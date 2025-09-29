Mír, svoboda a protikorupční boj. Tomu všemu chtějí Piráti po volbách do sněmovny dostát. „Myslím si, že v této vládě u ostatních chyběla odvaha,“ řekl v rozhovoru pro web Metro.cz bývalý předseda Pirátů Ivan Bartoš, který je lídrem kandidátky Pirátů ve Středočeském kraji pro nadcházející sněmovní volby.
Jak byste obecně charakterizoval svého příznivce a svého odpůrce?
Podporovatelem je člověk, který má rád svobodu – hlavně kvůli tomu jsem se rozhodl vstoupit do politiky a je to i hlavní myšlenkou Pirátů. Charakterově, či povoláním, je to dost roztříštěné, byť mě nyní potěšilo, že jsme v nedávném průzkumu voličů nad 18 let vyhráli se ziskem 27,5 procenta. Takže je vidět, že oslovujeme hodně mladých lidí. Ale není to jen o nich, protože řada voličů dospívá s námi. Koneckonců, já jsem začínal ve 30 a teď je mi 45 let.
Odpůrcem – i když toto označení nemám rád – jsou lidé, je jich ve společnosti přibližně 20 procent, kteří mají radši vládu tvrdé ruky. A pak jsou lidé, kteří nemají čas tolik sledovat politiku a rozhodují se na základě úspěchu stran a lídrů, nebo, když se ve světě nedaří, volí na základě ekonomických otázek.
Budete chtít pokračovat v podpoře Ukrajiny? A pokud ano, tak jak?
Ano. Podpora Ukrajiny je a bude důležitá ať už z pozice ČR, nebo Evropy. A to i vzhledem k tomu, že drony, či stíhačky nedávno narušily vzdušný prostor Polska, či Estonska. Podpora by tedy měla být ekonomická. Zároveň Česko přijalo hodně Ukrajinců, chápu, že pro někoho to může být nepopulární krok. Nicméně má to svá pozitiva – například celková bilance je osm miliard korun v plusu oproti nákladům pro zhruba 400 tisíc Ukrajinců, kteří se nyní nacházejí na našem území. Dále jsou klíčové i investice do obrany, kde jsme navrhli rychlejší harmonogram mířený ke třem procentům při vysoké transparentnosti armádních zakázek, což není silná stránka ministryně Jany Černochové (ODS).
Ivan Bartoš
Narodil se v roce 1980 v Jablonci nad Nisou.
S kým byste byli ochotni vstoupit do koalice a s kým naopak ne?
Vyloučili jsme jakoukoliv spolupráci s extrémisty, či populisty. Těmi jsou hnutí ANO, komunisté – úmyslně říkám toto označení, protože hnutí Stačilo jsou komunisté a dezinformátoři, SPD a Klausovi Motoristé. V případě ostatních silných stran je to jasné. Chceme složit 101 mandátů. Ale k tomu, aby lidi volili demokraty, jim musíme dát důvod. My nabízíme v programu bydlení, moderní stát, ale taky boj s korupcí. Proto zároveň logicky. Nechceme, aby naši potenciální partneři mlžili ohledně korupcí. Chceme po ostatních stranách, aby se s tím uměly vypořádat a lidi, co jsou do toho namočení, už do politiky netahaly. Takže, kdybychom měli sestavovat vládu, rozhodně by se Zbyněk Stanjura (ODS) nemohl stát opět ministrem financí. Takže důležité není jen mít ve sněmovně 101 demokratů, ale i důvěryhodné osobnosti.
O jaká ministerstva nejvíce stojíte?
Potřebujeme nakopnout ekonomiku, takže určitě ministerstvo financí. Tam chceme navrhnout Libora Duška, který je zkušený a zároveň moderní ekonom. Dále ministerstvo pro místní rozvoj, kde chceme, aby došlo k jeho transformaci v ministerstvo pro bydlení, které by uceleně řešilo značné problémy s bydlením jako je dostupnost nebo cena. Protože evropské fondy se dají řešit agenturně. Pak bych ještě zmínil resorty školství a životního prostředí.
Pokud budete ve vládě, co byste oproti té současné změnili?
Kompetence. Myslím si, že tam v této vládě u ostatních chyběla odvaha. Za sebe mohu říct, že i když jsem udělal některé chyby, tak jsem se toho nebál a do velkých projektů jsem stejně šel – povedl se tak například nový portál občana, který nyní čítá 1,5 milionu uživatelů a je v aplikaci. Důležité je se prostě nebát a jít do toho, nebýt udržovací. Za Piráty jsme se za necelé tři roky ve vládě naučili být tvrdší, což umí hlavně Zdeněk Hřib, který je otrkaný z pražské politiky, když byl primátorem hlavního města v době premiéra Andreje Babiše a prezidenta Miloše Zemana. On prostě není tak měkkosrdcatý, jako jsem byl já, což je potřeba i při koaličním vyjednávání. No a taky je nám teď jasné, že je potřeba, aby v příští Sněmovně a potažmo vládě byli hlavně silní Piráti. Se čtyřmi poslanci se nám toho povedlo hodně, ale chyběla nám ta vyjednávací „páka“, díky které bychom toho pro lidi z našeho programu prosadili ještě víc. To chceme, ať je teď jinak.
