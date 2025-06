Autor: Metro.cz

13:08

Zvládnete bezpečně pracovat s internetem, orientujete se v kyberprostoru a víte, co obnáší práce s kancelářskými nástroji? Ověřit si své schopnosti můžete v IT Fitness Testu 2025. Bezplatný online test digitálních dovedností běží už jen do 30. června.