slibují zhodnocení prostřednictvím mediálně známých lidí. Často se jedná o sportovce. Jak ale ukazují reálné případy, bývají to právě sportovci, kteří na „výnosné“ zhodnocení svých peněz doplácejí velice často.
Buď vloží své miliony, někdy i desítky milionů korun, do fondů typu „letadlo“, nebo se nechají zlákat „výhodnou“ koupí luxusních automobilů. V roce 2006 investoval světoznámý házenkář Filip Jícha podle rad svého finančního poradce do nemovitostí. Jednalo se ale o podvodný obchod a Jícha musel výrazně prodloužit svou aktivní kariéru.
Přední čeští fotbalisté zase nakupovali za výhodné ceny drahé vozy za miliony korun, ale neřešili to, zda dodaná auta patří skutečně společnosti, která jim je prodala. Mezi zákazníky firmy patřili například Pavel Nedvěd, Tomáš Sivok, Tomáš Necid a další.
Oči pro pláč zbyly i těm fotbalistům, nebo dokonce politikům, kteří se nechali zlákat na výnosné zhodnocení společnosti RP Invest. „Letadlu“ naletěli Milan Baroš, Tomáš Necid, Tomáš Sivok, Tomáš Vaclík, Marek Heinz a Patrik Berger, z nichž někteří splakali nad výdělkem už u uvedených luxusních aut.
Bez starostí a pod nos
Obyčejný smrtelník si proto klade otázku: Jak využít volné prostředky, kam je vložit a nedopadnout jako známé tváře? Nedávný průzkum Moneta Money bank (MMB) a Generali Investment CEE (GI) ukázal na zajímavé momenty v přemýšlení klientů, kteří využívají investice do nejrůznějších fondů.
„Ukazuje se, že se leckdy ztrácejí v informacích, které jsou srozumitelné pro odborníky a ty, kteří se takovým investicím opravdu věnují,“ říká Jiří Fait, manažer investic MB. I to byl důvod, proč nyní přichází banka, ve spolupráci s GI, s novou možností, jak zhodnocovat dlouhodobě peníze a přitom se chovat podobně jako na dovolené typu all inclusive.
Dvaašedesát procent lidí v uvedeném průzkumu by totiž upřednostnilo při investicích do fondů jednoduchost a přehlednost a také to, aby fondy za ně aktivně přelévaly jejich prostředky tam, kde je aktuálně zhodnocení vyšší nebo bezpečnější.
„Platí, že v běžných fondech musí klient sám dávat pokyny, případně se radit a scházet se svým bankovním poradcem, a to je pro mnohé nepohodlné,“ připomíná Michal Toufar, ředitel divize portfolio managementu GI.
Finančníci běžně opisují
Koncept, kdy si soukromá osoba vybere jednu z pěti možností zhodnocení peněz do investičních fondů a tím pro ni vlastně veškerá starost končí, se rodil asi rok a půl. „Jenom jednání s Českou národní bankou trvala mnoho měsíců, protože to vyžaduje její svolení a jednalo se navíc o nový způsob,“ podotýká Petr Mederly, obchodní ředitel GE.
Za jak dlouho přijdou s podobnou koncepcí i další banky nebo investiční společnosti na českém trhu, Mederly jen odhaduje. „Opisování v investiční oblasti je normální a děje se běžně. S ohledem na čas, který to trvalo nám, bych předpokládal, že podobný produkt se může objevit minimálně za rok až rok a půl,“ říká Mederly.
Částka, kterou letos Češi vložili do fondů, překročila v létě hranici dvou bilionů korun. Největší objemy majetků mají ČSOB, Česká spořitelna a Generali Investment CEE. Tato trojice vlastní majetky za téměř 1,9 bilionu korun. Mezi největší zprostředkovatele podílových fondů (v miliardách korun) patří Česká spořitelna (351), ČSOB (295), Komerční banka (145), Conseq Investment Management (116) a Moneta Money Bank (66).