Jak chcete posílit důvěru občanů v politiku a v samotné poslance? Případně, jak docílit vyšší volební účasti pro příští volby?
Klíčů je několik. Nejhorší je, když lidé ztrácejí důvěru v politiku a jejich hlasy pak sesbírají již zmínění populisté – to je efekt ztráty důvěry. Proto mě i štve, že Petr Fiala neřešil bitcoinovou kauzu Blažka a Stanjury, protože přesně toto oslabuje důvěru voličů v samotné politiky a politiku zároveň. Politik tedy nesmí krást ani lhát. To by měl být základ. Nesmí se ale ani bát udělat nepopulární kroky v zájmu státu. Nejlepší cestou je tedy uspět a nelhat, protože jinak důvěru ztratíte velmi rychle. Správnou cestou je také zapojit do politiky mladé lidi a protlačit je do sněmovny, což my chceme a děláme. Jde to vidět, pokud se podíváte na naše kandidáty.
Co považujete za největší hrozbu pro bezpečnost České republiky a jak byste ji řešil?
Samozřejmě Rusko a jeho expanzivní politika, která zasahuje do Evropy. Rozhodně také Čínu. U té je totiž riziko jednal kybernetické hrozby ale současně také nebezpečí závislosti na ní, protože má velkou technickou vybavenost na rozdíl od Ruska. Dále jsou také vnitřní rizika – což jsou zejména dezinformace od Ruska, Číny a dalších oligarchů, které jsou vedeny k rozkladu společnosti. V neposlední řadě bych ještě zmínil nebezpečí, jako byl útok na filozofické fakultě v Praze. Myslím si, že duševní zdraví lidí je strašně podceněné a opomíjené. Měli bychom investovat nemalé částky právě na tuto prevenci. Například na školy dát školní psychology.
Pokud byste měl vyjmenovat jedinou prioritu, která vás odlišuje od ostatních stran, jaká by to byla?
Rozhodně nepředstíraný protikorupční boj. Myslím si, že v ČR má byznys velký vliv na politiku – říkáme tomu kmotrovství. Dokonce podle časopisu The Economist jsme na tom po Rusku druhý nejhorší stát. My jsme schválili zatím osm z 11 protikorupčních zákonů a chceme v tom pokračovat. Protože právě věci, jako je třeba lobbing a korupce úzcí souvisí s již zmíněnou důvěrou v politiku a politiky obecně.
Co konkrétně uděláte během prvních 100 dnů ve Sněmovně, pokud získáte důvěru voličů?
My už jsme nyní připravili návrhy zákonů, které máme již v paragrafech. Při poslední schůzi sněmovny jsme navrhli ekonomický balíček. Ten zahrnuje snížení daní pro rodiny – valorizace, slevy na poplatníka a finanční bonus na první narozené dítě. Dále je to zákon pro řešení krize s bydlením a protikorupční balíček.
Vybavíte si konkrétní místo a chvíli, kdy jste se rozhodl vstoupit do politiky?
Je to přibližně 16 let dozadu. Můj kamarád s přezdívkou Kocourek za mnou tehdy přišel do hospody Belzepub a přinesl mi papír, na němž bylo, že jakýsi Kadeřávek zakládá Pirátskou stranu. Poté, co jsem přišel domů, zeptal jsem se přítelkyně, že bych to zkusil a následně jsem napsal asi čtyřřádkový mail, jak bych se chtěl přidat. A jsem za to rád, protože v této straně mohu prezentovat ty hodnoty, kvůli kterým jsem do politiky šel.
Kromě digitalizace bylo vaším zvučným tématem i dostupnost bydlení. To se však za současné vlády nikterak nezlepšilo dle průzkumů. Jak s tím budete pracovat dál?
Zlepšilo. Ale ty projekty teprve běží, málokterý bytový dům, či čtvrť, postavíte za čtyři roky. Když jsem do vlády přišel já, tak zde nebylo prakticky nic. Ale když jsem z vlády odcházel, odcházel jsem s tím, že města dostala 640 milionů korun z evropských peněz na připravení projektů bytových domů, a že jsme podpořili jsme pět tisíc bytů navíc, což je šestina roční produkce bytů v Česku. Je však potřeba v tom pokračovat a jednotlivé projekty ve městech dotáhnout a začít je realizovat, což se už například částečně stalo ve Zlíně, kde se vystavělo 33 bytů pro mladé, či seniory. Zároveň je potřeba dotáhnout podporu družstevního bydlení.
Co je vaší nejsilnější stránkou?
Je to odvaha, soucit a touha učit se.