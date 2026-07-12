Po tureckém Kayseri budou lyžaři moct vyrazit do italského Bolzana. Na tamní svahy se dostanou za mnohem kratší dobu než autem. Jede se tam čtyři hodiny, letadlo přistane za hodinu a čtvrt. „Bolzano je úplnou novinkou v našem portfoliu destinací, dosud se do této destinace z Prahy nelétalo,“ říká pro deník Metro mluvčí ruzyňského letiště Václava Havla Jiří Hannich.
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Z Ruzyně se na italské alpské svahy bude přímou linkou létat od 9. prosince do 28. března, a to dvakrát týdně. Italské Bolzano je považováno za vstupní bránu do Dolomit, které jsou oblíbenou destinací českých lyžařů. „Patří mezi nejvyhledávanější zahraniční destinace českých lyžařů. Věříme proto, že si toto nové spojení najde své cestující. Současně rozšiřuje možnosti cestování mezi Českou republikou a severní Itálií,“ přibližuje Jaroslav Filip, ředitel leteckého obchodu Letiště Praha.
Nad horami vrtulákem
Do Bolzana bude létat společnost SkyAlps, která na tuto linku nasadí turbovrtulové letadlo Dash 8-Q400 s kapacitou 78 míst.
V neděli a ve středu
„Nové spojení mezi Prahou a Bolzanem je důležitým krokem pro společnost SkyAlps i pro Jižní Tyrolsko. Díky této lince otevíráme nový a velmi atraktivní trh. Přímým panoramatickým letem, který trvá pouhou hodinu, přibližujeme milovníkům lyžování Dolomity. Obyvatelům Jižního Tyrolska pak umožňujeme rychleji a pohodlněji než kdykoli předtím cestovat do Prahy, která je jedním z nejkrásnějších a kulturně nejzajímavějších evropských měst,“ říká Josef Gostner, prezident společnosti SkyAlps.
Nadměrná zavazadla
Lyžařské vybavení, jako jsou lyže nebo snowboard, se na letišti odbavuje v režimu nadrozměrných zavazadel. „Linku lze využít v rámci lyžařského zájezdu s cestovní kanceláří, přičemž odbavení vybavení je součástí klientského balíčku,“ doplňuje pro deník Metro Hannich.